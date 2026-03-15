Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

গোপালপুরে হাঙ্গামার মুখে ভিজিএফের চাল বিতরণ বন্ধ

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ২৩: ৫৭
গোপালপুরে হাঙ্গামার মুখে ভিজিএফের চাল বিতরণ বন্ধ
টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার হেমনগর ইউনিয়নে হাঙ্গামার পর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাক চেয়ার-টেবিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার হেমনগর ইউনিয়নে হাঙ্গামার মুখে সরকারের দুস্থ গোষ্ঠীর খাদ্য সহায়তার (ভিজিএফ) চাল বিতরণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কয়েক শ দরিদ্র নারী চাল না পেয়ে মলিন মুখে বাড়ি ফিরে যান।

জানা যায়, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সরকার হেমনগর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ১ হাজার ৯০৩টি কার্ড বরাদ্দ দেয়। প্রতি কার্ডের বিপরীতে ১০ কেজি করে চাল দেওয়ার কথা। প্যানেল চেয়ারম্যান শামছুল আলম অভিযোগ করেন, ৯ ওয়ার্ডের মধ্যে তিনটিতে চাল বিতরণ শুরু হয় সকাল ১০টায়। কিন্তু প্রতিপক্ষের কিছু লোকজন মোটরসাইকেলে করে এসে গালিগালাজ শুরু করেন। তাঁরা অফিসের কয়েকটা চেয়ার ভাঙচুর করেন। এক গ্রামপুলিশকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। তাঁরা চাল বিতরণ বন্ধের নির্দেশ দেন। অরাজক পরিস্থিতি সামলাতে প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়। পরে হেমনগর ফাঁড়ির পুলিশ আসে। উত্তেজনা নিরসনে চাল বিতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে।

ট্যাগ অফিসার ও গোপালপুর উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার মো.আব্দুল আলীম জানান, সকাল ১০টায় গুদাম খুলে তাঁর উপস্থিতিতে কার্ড চেক করে চাল বিতরণ শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর মোটরসাইকেলে আসা ৩০-৩৫ জন লোক গন্ডগোল পাকান। চিৎকার ও ধাক্কাধাক্কি শুরু করেন। তাঁদের হুমকির মুখে চাল বিতরণ বন্ধ করে তিনি ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

চাল নিতে আসা রহিমা বেগম ও মনোয়ারা বেগম বলেন, ‘শান্তিপূর্ণভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে সবাই চাল নিচ্ছিলেন। এর মধ্যে একদল লোক এসে চাল বিতরণে দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে। তাদের চিল্লাচিল্লি, গালাগালি ও ধাক্কাধাক্কিতে আমরা ভয় পেয়ে যাই। এর মধ্যে চাল বিতরণ বন্ধের কথা জানানো হয়।’

হেমনগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম রোজ তালুকদার জানান, প্যানেল চেয়ারম্যান শামছুল আলম তাঁদের দলীয় লোক। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের অনেক অভিযোগ। আজ গরিবের চাল বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি করছিলেন—এমন খবর পেয়ে এলাকার লোকজন প্রতিবাদ করতে সেখানে যান এবং তাঁদের দাবির মুখে চাল বিতরণ আপাতত বন্ধ রাখেন। সেখানে কোনো ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি। দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে আগামীকাল সোমবার চাল বিতরণ করা হবে।

হেমনগর ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রমজান আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যানের মতবিরোধকে কেন্দ্র করে হট্টগোল ও ধাক্কাধাক্কির পর চাল বিতরণ বন্ধ হয়ে যায়।

গোপালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জিল্লুর রহমান জানান, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে চাল বিতরণ স্থগিত করা হয়। আগামীকাল চাল বিতরণ করা হবে।

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দুর্বৃত্তের গুলি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত

প্রাকৃতিক দুর্গ ইরান কেন দুর্জেয়, স্থল অভিযানে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে যুক্তরাষ্ট্র

৫ জেলায় নতুন ডিসি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

সম্পর্কিত

যশোরে চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

যশোরে চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রকাশ্যে গুলি করে কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে হত্যা, আটক ১

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রকাশ্যে গুলি করে কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে হত্যা, আটক ১

গোপালপুরে হাঙ্গামার মুখে ভিজিএফের চাল বিতরণ বন্ধ

গোপালপুরে হাঙ্গামার মুখে ভিজিএফের চাল বিতরণ বন্ধ

খিলক্ষেতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ডেসকোর ৩ কর্মী নিহত

খিলক্ষেতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ডেসকোর ৩ কর্মী নিহত