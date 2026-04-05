‘পানু পাল নাট্যপদক’ পেলেন ‘আনর্ত’ সম্পাদক রহমান রাজু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ০০: ৪০
নাট্যজন অধ্যাপক ড. ড. রহমান রাজু। ছবি: সংগৃহীত

ভারতবর্ষে পথনাটকের জনক ‘পানু পাল’ নাট্যপদকে ভূষিত হলেন নাট্যজন অধ্যাপক ড. রহমান রাজু। নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এ পদক দেওয়া হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক রহমান রাজু বাংলাদেশের অন্যতম থিয়েটার বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিন ‘আনর্ত’ এর সম্পাদক।

সারথি থিয়েটারের ৩২ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী মিলন কান্তি দে পালা নাট্যোৎসবে তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

এর আগে ড. রহমান রাজু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পদক, কাহ্নপা সাহিত্যচক্র সম্মাননা, তীর্থক নাটক সম্মাননা, লেখমালা পুরস্কার, বিএলএফ (ভারত) সম্মাননা, দীনেশচন্দ্র সেন স্বর্ণপদক ও শিল্পকলা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

বাংলা পথনাটকের জনক বা পথিকৃৎ হিসেবে মূলত পূর্ণেন্দু শেখর পাল চৌধুরীকে গণ্য করা হয়। যিনি ‘পানু পাল’ নামে পরিচিত। তিনি বাংলা বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং পথনাটক বা পথনাটিকার প্রচারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের অন্যতম সংগঠন সারথি থিয়েটার গাইবান্ধা জেলার দাড়িয়াপুর নামক নিভৃত অঞ্চলের একটি সংগঠন। বিগত ৩২ বছর থেকে প্রতি বছর নিয়মিত লোকনাট্য উৎসব আয়োজন করে আসছে সংগঠনটি। তিন দিনব্যাপী এবারের আয়োজনে পালা নাট্য, পুথি পাঠ, বাউল গান, ভাওয়াইয়া গানসহ লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন উপাদান উপস্থাপন হয়। উৎসবের শেষ দিনে এ বছর পানু পাল নাট্যপদক ও উদয় শংকর নৃত্যপদক পদক প্রদান করা হয়। উদয় শংকর নৃত্য পদক পান এম আর ওয়াসেক।

উৎসবের আয়োজক জুলফিকার চঞ্চল বলেন, ‘এটি শতভাগ মাটি–মানুষের আয়োজন বলে টানা ৩২ বছরে এই আয়োজনের কোনো ছন্দপতন ঘটেনি। কখনো যেন ছন্দপতন না ঘটে! এর বাইরে আর কিছু চাওয়ার নেই।’

আয়োজন সম্পর্কে গাইবান্ধা জেলা সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান সরকার বলেন, ‘এটি এমন একটি আয়োজন যার গুণগত মান জাতীয় পর্যায়ের। নি:সন্দেহে এটি আইকনিক আয়োজন।’

সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণীজন ড. রহমান রাজু বলেন, ‘বাংলা পথনাটকের জনক পানু পালের নামে প্রবর্তিত সারথি থিয়েটারের এ পদক আমাকে মাটিগন্ধা অনুভূতি দিয়েছে। সাধারণের শিল্পভূমির প্রাপ্তি শেকড়কে মনে করায়; দায় জন্মায় মাটিবর্তী মানুষের শিল্পচর্চায়। নাগরিক প্রাপ্তির চেয়ে প্রান্তিক এ প্রাপ্তিকে শেকড়ের পরিচর্যারূপে দেখি। এ পথে কখনো সিদ্ধিত্ব চাই না; সাধনায় থাকতে চাই আমৃত্যু। সারথি’র প্রতি কৃতজ্ঞতা।’

