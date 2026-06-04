আজ রাত থেকে শুরু সেবা প্রকাশনীর বই বিক্রি

সেবা প্রকাশনীর বই বিক্রি শুরু হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত থেকে অনলাইনে এবং আগামী শনিবার থেকে সেগুনবাগিচা সেবার অফিস থেকে বই কিনতে পারবেন পাঠকেরা। গত মে মাসে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অনিয়ম–দুর্নীতির অভিযোগে সেবা প্রকাশনীর সব কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মাইমুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে সেবা প্রকাশনীর ওয়েবসাইট থেকে এবং হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে বই কিনতে পারবেন পাঠকেরা। আর শনিবার সকাল ৮টা থেকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে বই কিনতে পারবেন সেগুনবাগিচা সেবা প্রকাশনীর অফিসে এসে।
মাসুমা মাইমুর আরও জানিয়েছেন, বাংলাবাজারে দ্রুত আউটলেট করে সেখানে বই বিক্রি শুরু করবেন তাঁরা। পাশাপাশি বিক্রিতে কর্মচারীরদের কাছ থেকে কোনও প্রকার অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ পেলে সরাসরি জানানোর জন্য বলা হয়েছে।
বই কিনতে ভিজিট করতে হবে এই ওয়েবসাইটে। আর হোয়াটসঅ্যাপে বই কিনতে মেসেজ দেওয়া যাবে ( 01784-840228 ) এই নম্বরে।
গত ১৩ মে ঘোষণা করা হয় দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সেবা প্রকাশনীর সব কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত। সেবা প্রকাশনীর অংশীদার কাজী শাহনূর হোসেন স্বাক্ষরিত ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘সেবা প্রকাশনীতে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অনিয়ম–দুর্নীতির বিষয়টি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এমতাবস্থায় অডিট কার্যক্রম নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে সেবা প্রকাশনীর সমস্ত কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হচ্ছে।’
আজকের পত্রিকাকে উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর বলেন, ‘এখন অডিট চলছে। আশা করা যায়, ১৫ জুনের মধ্যে এটি শেষ হবে। অডিটের পরে পরবর্তী কার্যক্রম ঘোষণা করা হবে। তবে পাঠকের জন্য অনলাইন এবং সেবার মূল অফিস থেকে বই কেনার সুবিধাটি চালু করা হলো।’
২০২২ সালের ১৯ জানুয়ারি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেশের অন্যতম পাঠকপ্রিয় প্রকাশনা সংস্থাটির কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসে। ষাটের দশকে বাংলাদেশে পেপারব্যাক বই প্রকাশের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল সেবা প্রকাশনী।
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