Ajker Patrika
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শিল্প-সাহিত্য

প্রদর্শনী ‘চৌকাঠ’-এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিবিড় অনুসন্ধান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রদর্শনী ‘চৌকাঠ’-এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিবিড় অনুসন্ধান
ধানমন্ডির আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের লা গ্যালারিতে শুক্রবার শিল্পী সারা জাবীনের দ্বিতীয় একক শিল্প প্রদর্শনী ‘চৌকাঠ’ উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিল্পী সারা জাবীনের দ্বিতীয় একক শিল্প প্রদর্শনী ‘চৌকাঠ’-এর উদ্বোধন হলো আজ শুক্রবার ধানমন্ডির আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের লা গ্যালারিতে। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত শিল্পকর্মগুলোতে নারী, গৃহস্থালি পরিসর, স্মৃতি, পরিচয়সহ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, গবেষণানির্ভর শিল্পচর্চার মাধ্যমে সারা জাবীন নারীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নীরব ধারক ও সংরক্ষক হিসেবে দেখেছেন। ‘চৌকাঠ’ প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালি পরিবারের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা জীবনযাপন, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের না বলা গল্প উঠে এসেছে।

প্রদর্শনীতে চারটি স্বতন্ত্র শিল্পধারার কাজ রয়েছে। বন ভয়েড সিরিজে লিনোকাট প্রিন্টের মাধ্যমে শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত নারীর পরিবর্তনশীল পরিচয়কে অনুসন্ধান করেছেন শিল্পী। বিয়োগ সময় সিরিজে সাবানকে ভাস্কর্যের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে ১৯৫০ থেকে ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত পুরান ঢাকার বাড়িঘরের স্থাপত্য ও গৃহস্থালি পরিসরের স্মৃতিকে ফিরে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

টেক্সটাইলনির্ভর শার্শি সিরিজে শিল্পী ঘরের অভ্যন্তরীণ পরিসর এবং সেখানে নারীর দীর্ঘস্থায়ী অথচ প্রায়শই অদৃশ্য উপস্থিতি তুলে ধরেছেন। প্রদর্শনীর আরেকটি অংশে সূক্ষ্ম তামার তারের রেখাচিত্রের মাধ্যমে আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং সময়ের সঙ্গে ক্রমশ ম্লান হয়ে যাওয়া এক সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের নানা খণ্ডচিত্র ফুটে উঠেছে।

শিল্পীর ভাষায়, প্রদর্শনীর শিরোনাম ‘চৌকাঠ’ শুধু একটি দরজার সীমারেখা বোঝায়নি; বরং এটি স্মৃতি ও ইতিহাস, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সামষ্টিক উত্তরাধিকারের মাঝের প্রতীকী পরিসর। এই প্রদর্শনীর চৌকাঠ দর্শককে ভাবতে বলছে—কীভাবে কিছু স্মৃতি ও ঐতিহ্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে টিকে থাকে, আবার সময়ের প্রবাহে কিছু গল্প ও পরিসর ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ও লেখক মুস্তফা জামান এবং বাংলাদেশের ফ্রান্স দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে বাতিস্ত ল্যব্রে।

বিষয়:

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