নাজমুল হক

নাজমুল হক

একাত্তরের ১৮ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা মেজর নাজমুল হককে নওগাঁয় ৭ ইপিআর উইংয়ের অধিনায়ক করে পাঠানো হয়। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যা শুরু হলে পরদিন স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে নওগাঁ মহকুমাকে শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলার অংশ হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি। পরে স্বেচ্ছাসেবক যুবকদের নিয়ে ইপিআর মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন এবং অধিনায়ক হিসেবে শত্রুমুক্ত করেন গোটা বগুড়া জেলা।

এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ৭ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন নাজমুল হক। এই সেক্টরের গেরিলা যুদ্ধগুলো পরিচালনার পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণও দিতেন তিনি। যাঁদের প্রশিক্ষণ দিতেন তাঁরা আগে থেকে প্রথাগত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না। বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তাঁর অধীনে এই সেক্টরেই যুদ্ধ করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর মেজর নাজমুল হক মিত্র বাহিনীর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে ভারতের শিলিগুড়ি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। বিজয়টা আর দেখা হলো না এই ৩৩ বছর বয়সী যুবকের।

ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

নাজমুল হক

নাজমুল হক

টরন্টোতে ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের ইফতার

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিককার প্রস্তুতি পর্ব

এ টি এম হায়দার