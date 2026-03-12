Ajker Patrika
আড্ডা

এ টি এম হায়দার

সম্পাদকীয়
এ টি এম হায়দার

আবু তাহের মোহাম্মদ হায়দার, যিনি এ টি এম হায়দার নামেই পরিচিত, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টরে প্রথমে সহ-অধিনায়ক এবং পরে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। একজন গেরিলা কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অভূতপূর্ব অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়।

হায়দার তখন ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত। মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে ভেবেই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান একাত্তরের ২৬ মার্চ। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিতেন তিনি। একাধিক সফল অপারেশনে নেতৃত্ব দেন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পরদিন সকালে তিনি বেতারে ও বিকেলে টেলিভিশনে বিজয়ের ঘোষণা দেন।

স্বাধীনতার পর তিনি কুমিল্লা সেনানিবাসে ১৩ ইস্ট বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হন এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ৮ম বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বছর।

ছবি: সংগৃহীত

বিষয়:

মতামতআড্ডাছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যে ফাঁদ এড়িয়ে হাজার বছর টিকে ছিল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য, ইরানে সেই ফাঁদে ট্রাম্প

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

‘টাকা খাওয়ার’ কথা বলতেই পলাতক ফারুক চৌধুরী বললেন, ‘তুই সামনে পড়িস’

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে মুখোমুখি সরকারি ও বিরোধী দল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

এ টি এম হায়দার

এ টি এম হায়দার

মতিউর রহমান

মতিউর রহমান

আহমদ রফিক

আহমদ রফিক

সাঈদ হায়দার

সাঈদ হায়দার