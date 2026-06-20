অনেকের মতে, প্রাচীন রাজা বা জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর হাতে কাঠিনাচের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষ এটিকে গ্রহণ করে এবং নিজস্ব রূপ দেয়। এটি মূলত একটি দলগত পরিবেশনা, যেখানে শিল্পীরা হাতে দুটি ছোট কাঠি নিয়ে ছন্দে ছন্দে তালে তাল মিলিয়ে নাচেন। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে এই নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। গুজরাটে প্রচলিত ‘ডান্ডিয়া’ নাচের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও কাঠিনৃত্যের সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে। সিলেট অঞ্চলের চা-শ্রমিকদের মধ্যে নাচটির প্রচলন দেখা যায়। দোল বা ফাগুয়া উৎসবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গানের দল এই নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে একজনকে রাধা ও একজনকে কৃষ্ণ সাজানো হয়। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করে আবির রাঙানো কাঠি। জোড়ায় জোড়ায় একে অপরের কাঠিতে ঠোকা দিয়ে নৃত্য করেন তাঁরা। মাদল, করতাল, বাঁশি আর কাঠির ধ্বনিতে যেন নেচে ওঠে চা-জনগোষ্ঠীর আদি-আঙিনা। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে কেন্দ্র করে গাওয়া গানগুলোর সঙ্গে পরিবেশিত হয় এই লোকনৃত্যটি। গানের মাঝে মাঝে ‘হো হো হোই’ ধ্বনি নৃত্যশিল্পীদের উৎসাহ জোগায়। এটিকে ‘কাঠিনাচের হেস-হেসানি’ বলা হয়।
লেখা ও ছবি: শিশির কুমার নাথ
আমরা যে স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশনের কথা বলেছি, সেই ধারণাটি এসেছে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল থেকে। সংবাদপত্রের নিয়মনীতি-নৈতিকতার মান থাকে, তারা যাতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে, আবার যাতে তাদের স্বাধীনতাটাও সংরক্ষিত হয়। কারও হস্তক্ষেপ, বিশেষ করে সরকারের হস্তক্ষেপ, সেগুলো যাতে স্বাধীন...১ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে উদ্ভূত হলেও বাচাটা এখন বিশ্বজুড়েই নাচা হয়। বাচাটা মিউজিকের সুর-তালে পরিবেশিত হয় এই সামাজিক যুগল নৃত্যটি। ডমিনিকান বাচাটা নাচতে হলে দ্রুত গতিতে পা সঞ্চালন করতে হয়। আধুনিক বাচাটা পশ্চিমা দেশগুলোতে বেশি জনপ্রিয়—এতে পায়ের কাজের চেয়ে...২ দিন আগে
বাংলাদেশ গত এক দশকে জেন্ডার-বৈষম্য কমাতে অগ্রগতি করলেও কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ সূচকে অবস্থান উন্নত হলেও শিশুবিবাহ, ধর্ষণ ও সহিংসতা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক। প্রায় ৫১ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়, যা তাদের শিক্ষা, দক্ষতা, সক্ষমতা...৮ দিন আগে
১৯৭০-এর দশকের শেষ আর ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ অ্যাঙ্গোলায় বিকাশ হয় একটি সামাজিক নৃত্যের, যেটির নাম কিজোম্বা। দেশটির কিমবুন্দু ভাষায় কিজোম্বা শব্দের অর্থ হলো ‘পার্টি’ বা ‘উৎসব’।৯ দিন আগে