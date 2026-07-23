আফগানিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও জাতীয় খাবার কাবুলি পোলাওয়ের উৎপত্তি কিন্তু দেশটির রাজধানী কাবুল শহরে হয়নি। ধারণা করা হয়, উত্তর আফগানিস্তান এবং উজবেকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই খাবারের উৎপত্তি। তবে সৌদি আরবে বসবাসকারী উত্তর আফগান অভিবাসীরা এই পদটিকে ‘বুখারি চাল’ বলে পরিচয় দেয়, যদিও তাদের সবাই উজবেকিস্তানের বুখারা শহরের নয়। আফগানিস্তানে যেসব উজবেক থাকে, তারা এটিকে ‘উজবেকি পোলাও’ বলতেই স্বাছন্দ্যবোধ করে। অবশ্য কাবুলি পোলাও ও উজবেকি পোলাওয়ের রন্ধন পদ্ধতি ভিন্ন। ১৫২১ সালে প্রকাশিত ফারসি ভাষার প্রাচীনতম রান্নার বই আলী বাভার্চির পাণ্ডুলিপি ‘কার-নামা’। এতে সাফাভি আমলের কাবুলি পোলাওয়ের প্রথম লিখিত রন্ধনপ্রণালি পাওয়া যায়। বাসমতী চাল, ভেড়া বা গরুর মাংস এবং চিনিতে ভাজা গাজর ও কিশমিশের এক অপূর্ব সমন্বয়ে তৈরি করা হয় এই খাবার। কিছুটা নোনতা ও হালকা মিষ্টি স্বাদের কাবুলি পোলাওয়ের ওপর বাদাম, গাজর ও কিশমিশ ছড়িয়ে রাজকীয়ভাবে সাজানো হয়। এর সঙ্গী হয় সাধারণত টমেটোর সালাদ বা ঠান্ডা টক দই।
ছবি সৌজন্য: হার্টফুল রেসিপি
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