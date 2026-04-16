ইলোরার সৌন্দর্য

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের আওরঙ্গবাদ শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইলোরা। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শিলাখোদিত গুহার সমষ্টি। ইউনেসকো একে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখানে ১০০টির বেশি গুহা চরনন্দ্রী পাহাড়ের ভেতর থেকে খনন করে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে মাত্র ৩৪টি উন্মুক্ত আছে দর্শনার্থীদের জন্য। গুহাগুলোতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মন্দির পাওয়া গেছে। পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছে এগুলো; রাষ্ট্রকূট রাজবংশের আমলে। প্রতিটি মন্দিরে খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে প্রচলিত দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনি পাথরের গায়ে খোদাই করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্মিত বিভিন্ন ধর্মের এই স্থাপনাগুলো ভারতের সেই সময়ের ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। ভাস্কর্য ছাড়াও কিছু গুহায় প্রাচীন চিত্রকলা পাওয়া যায়, যেখানে ধর্মীয় কাহিনি অঙ্কিত হয়েছে। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত স্থাপনা হচ্ছে কৈলাস মন্দির, যা একটিমাত্র পাথর কেটে তৈরি এবং বিশ্বের বৃহত্তম মনোলিথিক স্থাপত্যগুলোর একটি।
ছবি: কৃষা, উইকিপিডিয়া
