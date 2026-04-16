Ajker Patrika
আড্ডা

ইলোরার সৌন্দর্য

সম্পাদকীয়
ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের আওরঙ্গবাদ শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইলোরা। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শিলাখোদিত গুহার সমষ্টি। ইউনেসকো একে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখানে ১০০টির বেশি গুহা চরনন্দ্রী পাহাড়ের ভেতর থেকে খনন করে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে মাত্র ৩৪টি উন্মুক্ত আছে দর্শনার্থীদের জন্য। গুহাগুলোতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মন্দির পাওয়া গেছে। পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছে এগুলো; রাষ্ট্রকূট রাজবংশের আমলে। প্রতিটি মন্দিরে খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে প্রচলিত দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনি পাথরের গায়ে খোদাই করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্মিত বিভিন্ন ধর্মের এই স্থাপনাগুলো ভারতের সেই সময়ের ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। ভাস্কর্য ছাড়াও কিছু গুহায় প্রাচীন চিত্রকলা পাওয়া যায়, যেখানে ধর্মীয় কাহিনি অঙ্কিত হয়েছে। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত স্থাপনা হচ্ছে কৈলাস মন্দির, যা একটিমাত্র পাথর কেটে তৈরি এবং বিশ্বের বৃহত্তম মনোলিথিক স্থাপত্যগুলোর একটি।

ছবি: কৃষা, উইকিপিডিয়া

বিষয়:

মতামতমহারাষ্ট্রভারতছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

আমরাই যেচে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলাম: টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সংসদে স্পিকার

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে ৯০ পদে চাকরি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

সম্পর্কিত

ইলোরার সৌন্দর্য

ইলোরার সৌন্দর্য

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন

আলতামিরার গুহাচিত্র

আলতামিরার গুহাচিত্র

সিমোনের নারীবাদী ভাবনা

সিমোনের নারীবাদী ভাবনা