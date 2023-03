নমুনা ভাইভা: সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা কী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস' বিভাগ থেকে বিবিএ ও এমবিএ করেছি। ৪০তম বিসিএস ছিল আমার প্রথম বিসিএস ভাইভা। বিসিএসে ক্যাডার পছন্দ ছিল যথাক্রমে বিসিএস প্রশাসন, নিরীক্ষা ও হিসাব, শুল্ক ও আবগারি, কর...। ৪০তম বিসিএসের ভাইভা হয়েছিল ২০২২ সালের ১৭ জানুয়ারি। ভাইভা বোর্ডে আনুমানিক ১৪-১৫ মিনিটের মতো ছিলাম।

আমি: প্রথমে সালাম দিয়ে রুমে প্রবেশ করলাম। (স্যার নাম, ঠিকানা পড়তে পড়তে প্রশ্ন শুরু করলেন)।

চেয়ারম্যান: এত দূর থেকে ভাইভা দিতে আসছেন, কত কিলো পথ পাড়ি দিলেন?

আমি: স্যার, ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব ২৭১ কিলোমিটার।

চেয়ারম্যান: ভাইভার জন্য তো অনেক সময়ই পেলেন, কী কী পড়েছেন? কোথা থেকে ধরলে পারবেন?

আমি: স্যার, আমি মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের ওপর প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

চেয়ারম্যান: কোথা থেকে পড়লেন? সম্প্রতি পড়ছেন এমন দুই-একটা নাম বলুন?

আমি: 1971: Resistance, Resilience and Redemption BY Major General Md Sarwar Hossain.

এবার চেয়ারম্যান স্যার সম্মতিসূচক মনোভাবে এক্সটার্নালদের প্রশ্ন করতে বললেন।

এক্সটার্নাল-১: প্রশাসন প্রথম পছন্দ? প্রশাসনে আইডল মানেন কাকে এবং কেন?

আমি: মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম মহোদয় বললাম।

এক্সটার্নাল-১: আর কেউ কি আছেন? কাছে থেকে দেখেছেন এমন কেউ?

আমি: আমার পরিচিত এক সিনিয়র সচিব স্যারের কথা বলি।

এক্সটার্নাল-১: কী গুণ আছে তাঁর এবং আপনি তা পেতে চান।

আমি: স্যার, আমার একটি পছন্দের গুণ আছে তা হলো, ইন্টারপারসোনাল স্কিল।

এক্সটার্নাল-১: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কী? উদাহরণ বলুন? বর্তমান বাজেটে বরাদ্দ কত?

আমি: সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আইনগত উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে পরস্পর সহাবস্থান এবং সম্প্রীতির একটি সুষম পরিবেশ তৈরি করে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধন ২০১১ অনুচ্ছেদ ১৫ (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার; অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ত ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার। নতুন বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা। এই বরাদ্দ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

এক্সটার্নাল-১: প্রতিবন্ধী ভাতা আছে কি না এর মধ্যে?

আমি: জি স্যার। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৩ লাখ ৬৫ হাজার করা হচ্ছে। জনপ্রতি মাসিক ভাতাও ১০০ টাকা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ৮৫০ টাকা।

এক্সটার্নাল-১: এই মুহূর্তে সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা কী?

আমি: স্যার, সারা বিশ্ব যেখানে করোনা মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে, টিকা প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তায় দিন গুনছে। সেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ২৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করছেন। পাশাপাশি টিকার নিশ্চয়তাকল্পে বন্ধুসুলভ রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি ন্যাশনাল ডেপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্ল্যান প্রণয়ন, সুরক্ষা অ্যাপসের প্রবর্তন করেন। এটাই আমার কাছে এই মুহূর্তে সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা।

এক্সটার্নাল-২: What is Balance sheet and its element?

আমি: A balance sheet is a financial statement that reports a company's assets liabilities, and shareholder equity. It provides a snapshot of a company's finances (what it owns and owes) as of the date of publication.

এক্সটার্নাল-২: What is Cash flow?

আমি: Cash flow is the net amount of cash and cash equivalents being transferred into and out of a business.

চেয়ারম্যান: আচ্ছা আপনি তাহলে আসুন। টেবিল থেকে আপনার পেপারস নিয়ে নিন।

আমি: ধন্যবাদ জানিয়ে সালাম দিয়ে বের হয়ে এলাম। (নতুনরা মনে রাখবেন, যত বেশি গ্রুপ স্টাডি করবেন, তত বেশি জানবেন, শিখবেন এবং নিজের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারবেন। সর্বদা আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে। শুভকামনা রইল)।

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম

মো. মারুফ হোসেন, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার (হিসাববিজ্ঞান), ৪০তম বিসিএস।