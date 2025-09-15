টিকটকের মালিকানা হস্তান্তর নিয়ে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে দীর্ঘ অচলাবস্থার অবসানে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার। আজ সোমবার আলোচনার পর তিনি জানান, টিকটককে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন মালিকানায় আনার বিষয়ে কাঠামোগত চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ আরও এক মাস বাড়িয়েছে সরকার। এই কমিশনের মেয়াদ আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পরদিন দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক শিরীন আক্তার শেলীকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এ কথা জানায় দলটি।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজকর্ম বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বারা র্যাগিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেন।
একাধিক জন্মসনদের কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন নিয়ে বিপাকে পড়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাই এ বিষয়ে সমাধানের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মতামত নিতে চায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। আজ সোমবার অনুষ্ঠিত মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ইসির মাসিক সমন্বয় সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে।
নুরজাহান গ্রুপের চার পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ১৪৫ কোটি টাকা ঋণখেলাপির দায়ে অগ্রণী ব্যাংকের করা মামলায় চট্টগ্রামের অর্থঋণ আদালত-৩-এর বিচারক মো. ফরহাদ রায়হান ভূঁইয়া আজ সোমবার এই আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অর্থঋণ আদালতের সেরেস্তাদার মুক্তাদির মাওলা।
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আবারও ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে যাচ্ছে দুটি বিদেশি এয়ারলাইন্স। যাত্রীদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে ও আন্তর্জাতিক সংযোগ পুনরায় জোরদার করতে ওমানভিত্তিক সালাম এয়ার এবং আমিরাতভিত্তিক ফ্লাই দুবাই শিগগিরই ফ্লাইট অপারেশন চালু করবে।
নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। উজানের ঢলে আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টায় পানি বেড়েছে ১৭ সেন্টিমিটার। বর্তমানে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড
আরব-ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন
গত কয়েক দিনে তিনজন জামায়াত নেতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই একটা রাজনৈতিক দল, যাদের নেতাদের মধ্যে পরিমিতিবোধ অসাধারণ। প্রায়ই তাঁরা জানেন, কোথায় থামতে হয়। হাসতে হলে ঠোঁট দুটো কতটুকু প্রসারিত করতে হবে, দাঁত কটা প্রকাশিত হতে পারবে—সে হিসাবও সম্ভবত দল তাদের শিখিয়ে দেয়।