ডাকসুর ভোট হাতে গণনাসহ ৪ দাবি উমামা ফাতেমার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটার তালিকার কপি, ম্যানুয়ালি পুনরায় ভোট গণনা এবং ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশের সিসিটিভি ফুটেজ শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা ও সদস্য
মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কাতারের রাজধানী দোহায় আরব ও মুসলিম বিশ্বের নেতারা এক শীর্ষ সম্মেলনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানোর ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কেউ কেউ আরব বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষায় ন্যাটোর আদলে ‘সম্মিলিত নিরাপত্তা বাহিনী’ গঠনের আহ্বানও জানিয়েছেন। রোববার ও সোমবার আরব লীগ এবং ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা
বিদেশে দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে বদলি করা হয়েছে। যুগ্ম সচিব থেকে সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যন্ত একাধিক পদের এই কর্মকর্তারা শ্রমবিষয়ক মিনিস্টার, কাউন্সেলর ও প্রথম সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
হঠাৎ আট দলের যুগপৎ আন্দোলন—নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা, কোন পথে বাংলাদেশের রাজনীতি!

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাকে

গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট পরিচয় দেওয়া এনায়েত করিম চৌধুরীকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একজন পুলিশের কর্মকর্তা অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এমনকি ওই কর্মকর্তা তাঁকে ব্যবহারের জন্য একটি প্রাডো গাড়িও দিয়েছিলেন। ওই পুলিশ কর্মকর্তা সোনারগাঁও হোটেলে গিয়ে এনায়েত করিমের সঙ্গে দেখাও করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
ট্রাম্প–সি ফোনালাপের পর চীনা টিকটক হবে মার্কিন

টিকটকের মালিকানা হস্তান্তর নিয়ে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে দীর্ঘ অচলাবস্থার অবসানে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার। আজ সোমবার আলোচনার পর তিনি জানান, টিকটককে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন মালিকানায় আনার বিষয়ে কাঠামোগত চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ফের বাড়ল

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ আরও এক মাস বাড়িয়েছে সরকার। এই কমিশনের মেয়াদ আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পরদিন দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক শিরীন আক্তার শেলীকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এ কথা জানায় দলটি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং: প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজকর্ম বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বারা র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে প্রস্তুত: ইউনূস

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে প্রস্তুত: ইউনূস

বিসিবির লেভেল থ্রি কোচিং কর্মশালায় আমন্ত্রণ না পেয়ে হতাশ সুজন

বিসিবির লেভেল থ্রি কোচিং কর্মশালায় আমন্ত্রণ না পেয়ে হতাশ সুজন

সংবিধান বদলাতে না দিলে আবার গণ-অভ্যুত্থান হবে

সংবিধান বদলাতে না দিলে আবার গণ-অভ্যুত্থান হবে

নারায়ণগঞ্জে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে শিশুসহ দম্পতির লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে শিশুসহ দম্পতির লাশ উদ্ধার

একাধিক জন্মসনদের কারণে এনআইডি সংশোধনে বিপাকে ইসি

একাধিক জন্মসনদের কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন নিয়ে বিপাকে পড়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাই এ বিষয়ে সমাধানের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মতামত নিতে চায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। আজ সোমবার অনুষ্ঠিত মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ইসির মাসিক সমন্বয় সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নুরজাহান গ্রুপের ৪ পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নুরজাহান গ্রুপের চার পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ১৪৫ কোটি টাকা ঋণখেলাপির দায়ে অগ্রণী ব্যাংকের করা মামলায় চট্টগ্রামের অর্থঋণ আদালত-৩-এর বিচারক মো. ফরহাদ রায়হান ভূঁইয়া আজ সোমবার এই আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অর্থঋণ আদালতের সেরেস্তাদার মুক্তাদির মাওলা।

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আবারও ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে যাচ্ছে দুটি বিদেশি এয়ারলাইন্স। যাত্রীদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে ও আন্তর্জাতিক সংযোগ পুনরায় জোরদার করতে ওমানভিত্তিক সালাম এয়ার এবং আমিরাতভিত্তিক ফ্লাই দুবাই শিগগিরই ফ্লাইট অপারেশন চালু করবে।

নীলফামারীতে বাড়ছে তিস্তার পানি, বন্যার শঙ্কা

নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। উজানের ঢলে আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টায় পানি বেড়েছে ১৭ সেন্টিমিটার। বর্তমানে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বারবার একই কথা বলে যাচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা ও সংশ্লিষ্ট সকলে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এখন সে অনুযায়ী প্রস্তুতি চলছে। এর মাঝেই জুলাই সনদের...
বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করে লাশ গুম, দুজনের মৃত্যুদণ্ড

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে দুদকের অভিযান

ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা আর রাষ্ট্র পরিচালনা করা এক জিনিস নয়—বিএনপি নেতা রহমাতুল্লাহ

চাকসুতে উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে দ্বিতীয় দিনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

নরসিংদীতে বাড়ি ফেরার পথে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

বিসিবির লেভেল থ্রি কোচিং কর্মশালায় আমন্ত্রণ না পেয়ে হতাশ সুজন

তিন দিনব্যাপী বিশেষ ব্যাটিং স্কিল উন্নয়ন কর্মশালা শেষ হতেই মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হলো বিসিবির আয়োজনে লেভেল থ্রি কোচিং কর্মশালা। পাঁচ দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন দেশের ৩০ জন স্থানীয় কোচ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একমাত্র নারী কোচ হিসেবে আছেন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার এবং বর্তমা
আফগান কোচ গুগল করে জানলেন এশিয়া কাপ জেতেনি বাংলাদেশ

ওমানকে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল আরব আমিরাত

আফগান ম্যাচের আগে বাংলাদেশকে ইমরান খানের মন্ত্র দিচ্ছেন মুশতাক

হাত না মেলানো বিতর্কে চাকরি গেল পাকিস্তান ক্রিকেট পরিচালকের

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে শেষের দিক থেকে ‘প্রথম’ বাংলাদেশের রনি

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা খেল আফগানিস্তান

ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা যেভাবে বাংলাদেশকে ছোট করেছে, তীব্র নিন্দা জানাই: প্রবাসী দর্শকদের ক্ষোভ

এডিপি বাস্তবায়নে শ্লথগতি ইতিহাসে সর্বনিম্নে নেমেছে

সংবিধান বদলাতে না দিলে আবার গণ-অভ্যুত্থান হবে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে প্রস্তুত: ইউনূস

৫ ধাপে শাড়ি পরা সহজ হবে উৎসবে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং: প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজকর্ম বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বারা র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেন।
কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাকে

নুরজাহান গ্রুপের ৪ পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

অস্ত্রোপচারের সময় এক নবজাতকের পা ভেঙে ফেলার অভিযোগ

২৪তম সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ডের ঘোষণা

২৪তম সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিল কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ। আগামী ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সন্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমে হবে এই আয়োজন।
এমিতে বাজিমাত করল ‘অ্যাডোলেসেন্স’, সর্বোচ্চ পুরস্কার পেল ‘দ্য স্টুডিও’

এমির রেড কার্পেটে কেফিয়াহ পরে হাঁটলেন হাভিয়ের বারদেম

লালনসম্রাজ্ঞীর বিদায়...

দীপ্ত টিভিতে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক

সাইয়ারায় সাফল্যের পর অনীত পাড্ডার উপলব্ধি

নিজের নতুন পরিচয় প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী চমক

আরব-ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কাতারের রাজধানী দোহায় আরব ও মুসলিম বিশ্বের নেতারা এক শীর্ষ সম্মেলনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানোর ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কেউ কেউ আরব বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষায় ন্যাটোর আদলে ‘সম্মিলিত নিরাপত্তা বাহিনী’ গঠনের আহ্বানও জানিয়েছেন। রোববার ও সোমবার আরব লীগ এবং ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা
নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলার পদত্যাগ চায় সুদানের অনুসারীরা, গভীর রাতে বিক্ষোভ

পরমাণু স্থাপনায় হামলা নিষিদ্ধ না করলে পরিদর্শনের অনুমতি দেবে না ইরান

ভারতের শীর্ষ আদালতগুলো কেন ‘শুধু পুরুষদের ক্লাব’ হয়ে উঠছে

গাজা গণহত্যায় ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে উৎপাদিত অস্ত্র ব্যবহার করছে ইসরায়েল

প্রাণিকুলের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মমত্ববোধ

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শিশুদের নামাজ শেখানোর গুরুত্ব

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এক নজরে মহানবী (সা.)-এর জীবনাচরণের কয়েকটি দিক

যেসব কারণে দোয়া কবুল হয় না

বিবিএসকে স্বাধীন করার প্রস্তাব

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (বিবিএস) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপমুক্ত করে একটি আধুনিক ও স্বতন্ত্র জাতীয় সংস্থায় রূপ দেওয়ার সুপারিশ করেছে সরকারের স্বাধীন টাস্কফোর্স। এর অংশ হিসেবে সংস্থার নাম বদলে ‘স্ট্যাটিসটিকস বাংলাদেশ (স্ট্যাটবিডি)’। আর এর প্রধানকে চিফ স্ট্যাটিসটিশিয়ান বা প্রধান পরিসংখ্যানবিদে
এডিপি বাস্তবায়নে শ্লথগতি ইতিহাসে সর্বনিম্নে নেমেছে

ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

পাঁচ কোম্পানির শেয়ার কারসাজি, ৩ ব্যবসায়ীকে দেড় কোটি টাকা অর্থদণ্ড

দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

হঠাৎ ভুলে যাওয়া সমস্যা ‘ব্রেন ফগ’, মুক্তি মিলবে কীভাবে

স্পেনে স্থায়ী বসবাস: আবেদন প্রক্রিয়া ও সুযোগ-সুবিধা

৫ ধাপে শাড়ি পরা সহজ হবে উৎসবে

রাতের রূপরুটিন

অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর বিভাগে কর্মী নেবে ডিসিসিআই

কর্মী নেবে এসিআই মটরস্‌, ২২ বছরেই আবেদনের সুযোগ

৭৫ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে কেয়ার বাংলাদেশ

অফিসার পদে কর্মী নেবে উত্তরা ব্যাংক, আবেদন শুরু

দিনের ছবি (১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
রাজশাহীর তেরখাদিয়া সিটি বাইপাস রোডের পাশে তোলা এই ছবিটি সিলভার ককসকম্ব বা হোয়াইট ককসকম্ব ফুলের। সাধারণত বাগানে চাষ হলেও, এর সরু এবং পালকের মতো ফুলগুলো পথের ধারেও সৌন্দর্য ছড়ায়। ফুলের প্রাণবন্ত রং এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহীর তেরখাদিয়া সিটি বাইপাস রোডের পাশে তোলা এই ছবিটি সিলভার ককসকম্ব বা হোয়াইট ককসকম্ব ফুলের। সাধারণত বাগানে চাষ হলেও, এর সরু এবং পালকের মতো ফুলগুলো পথের ধারেও সৌন্দর্য ছড়ায়। ফুলের প্রাণবন্ত রং এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। ছবি: মিলন শেখ
দিনের ছবি (১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

শ্রীলঙ্কার কাছে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ, দেখে নিন কিছু মুহূর্ত
শ্রীলঙ্কার কাছে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ, দেখে নিন কিছু মুহূর্ত

দিনের ছবি (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
দিনের ছবি (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

ফেনীতে দূরপাল্লার বাস বন্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তানের মানববন্ধন

শিবিরের ভূমিধস বিজয় যে কারণে

গত কয়েক দিনে তিনজন জামায়াত নেতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই একটা রাজনৈতিক দল, যাদের নেতাদের মধ্যে পরিমিতিবোধ অসাধারণ। প্রায়ই তাঁরা জানেন, কোথায় থামতে হয়। হাসতে হলে ঠোঁট দুটো কতটুকু প্রসারিত করতে হবে, দাঁত কটা প্রকাশিত হতে পারবে—সে হিসাবও সম্ভবত দল তাদের শিখিয়ে দেয়।

মাসুদ কামাল

অভিমান করেছিলেন আহমদ রফিক

রাত সাড়ে ১০টায় অফিসের সামনের ছাপড়িগুলোর একটিতে চা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে ফোন করলাম আহমদ রফিককে। ২০১৭ সাল চলছে তখন। বইমেলার কিছুদিন আগের ঘটনা। ‘ভয়ে ভয়ে’ ফোন করার কারণ হলো, তিনি আগের দুদিন আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি সাড়া দিইনি। কী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, মনে নেই, কিন্তু কাজটা যে অন্যায় হয়েছে, সেটা কবুল করে নিচ্ছি।
দুই শতক ধরে গড়ে ওঠা রিক্জ

নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামে অবস্থিত রিক্জ মিউজিয়ামটি দুই শতাধিক বয়সী বলে অনেকে মনে করতে পারেন এটি রাজকীয় সংগ্রহশালা ছিল। আসলে তা নয়। ২০০ বছর ধরে কেউ না কেউ এই জাদুঘরে ডাচ শিল্পকলা ও দারুণ সব ঐতিহাসিক নিদর্শন দান করেছেন কিংবা কিনে দিয়েছেন।
আমার সাহিত্য ভাবনা

আমরা অনেক নীতিনৈতিকতার বকবকানির সমাজ, রিয়্যাকশনারি সমাজ। আর গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, আমি শ্লীলতার রাজনীতির বাইরে মাঠের লড়াই নিয়ে বলতে চাইছি। এখানে গল্পে-কাহিনিতে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাশালী মানুষের মধ্যেকার লড়াইটা পুরো অস্তিত্ববাদী। সেটা এই অর্থে যে, এখানে ক্ষমতাহীন মানুষ তার অস্তিত্বের ফিলোসফিক্যাল...

শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ-নেপাল: ‘অস্বাভাবিক মিল’ সত্ত্বেও ‘পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের’ তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য নয়, মনে করেন শশী থারুর

