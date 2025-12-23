ম্যানেজার পদে সজীব গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ৩ জেলায়

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এরিয়া সেলস ম্যানেজার (এএসএম)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এরিয়া সেলস ম্যানেজার, এএসএম (বাল্ক সেলস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মার্কেটিং বিভাগে এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (মার্কেটিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিসে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ২ থেকে ৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
স্থানীয় সরকার বিভাগের তিনটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১২৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মো. আকবর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
উল্লেখিত এই তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষা ১৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজ ও আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উভয় পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে উপস্থিত হতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য পৃথকভাবে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
স্থানীয় সরকার বিভাগের তিনটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১২৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মো. আকবর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
উল্লেখিত এই তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষা ১৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজ ও আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উভয় পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে উপস্থিত হতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য পৃথকভাবে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ক্যাশ বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসার, (ক্যাশ)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিসসহ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডে (সিসিবিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির একটি পদে মোট দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: দুটি (চট্টগ্রাম বন্দরে একজন এবং ঢাকা আইসিডিতে একজন)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ/ সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন: ৬০,২৫০ টাকা।
বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৬৪ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে।
আবেদন ফি: ১ হাজার ৫০০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীকে সাদা কাগজে এক পৃষ্ঠায় লিখিত আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে তাঁর পূর্ণ ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ই-মেইল দিতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সিসিবিএল ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখিত কাগজপত্রাদি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে।
নিয়োগপ্রক্রিয়া: আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হবে। ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই সব শিক্ষাগত সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং অভিজ্ঞতা সনদের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। যেকোনো ধরনের তদবির বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: অফিস চলাকালে ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড, কক্ষ নং-৫০৪/৫০৯, ৫ম তলা, রেল ভবন, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০’ বরাবরে পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
