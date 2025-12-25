‘মোস্তাফিজের রহস্য বিশ্বের সেরা গোয়েন্দারাও বের করতে পারবেন না’

ক্রীড়া ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) স্বপ্নের মতো এক সময় কাটিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বোকা বানিয়েছেন। পাল্লা দিয়ে উইকেট নিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্রেকথ্রু এনে দিয়েছেন দুবাই ক্যাপিটালসকে। এক ম্যাচ হাতে রেখেই তাঁর দল উঠে গেছে প্লে অফে।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত রাতে শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মোস্তাফিজের এবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শেষ করলেন। পুরো টুর্নামেন্টে বৈচিত্র্যময় বোলিংয়ে উইকেট তুলে নিয়েছেন। কোনো ম্যাচে শুরুতে বাজে বোলিং করলেও পরে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন। ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। পরিসংখ্যানের দিকে না তাকিয়ে যাঁরা বরং তাঁর ম্যাচগুলো দেখেছেন, তাঁর জাদুকরী বোলিংটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। ২১ ডিসেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে হয়েছেন ম্যাচসেরা। এই ম্যাচেই এক ওভারে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
শারজা ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক সিকান্দার রাজাকে গত রাতে যেভাবে বোকা বানিয়ে উইকেট নিয়েছেন, সেটার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে দুবাই ক্যাপিটালস ও আইএল টি-টোয়েন্টি কর্তৃপক্ষ। ইনিংসের ১৪তম ওভারের প্রথম বলে মোস্তাফিজের বল কীভাবে খেলবেন, সেটা বুঝে উঠতে না পেরে রাজা সোজা ক্যাচ তুলে দিয়েছেন মোস্তাফিজের হাতে। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আইএল টি-টোয়েন্টি লিখেছে, ‘সবার জন্য সহজ ব্যাপার না এটা। মোস্তাফিজুর রহমান প্রতিপক্ষকে নানারকমভাবে বোকা বানাতে পারেন। এগুলো এমন এক রহস্য, যা বিশ্বের সেরা গোয়েন্দারা খুঁজে পাবেন না।’
৪ ওভারে ২৭ রানে ১ উইকেট নিয়ে মোস্তাফিজ তাঁর ২০২৫ সালের আইএল টি-টোয়েন্টি পর্ব শেষ করলেন। গত রাতে রাজাকে যেভাবে বোকা বানিয়েছেন মোস্তাফিজ, তাতে মুগ্ধ তাঁর (মোস্তাফিজ) দল দুবাই ক্যাপিটালস। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দুবাই ক্যাপিটালস লিখেছে,‘মোস্তাফিজকে কখনোই থামিয়ে রাখতে পারবেন না।’ টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে শারজা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৪ রান করেছে। জবাবে ৫ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয়ে দুবাই ক্যাপিটালস কেটেছে প্লে অফের টিকিট। ৫০ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন দুবাই ক্যাপিটালসের টপ অর্ডার ব্যাটার জর্ডান কক্স।
লিগ পর্বে দুবাই ক্যাপিটালসের শেষ ম্যাচ শনিবার এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে। তবে এই ম্যাচে মোস্তাফিজকে পাবে না দুবাই। কারণ, বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ দেশে ফিরছেন। এবারের বিপিএলে তাঁকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। সোমবার চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে রংপুর।
বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে নতুন একটি টুর্নামেন্ট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যেটির নাম ‘রাইজিং স্টার অনূর্ধ্ব-২৩ ’। সংস্থাটির মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন জানালেন, টুর্নামেন্টটি হবে অনেকটা বিসিএলের মতো। যেখানে অংশ নেবে চারটা দল। দলগুলো হলো–পূর্বাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল।
টুর্নামেন্ট হবে ডাবল লিগ পদ্ধতিতে। সেখান থেকে শীর্ষ দুই দল শিরোপার লড়াই করবে। অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়ের এই টুর্নামেন্টে ম্যাচ হবে মোট ৩১ টি। মূলত পাইপলাইন সমৃদ্ধ করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে বিসিবি।
সংবাদমাধ্যমকে আমজাদ বলেন, ‘আমরা রাইজিং স্টার অনূর্ধ্ব ২৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করব। এটা বিসিএলের মতই হবে। অনূর্ধ্ব ২৩ এর পর নির্দিষ্ট কোনো টুর্নামেন্ট ছিল না। কিন্তু এবার হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ ফেব্রুয়ারিতে এই টুর্নামেন্ট করার পরিকল্পনা করছি আমরা।’
টুর্নামেন্টের ভেন্যু প্রসঙ্গে আমজাদ বলেন, ‘চট্টগ্রামে দুটো স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচগুলো। ডাবল লিগ পদ্ধতিতে টুর্নামেন্ট আয়োজন করব। ফাইনাল ঢাকায় হবে। এগুলো ছিল আমাদের প্রধান কিছু সিদ্ধান্ত।’
আসন্ন নতুন বছরে বিসিবি সারা বাংলাদেশে ১০০ উইকেট বানাতে চায়, যেটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘১০০ উইকেটস ইন ২০২৬ ’। আমজাদ বলেন, ‘জেলা লিগগুলো সচল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত বছর মাত্র ১২টি জেলায় লিগ হয়েছিল, নতুন বছরে আমাদের লক্ষ্য অন্তত ৪০টি জেলায় লিগ আয়োজন করা। আমাদের নতুন একটি থিম লঞ্চ করা হয়েছে ‘১০০ উইকেটস ইন ২০২৬ ’।
প্রায় দিনব্যাপী বোর্ড সভার পর সন্ধ্যা ৭টার দিকে সংবাদ সম্মেলন। লম্বা অপেক্ষায় থাকা সংবাদমাধ্যম কর্মীদের চমকে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানাননি সংবাদ সম্মেলনে আসা তিন পরিচালক। তবে বোর্ড মিটিংয়ে নেওয়া নতুন দুটি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান।
আসন্ন নতুন বছরে বিসিবি সারা বাংলাদেশে ১০০ উইকেট বানাতে চায়, যেটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘১০০ উইকেটস ইন ২০২৬ ’। আমজাদ বলেন, ‘জেলা লিগগুলো সচল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত বছর মাত্র ১২টি জেলায় লিগ হয়েছিল, নতুন বছরে আমাদের লক্ষ্য অন্তত ৪০টি জেলায় লিগ আয়োজন করা। আমাদের নতুন একটি থিম লঞ্চ করা হয়েছে ‘১০০ উইকেটস ইন ২০২৬ ’।
সারা দেশে এক বছরে ১০০ উইকেট তৈরির পরিকল্পনা বিসিবির গ্রাউন্ডস বিভাগের প্রধান খালেদ মাসুদ পাইলট বলেন, ‘১০০ উইকেটের পরিকল্পনাটা হচ্ছে মাঠের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। মাঠ ছাড়া ক্রিকেটে এগোনো কঠিন। ফতুল্লা ইনসাইড এবং আউটার, সঙ্গে পূর্বাচলে যে মাঠটি আছে, সেগুলোর উন্নয়ন আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। আমরা এই মৌসুমের মধ্যে ১০০টির বেশি উইকেট তৈরির চেষ্টা করছি। আমাদের বিভাগীয় ভেন্যু; যেমন বগুড়া, খুলনা, রাজশাহী—এগুলো ২০ বছর আগের মডেলে চলছে। সেন্টার উইকেটের পাশে আরও উইকেট বাড়িয়ে আমরা এগুলো আধুনিক করতে চাই। বরিশাল মাঠের কাজ ৬০ শতাংশ শেষ হয়েছে, বাকি কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছি। আমরা চাই আমাদের বিভাগীয় সদর দপ্তরগুলো একেকটি ‘হাব’ হিসেবে কাজ করুক, যাতে জেলা পর্যায়ের ক্রিকেটাররা ঠিকঠাক যন্ত্রপাতি এবং সুযোগ-সুবিধা পায়।’
১০০ উইকেট তৈরিতে নতুন কোনো মাঠ কেনা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পাইলট। বর্তমানে যে মাঠগুলো আছে, সেগুলোকে সচল করা এবং আধুনিক উইকেট তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য।
নিলামের পর সন্দীপ লামিচানেকে দলে টেনেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। প্রধান কোচ হান্নান সরকারের ইচ্ছায় এই লেগস্পিনারকে নিয়েছে পদ্মাপাড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নিতে গতকাল রাজশাহী শিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি।
আজ দলীয় অনুশীলনেও দেখা গেল লামিচানেকে। এক দিন না যেতেই গোটা দলের মধ্যমণি এই নেপালি ক্রিকেটার। দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথাও বলেছেন। সেখানেই জানিয়েছেন, নিজেদের স্কোয়াডের গভীরতা কাজে লাগিয়ে শিরোপা জেতার লড়াই চালিয়ে যাবে রাজশাহী।
লামিচানে বলেন, ‘আমাদের দলে যে ধরণের সম্ভাবনা রয়েছে তা অসাধারণ। বিশেষ করে যখন আপনি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেন, তখন স্থানীয় খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সে অনেক প্রতিভা আছে। আমি এদের অনেকের সাথেই আগে খেলেছি, তাই তাদের চিনি। আমরা সিলেটের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের জন্য পুরো দল বেশ রোমাঞ্চিত। দলের ভেতরের পরিবেশও এখন খুব ইতিবাচক।’
নিজেদের স্কোয়াড নিয়ে সন্তুষ্ট লামিচানে। তিনি বলেন, ‘আমাদের টপ অর্ডার থেকে শুরু করে লোয়ার অর্ডার, সব জায়গাতেই ভারসাম্য আছে। স্পিনার, ফাস্ট বোলার-সব বিভাগে ভালো খেলোয়াড় আছে। শান্ত দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মুশফিকুর রহিমের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে। দলে ভালো বিদেশি ক্রিকেটারও আছে। সব মিলিয়ে আমাদের দলটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবাই শিরোপার জন্য নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত।’
দর্শকদের হতাশ করতে চান না লামিচানে, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো ম্যাচ জেতা। এটিই সবচেয়ে সহজ লক্ষ্য। সেই সাথে দর্শকদের আনন্দ দেয়া এবং দলের জন্য পয়েন্ট অর্জন করা। সবার ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং আমরা দল হিসেবে ট্রফি জেতার চেষ্টা করব।’
কীভাবে রাজশাহীতে যোগ দিলেন সে অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে লামিচানে বলেন, ‘আমি নেপাল প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল দেখছিলাম। তখন আসাদের কোচ হান্নান সরকার মেসেজ করে জিজ্ঞেস করেন আমি রাজশাহী ওয়ারিয়র্সে খেলতে চাই কিনা। অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা সবকিছু চূড়ান্ত করে ফেলি। তিনি যেভাবে পুরো বিষয়টি সহজ করেছেন, তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।’
