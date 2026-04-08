মার্চজুড়ে নির্যাতনের শিকার ১৯০ জন নারী ও কন্যাশিশু

গত এক মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ১৯০ জন নারী এবং কন্যাশিশু ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী, এই ১৯০ জনের মধ্যে নারী ১১৯ এবং কন্যাশিশু ৭১।

মার্চ মাসে মোট ৫৭ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৫ জনই ছিল কন্যাশিশু। এ ছাড়া দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৪ জন, তাদের মধ্যে ৮টি শিশু। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, ধর্ষণের পর দুই শিশুসহ পাঁচজনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই এক মাসে মোট ৪৭ জন নারী ও শিশু হত্যার শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৯ জন নারী এবং ৮টি শিশু। এ ছাড়া ১৭ জনের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

মার্চ মাসে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৫ জন। তাদের মধ্যে তিনজন প্রাণ হারিয়েছে। সেই মাসে পারিবারিক কলহ

ও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও ছিল চোখে পড়ার মতো। সমাজের অবক্ষয় এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে অনেকে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। গত মাসে ৪ শিশুসহ মোট ১৪ জন আত্মহত্যার শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫ জন সরাসরি আত্মহত্যার প্ররোচনার শিকার হয়েছিল। তা ছাড়া সাইবার সহিংসতা এবং উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়েছে আরও অনেক নারী ও শিশু। প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, মার্চ মাসে একজন নারী অ্যাসিডদগ্ধ হয়েছে এবং একটি শিশুসহ তিনজন অগ্নিদগ্ধ হওয়ার মতো ঘটনার শিকার হয়েছে।

এ ছাড়া গৃহকর্মী হত্যার মতো অমানবিক ঘটনাও তালিকা থেকে বাদ পড়েনি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের আইনি ও সামাজিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করা জরুরি। প্রতিদিন গড়ে ছয়জনের বেশি নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হওয়ার এই চিত্র সভ্য সমাজের জন্য চরম উদ্বেগের বিষয়।

