যুক্তরাজ্যের প্রথম নিবন্ধিত নারী শল্যচিকিৎসক

ফিচার ডেস্ক
এলিজাবেথ গ্যারেথ অ্যান্ডারসন ছিলেন ব্রিটেনে প্রথম নিবন্ধিত নারী শল্যচিকিৎসক। সে সময় নারীদের জন্য চিকিৎসা শিক্ষা ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ, অধিকাংশ মেডিকেল স্কুল ও প্রতিষ্ঠান নারীদের ভর্তি নিতে অস্বীকৃতি জানাত। ১৮৬৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এলিজাবেথ গ্যারেথ অ্যান্ডারসন সোসাইটি অব অ্যাপোথেকারিজ থেকে একটি লাইসেন্স অর্জন করেন, যা তাঁকে আইনত চিকিৎসা অনুশীলনের অধিকার দেয়। এটি ছিল সে সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর এই সাফল্যের পর সোসাইটি অব অ্যাপোথেকারিজ তাদের নিয়ম পরিবর্তন করে। ফলে ভবিষ্যতে আর কোনো নারীর ওই নিয়মে লাইসেন্স পেতে সমস্যা হয়নি। তিনি নারীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসাসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে নিউ হসপিটাল অব উইমেন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে চিকিৎসক ও সার্জন হিসেবে নারীরা কাজ করতেন।
এলিজাবেথ গ্যারেথ অ্যান্ডারসন ছিলেন ব্রিটেনে প্রথম নিবন্ধিত নারী শল্যচিকিৎসক। সে সময় নারীদের জন্য চিকিৎসা শিক্ষা ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ, অধিকাংশ মেডিকেল স্কুল ও প্রতিষ্ঠান নারীদের ভর্তি নিতে অস্বীকৃতি জানাত। ১৮৬৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এলিজাবেথ গ্যারেথ অ্যান্ডারসন সোসাইটি অব অ্যাপোথেকারিজ থেকে একটি লাইসেন্স অর্জন করেন, যা তাঁকে আইনত চিকিৎসা অনুশীলনের অধিকার দেয়। এটি ছিল সে সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর এই সাফল্যের পর সোসাইটি অব অ্যাপোথেকারিজ তাদের নিয়ম পরিবর্তন করে। ফলে ভবিষ্যতে আর কোনো নারীর ওই নিয়মে লাইসেন্স পেতে সমস্যা হয়নি। তিনি নারীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসাসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে নিউ হসপিটাল অব উইমেন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে চিকিৎসক ও সার্জন হিসেবে নারীরা কাজ করতেন।
আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আমার বাবা-মা প্রায় চার বছর ধরে আলাদা থাকছেন। বাবা একাধিক নারীতে আসক্ত ছিলেন। সে কারণে মাকে মারধর করতেন। শেষমেশ মা বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। এর পর থেকে বাবা আমার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দেন। তবে কখনো কখনো পারিবারিক চাপের কারণে কিছু দেন, আবার বন্ধ করে দেন।১৫ মিনিট আগে
তার কোনো সাম্রাজ্য নেই, রাজপ্রাসাদ নেই। কখনো স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন বানানো, কখনো বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি, কখনো ইভ টিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা বন্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ে সতর্কতা গড়ে তোলাতেই তার আগ্রহ বেশি। মেয়েটির নাম মীনা। আমরা জানি না মীনার বয়স কত, তার বাড়ি কোথায়। কোথায় সেই১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের নেত্রী উইনি ম্যান্ডেলা। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের এক কিংবদন্তি চরিত্র। তিনি নেলসন ম্যান্ডেলার দ্বিতীয় স্ত্রী। যখন ম্যান্ডেলা প্রায় ২৭ বছর কারাবন্দী ছিলেন, তখন উইনি বাইরে থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।২ ঘণ্টা আগে
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও উদ্যোক্তা পারভীন মাহমুদ পেয়েছেন সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা) প্রদত্ত লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। গতকাল মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে হোটেল সিনামন লাইফে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা দেওয়া হয়।৭ দিন আগে