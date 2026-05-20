মৌমাছির ত্রাতা মার্লা

আজ মৌমাছি দিবস। পৃথিবীর খাদ্যশৃঙ্খল ও কৃষিব্যবস্থার এক-তৃতীয়াংশ পরাগায়ন নির্ভর করে তাদের ওপর। কিন্তু ক্ষতিকর পরজীবী ভ্যারোয়া মাইট, ভাইরাস এবং কীটনাশকের প্রভাবে তারা হারিয়ে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। মৌমাছিদের এই গণমৃত্যু ও বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এক যুগান্তকারী প্রাকৃতিক সমাধান নিয়ে এসেছিলেন এক গবেষক। তিনি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মার্লা স্পিভাক।
১৯৮৯ সালে কানসাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করা মার্লা ১৯৯৩ সাল থেকে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করেন। রাসায়নিক কীটনাশকের ক্ষতিকর ব্যবহার এড়াতে তিনি মৌমাছিদের প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধের এক বিশেষ আচরণ নিয়ে কাজ করেন, যাকে বলা হয় হাইজেনিক বিহেভিয়ার বা পরিচ্ছন্নতা আচরণ। তিনি লক্ষ করেন, কিছু মৌমাছি চাকের ভেতরে আক্রান্ত বা পরজীবী-সংক্রমিত লার্ভা ও পিউপা দ্রুত শনাক্ত করে তা চাক থেকে বের করে দিতে পারে। মৌমাছিদের এই বংশগত বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে মার্লা তৈরি করেন সম্পূর্ণ রোগ প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন মৌমাছির এক নতুন প্রজাতি মিনেসোটা হাইজেনিক। এই মৌমাছিগুলো ক্ষতিকর ভ্যারোয়া মাইট ও অন্যান্য জীবাণুর বিরুদ্ধে চাকে কোনো রাসায়নিক ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে লড়াই করতে সক্ষম।
ম্যাকআর্থার জিনিয়াস গ্র্যান্ট বিজয়ী ড. মার্লা স্পিভাক শুধু ল্যাবরেটরিতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তাঁর লেখা বিভিন্ন নির্দেশিকা, ভিডিও ও কর্মশালার মাধ্যমে তিনি আমেরিকার মৌচাষিদের নিজেদের এলাকায় এই হাইজেনিক মৌমাছি প্রজননে উদ্বুদ্ধ করছেন। মৌমাছির সংগৃহীত উদ্ভিদের আঠালো রস বা রেজিনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন ড. মার্লা।
যা ছাড়া এখন জীবন কল্পনা করা যায় না, সেটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। প্রজন্ম যেটাই হোক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্ল্যাটফর্মগুলোতে তাদের সরব উপস্থিতি। এখানে কেউ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানান, কেউ নিজের ছবির সঙ্গে জুড়ে দেন মানানসই কবিতা কিংবা গানের লাইন। আবার অনেকে এই মাধ্যমকে ব্যবহার করেন নিজের মতামত...৩০ মিনিট আগে
২৩ মে, শনিবার বিশ্ব কচ্ছপ দিবস। এ উপলক্ষে রইল দুই নারীর লড়াইয়ের গল্প। তখনো পুরোপুরি সকাল হয়নি। ভারত মহাসাগরের নীল পানি ধীরে ধীরে রোদে চকচক করতে শুরু করেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ঢেউয়ের গর্জন। কেনিয়ার দক্ষিণ উপকূলের ছোট্ট একটি ডাইভ সেন্টারে তখন চলছে দিনের প্রস্তুতি।২ ঘণ্টা আগে
শারমিন আক্তার। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, অমানবিক নির্যাতন—সব মেনে নিয়ে সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামী ফোরকান মোল্লার সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিলেন। বাঁচাতে চেয়েছিলেন সংসার। কিন্তু সেই চাওয়ার মূল্য তাঁকে চুকাতে হয়েছে জীবন দিয়ে।১ দিন আগে
ঘড়িতে তখন ভোর ৫টা। চারপাশ যখন নিস্তব্ধ, তখন একজন গৃহবধূর দিন শুরু হয়। পরিবারের সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তিনি তখন রান্নাঘরে চুলার ছাই পরিষ্কার করছেন। পানি তোলা, নাশতা বানানো, সন্তানকে স্কুলের জন্য তৈরি করা থেকে শুরু করে গবাদিপশুর তদারকি—সবই তাঁর ভোরের রুটিন। বাংলাদেশের কোটি কোটি নারীর প্রতিদিনের..৭ দিন আগে