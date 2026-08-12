এক উপন্যাসেই ইতিহাস গড়েছিলেন মার্গারেট মিচেল

পুলিৎজারজয়ী মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’ লিখেছিলেন আমেরিকান লেখিকা ও সাংবাদিক মার্গারেট মানেরলিন মিচেল। জীবদ্দশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর এই একটিমাত্র উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছিল। এটি সাহিত্যজগতে সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ইতিহাস।
১৯৩৬ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পুস্তক পুরস্কার এবং ১৯৩৭ সালে পুলিৎজার পুরস্কার পান। প্রকাশের পরপরই বইটি বিশ্বজুড়ে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পরে একই নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সেটিকে চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম ক্ল্যাসিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মার্গারেট মিচেল তাঁর সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ব্যক্তিজীবনের নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীদের জীবন, সংগ্রাম ও ঐতিহ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি প্রথাবিরোধী ও শ্রমজীবী নারীদের জীবন নিয়ে অনেক নিবন্ধ লেখেন। আটলান্টার বিমানচালক, নার্স ও সমাজসেবী নারীদের নিয়ে তাঁর লেখা ফিচারগুলো ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।
সাংবাদিকতা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা মিচেলের ‘দ্য আটলান্টা জার্নাল’-এ প্রকাশিত অসংখ্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী নিবন্ধ পরবর্তী সময়ে পুস্তকাকারে পুনরায় প্রকাশ করা হয়। কিশোরী বয়সে রচিত তাঁর ছোট উপন্যাসিকা ‘লস্ট লেইসেনে’ একজন নারীর স্বাধীন মানসিকতা, সাহসিকতা আর প্রেমের আত্মমর্যাদার চিত্র ফুটে ওঠে। মিচেলের জন্ম ১৯০০ সালের ৮ নভেম্বর। ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট আটলান্টার একটি রাস্তায় ট্যাক্সির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। পরে ১৬ আগস্ট, ১৯৪৯ সালে তিনি মারা যান।
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