বিপৎসীমার কাছাকাছি পদ্মা, রাজশাহীর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

জাহিদ হাসান সাব্বির, রাজশাহী
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৫২

পদ্মা নদীর পানি দ্রুত বাড়ছে, যা বিপৎসীমার খুব কাছে চলে এসেছে। এর ফলে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল ও চর এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। গোদাগাড়ী, পবা এবং বাঘা উপজেলার চরাঞ্চল বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চকরাজাপুর চরে ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং বেশ কিছু বাড়িঘর সরিয়ে নিতে হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধের টি-বাঁধে দর্শনার্থীদের ভিড় বেড়ে যাওয়ায় নিরাপত্তার কারণে সেখানে পরিদর্শন বন্ধ করে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)।

রাজশাহী জেলাভিডিওরাজশাহীপাউবোরাজশাহী বিভাগপানিপদ্মা নদী
