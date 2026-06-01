রানি মৌমাছির কাণ্ডে ভাইরাল ভারতীয় যুবকের শ্বাসরুদ্ধকর ৩০ মিনিট

ভারতে এক যুবকের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, একটি রানি মৌমাছি তাঁর প্যান্টে বসে পড়ার পর হাজার হাজার মৌমাছি তাঁকে ঘিরে ফেলে। সম্ভাব্য বিপদের মুখে তিনি প্রায় ৩০ মিনিট সম্পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত কোনো হুলের আঘাত ছাড়াই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসেন।
এক্স মাধ্যমে শেয়ার করা একটি পোস্টে এই ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়। পোস্ট অনুযায়ী, ২৫ বছর বয়সী ভেরেল নামের ওই যুবক একটি গ্যারেজের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ একটি রানি মৌমাছি তাঁর প্যান্টে এসে বসে। এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার মৌমাছি সেখানে জড়ো হতে শুরু করে।
পোস্টে বলা হয়—মৌমাছিগুলো মূলত তাঁর প্যান্টের পেছনের অংশে ভিড় জমায় এবং মুহূর্তের মধ্যে তিনি একটি বিশাল মৌমাছির ঝাঁকের কেন্দ্রে পরিণত হন। পরিস্থিতি এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল যে, সামান্য নড়াচড়াও মৌমাছিদের উত্তেজিত করে তুলতে পারত। ফলে ভেরেল ভয়, অস্বস্তি এবং বিব্রতকর অবস্থার মধ্যেও নিজেকে সম্পূর্ণ স্থির রাখার সিদ্ধান্ত নেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বিস্ময়ের সঙ্গে পুরো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে তিনি একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে পোস্টে দাবি করা হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত বড় মৌমাছির ঝাঁকের মধ্যে থেকেও তিনি একবারও হুলের আঘাতে আক্রান্ত হননি।
পরে ভেরেল কৌশলে রানি মৌমাছিটিকে একটি পাত্রের মধ্যে নিতে সক্ষম হন। রানি মৌমাছিকে আলাদা করার পর বাকিরাও ধীরে ধীরে সরে যায় এবং ঘটনাটির নিরাপদ সমাপ্তি ঘটে।
ঘটনাটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর অসংখ্য ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন। কেউ এটিকে অসাধারণ ধৈর্য ও মানসিক দৃঢ়তার উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ রসিকতা করে বলেছেন, ‘এক ভুল পদক্ষেপেই সব শেষ হয়ে যেতে পারত।’ অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন, এমন পরিস্থিতিতে আধা ঘণ্টা স্থির থাকা প্রায় অসম্ভব।
প্রকৃতির সঙ্গে এই অদ্ভুত মেলবন্ধন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক কৌতূহল ও বিনোদনের জন্ম দিয়েছে। যদিও ঘটনাটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবু এটি ধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে আলোচিত হচ্ছে।
