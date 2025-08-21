Ajker Patrika
> ল–র–ব–য–হ

ফ্রি টি-শার্টের জন্য কনসার্টে শিশুকে কামড়ে দিলেন বৃদ্ধা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ২৬
নিউইয়র্কের হ্যাম্পটনে আয়োজিত এই কনসার্টেই এক বৃদ্ধার বিরুদ্ধে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
নিউইয়র্কের হ্যাম্পটনে আয়োজিত এই কনসার্টেই এক বৃদ্ধার বিরুদ্ধে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

কনসার্টে বিনা মূল্যে দেওয়া টি-শার্টের জন্য মারামারি! আর সেই মারামারিতে এক বৃদ্ধার বিরুদ্ধে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নিউইয়র্কের হ্যাম্পটনে একটি কনসার্টে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ওই বৃদ্ধা একজন আবাসন ব্যবসায়ী।

পেজ সিক্সের বরাতে জানা গেছে, গেইল বোমজে নামের ৭৫ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধা ইস্ট হ্যাম্পটনের ‘টুয়েজডেজ অন মেইন বিচ’ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। অভিযোগ উঠেছে, তিনি বিনা মূল্যে টি-শার্ট পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করেন এবং আশপাশে উপস্থিত অন্যদের লাথি ও ঘুষি মারেন।

পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে, একটি ছয় বছর বয়সী শিশুকে কামড়ে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, টি-শার্ট পাওয়ার জন্য বোমজে শিশুদেরও লাথি ও ঘুষি মারছিলেন। আহত ওই শিশু পুলিশকে জানায়, বোমজে তার হাত ধরে কামড়ে দেন। এর ফলে তার হাত ফুলে যায় ও অনেকটা কেটে গিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।

এ ঘটনার পর আহত শিশুটির মা-বাবা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমজেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেও তাঁকে আর সেখানে পাওয়া যায়নি। পরে গত মঙ্গলবার ইস্ট হ্যাম্পটনের পুলিশ বোমজেকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে তৃতীয় স্তরের আক্রমণ (থার্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট) ও শিশুদের আক্রমণ করার অভিযোগ আনা হয়।

বন্ধুদের খাওয়াতে ৭০ হাজার ললিপপ অর্ডার ৮ বছরের শিশুরবন্ধুদের খাওয়াতে ৭০ হাজার ললিপপ অর্ডার ৮ বছরের শিশুর

এদিকে গতকাল বুধবার বোমজের আইনজীবী ক্রিস্টোফার ম্যাকগুইর বলেন, ‘আমার মক্কেল ৭৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধা। তিনি ওই শিশুর নানি-দাদির বয়সী। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করছেন।’ তিনি আরও বলেন, টি-শার্ট ছুড়ে দেওয়ার সময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে একদল কিশোর-কিশোরী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, এতে তিনি আঘাত পান। পরদিন তিনি লিখিতভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কাছে একটি অভিযোগ করেন। তাঁর মতে, ভালো ব্যবস্থাপনা থাকলে এ ধরনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যেত।

উল্লেখ্য, অভিযুক্ত গেইল বোমজে বিলাসবহুল আবাসন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তিনি জনপ্রিয় টক শো উপস্থাপক জেরাল্ডো রিভেরার চার মিলিয়ন ডলারের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ও একটি পার্ক অ্যাভিনিউ টাউন হাউস ২১ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেন।

বিষয়:

অভিযোগনারীযুক্তরাষ্ট্রকনসার্টল–র–ব–য–হশিশুনিউইয়র্কব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

২০২৬ সালের পাঠ্যবইয়ে শেখ হাসিনার নামের আগে গণহত্যাকারী, ফেসবুকে আসিফ মাহমুদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

ফ্রি টি-শার্টের জন্য কনসার্টে শিশুকে কামড়ে দিলেন বৃদ্ধা

ফ্রি টি-শার্টের জন্য কনসার্টে শিশুকে কামড়ে দিলেন বৃদ্ধা

কারাভোগ এড়াতে ৪ বছরে ৩ বার গর্ভধারণ চীনা নারীর, অতঃপর যা ঘটল

কারাভোগ এড়াতে ৪ বছরে ৩ বার গর্ভধারণ চীনা নারীর, অতঃপর যা ঘটল

বন্ধুদের খাওয়াতে ৭০ হাজার ললিপপ অর্ডার ৮ বছরের শিশুর

বন্ধুদের খাওয়াতে ৭০ হাজার ললিপপ অর্ডার ৮ বছরের শিশুর

২৪ কোটি টাকায় বুগাতি কিনে ফতুর, কিনতে হলো চীনের সস্তা চাকা

২৪ কোটি টাকায় বুগাতি কিনে ফতুর, কিনতে হলো চীনের সস্তা চাকা