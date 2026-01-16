ওপর থেকে পড়ল পাখির বিষ্ঠা, ভারতে আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টের ম্যাচ বন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে চলমান ইন্ডিয়া ওপেন সুপার–৭৫০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে গতকাল বৃহস্পতিবার এক অস্বাভাবিক ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুরুষদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতের এইচএস প্রণয় ও সিঙ্গাপুরের লো কিন ইউয়ের ম্যাচে কোর্টে পাখির বিষ্ঠা পড়ায় দুবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা আয়োজনের মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এর আগেই ভেন্যুর খেলার পরিবেশ, বাতাসের মান, তীব্র ঠান্ডা এবং গ্যালারিতে বানর দেখা যাওয়ার ঘটনায় আয়োজকেরা সমালোচনার মুখে পড়েন।
প্রণয়-লো ম্যাচটি প্রথম বন্ধ হয় প্রথম সেটে, যখন প্রণয় ১৬-১৪ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। পরে তৃতীয় ও নির্ধারণী সেটের শুরুতে আবার খেলা বন্ধ হয়, তখন প্রণয় ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। দুবারই টুর্নামেন্ট কর্মকর্তারা প্রধান টিভি কোর্ট কোর্ট-১–এ ঢুকে মেঝে পরিষ্কার করেন। ছাদ থেকে পাখির বিষ্ঠা পড়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে প্রণয় বলেন, ‘পাখির বিষ্ঠার কারণেই মূলত ম্যাচটা থামাতে হয়েছিল।’ শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লো কিন ইউয়ের কাছে ২১-১৮,১৯-২১, ১৪-২১ ব্যবধানে ম্যাচটি হেরে যান প্রণয়।
ঘটনার পর ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন (বিডব্লিউএফ) এক বিবৃতিতে জানায়, ‘ইয়োনেক্স-সানরাইজ ইন্ডিয়া ওপেন ২০২৬ চলাকালীন নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য আমরা খেলোয়াড় ও দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছি।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘খেলোয়াড়দের কাছ থেকে পাওয়া ইতিবাচক ও গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া এই টুর্নামেন্ট এবং ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়নশিপগুলোর জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলোয়াড়দের মন্তব্য এবং তা নিয়ে হওয়া গণমাধ্যমের প্রতিবেদনও আমরা স্বীকার করছি।’
বিডব্লিউএফ জানায়, মৌসুমি কারণে ভেন্যুর ভেতরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়েছে। তারা বলেছে, ‘এ সপ্তাহে কুয়াশা ও ঠান্ডাজনিত আবহাওয়ার কারণে ভেন্যুর ভেতরে বাতাসের মান ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে আমাদের মূল্যায়নে দেখা গেছে, ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স আগের কেডি যাদব স্টেডিয়ামের তুলনায় অবকাঠামোগতভাবে অনেক উন্নত।’
পশু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতা নিয়েও উদ্বেগের কথা স্বীকার করে সংস্থাটি জানায়, ‘সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পশু নিয়ন্ত্রণসহ কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ প্রয়োজন ছিল। তবে এসব বিষয় সমাধানে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।’
লো কিন ইউ ম্যাচে বাধা নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও দূষণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘সবার স্ট্যামিনা যেন হঠাৎ দুই ধাপ কমে গেছে। আবহাওয়া ভালো নয়। আমার শারীরিক অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে গেছে। ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছি না। সুযোগ পেলেই মাস্ক পরি, যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে থাকি—এর বেশি কিছু করার নেই।’
খেলা বন্ধ হওয়ার সময় দর্শক ও ধারাভাষ্যকাররাও প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। চেয়ার আম্পায়ার হঠাৎ খেলা বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে কর্মকর্তারা টিস্যু ও ওয়াইপ দিয়ে কোর্ট পরিষ্কার করেন। দ্বিতীয়বার খেলা বন্ধের সময় লো কিন ইউ কোর্টে কী পড়েছে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন।
ম্যাচটি গ্যালারি থেকে দেখা সাবেক ভারতীয় কোচ বিমল কুমার বলেন, ‘এটা পাখির বিষ্ঠা ছিল কি না আমি নিশ্চিত নই। মাত্র ৩০-৪০ সেকেন্ডের জন্য খেলা থেমেছিল। ওই সময়েই তারা মেঝে মুছে নেয়। এটাকে খুব বড় কোনো বিষয় বলেও মনে হয়নি।’ তবে ভেন্যু ব্যবস্থাপনা নিয়ে কঠোর মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘চীন ছাড়া বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ টুর্নামেন্ট ভেন্যুই ভয়াবহভাবে অবহেলিত।’
এই ঘটনার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টে চলমান অভিযোগের তালিকা আরও দীর্ঘ হলো। মঙ্গলবার ডেনমার্কের মিয়া ব্লিশফেল্ট ভেন্যুর স্বাস্থ্যগত পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। একই দিন ডেনমার্কের আন্দেরস আন্টনসেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘চরম দূষণ’-এর কথা উল্লেখ করে টানা তৃতীয়বারের মতো ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করেন।
এর আগের দিন বুধবার, গ্যালারিতে একটি বানর দেখা যাওয়ায় আয়োজকেরা আরও বিব্রত হন। একের পর এক ঘটনায় ইন্ডিয়া ওপেনের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।
নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে চলমান ইন্ডিয়া ওপেন সুপার–৭৫০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে গতকাল বৃহস্পতিবার এক অস্বাভাবিক ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুরুষদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতের এইচএস প্রণয় ও সিঙ্গাপুরের লো কিন ইউয়ের ম্যাচে কোর্টে পাখির বিষ্ঠা পড়ায় দুবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা আয়োজনের মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এর আগেই ভেন্যুর খেলার পরিবেশ, বাতাসের মান, তীব্র ঠান্ডা এবং গ্যালারিতে বানর দেখা যাওয়ার ঘটনায় আয়োজকেরা সমালোচনার মুখে পড়েন।
প্রণয়-লো ম্যাচটি প্রথম বন্ধ হয় প্রথম সেটে, যখন প্রণয় ১৬-১৪ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। পরে তৃতীয় ও নির্ধারণী সেটের শুরুতে আবার খেলা বন্ধ হয়, তখন প্রণয় ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। দুবারই টুর্নামেন্ট কর্মকর্তারা প্রধান টিভি কোর্ট কোর্ট-১–এ ঢুকে মেঝে পরিষ্কার করেন। ছাদ থেকে পাখির বিষ্ঠা পড়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে প্রণয় বলেন, ‘পাখির বিষ্ঠার কারণেই মূলত ম্যাচটা থামাতে হয়েছিল।’ শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লো কিন ইউয়ের কাছে ২১-১৮,১৯-২১, ১৪-২১ ব্যবধানে ম্যাচটি হেরে যান প্রণয়।
ঘটনার পর ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন (বিডব্লিউএফ) এক বিবৃতিতে জানায়, ‘ইয়োনেক্স-সানরাইজ ইন্ডিয়া ওপেন ২০২৬ চলাকালীন নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য আমরা খেলোয়াড় ও দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছি।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘খেলোয়াড়দের কাছ থেকে পাওয়া ইতিবাচক ও গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া এই টুর্নামেন্ট এবং ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়নশিপগুলোর জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলোয়াড়দের মন্তব্য এবং তা নিয়ে হওয়া গণমাধ্যমের প্রতিবেদনও আমরা স্বীকার করছি।’
বিডব্লিউএফ জানায়, মৌসুমি কারণে ভেন্যুর ভেতরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়েছে। তারা বলেছে, ‘এ সপ্তাহে কুয়াশা ও ঠান্ডাজনিত আবহাওয়ার কারণে ভেন্যুর ভেতরে বাতাসের মান ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে আমাদের মূল্যায়নে দেখা গেছে, ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স আগের কেডি যাদব স্টেডিয়ামের তুলনায় অবকাঠামোগতভাবে অনেক উন্নত।’
পশু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতা নিয়েও উদ্বেগের কথা স্বীকার করে সংস্থাটি জানায়, ‘সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পশু নিয়ন্ত্রণসহ কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ প্রয়োজন ছিল। তবে এসব বিষয় সমাধানে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।’
লো কিন ইউ ম্যাচে বাধা নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও দূষণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘সবার স্ট্যামিনা যেন হঠাৎ দুই ধাপ কমে গেছে। আবহাওয়া ভালো নয়। আমার শারীরিক অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে গেছে। ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছি না। সুযোগ পেলেই মাস্ক পরি, যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে থাকি—এর বেশি কিছু করার নেই।’
খেলা বন্ধ হওয়ার সময় দর্শক ও ধারাভাষ্যকাররাও প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। চেয়ার আম্পায়ার হঠাৎ খেলা বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে কর্মকর্তারা টিস্যু ও ওয়াইপ দিয়ে কোর্ট পরিষ্কার করেন। দ্বিতীয়বার খেলা বন্ধের সময় লো কিন ইউ কোর্টে কী পড়েছে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন।
ম্যাচটি গ্যালারি থেকে দেখা সাবেক ভারতীয় কোচ বিমল কুমার বলেন, ‘এটা পাখির বিষ্ঠা ছিল কি না আমি নিশ্চিত নই। মাত্র ৩০-৪০ সেকেন্ডের জন্য খেলা থেমেছিল। ওই সময়েই তারা মেঝে মুছে নেয়। এটাকে খুব বড় কোনো বিষয় বলেও মনে হয়নি।’ তবে ভেন্যু ব্যবস্থাপনা নিয়ে কঠোর মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘চীন ছাড়া বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ টুর্নামেন্ট ভেন্যুই ভয়াবহভাবে অবহেলিত।’
এই ঘটনার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টে চলমান অভিযোগের তালিকা আরও দীর্ঘ হলো। মঙ্গলবার ডেনমার্কের মিয়া ব্লিশফেল্ট ভেন্যুর স্বাস্থ্যগত পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। একই দিন ডেনমার্কের আন্দেরস আন্টনসেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘চরম দূষণ’-এর কথা উল্লেখ করে টানা তৃতীয়বারের মতো ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করেন।
এর আগের দিন বুধবার, গ্যালারিতে একটি বানর দেখা যাওয়ায় আয়োজকেরা আরও বিব্রত হন। একের পর এক ঘটনায় ইন্ডিয়া ওপেনের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।
ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় জঙ্গলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত নতুন করে উদ্বেগজনক রূপ নিয়েছে। দেশটির ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সারান্ডা বনাঞ্চলে একটি দাঁতাল হাতির হামলায় মাত্র এক সপ্তাহে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।৭ দিন আগে
বলকান অঞ্চলের নস্ত্রাদামুস হিসেবে পরিচিত বুলগেরীয় ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা বিশ্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আলোচিত। এর আগে তিনি, ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলা, প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু এবং চীনের উত্থানের মতো ঘটনাও তিনি আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে দাবি করা হয়।৭ দিন আগে
চীনে ৬২ বছর বয়সী এক নারী গর্ভধারণের ছয় মাস পার করছেন। তিনি অনাগত সন্তানকে তাঁর মৃত একমাত্র ছেলের পুনর্জন্ম হিসেবে দেখছেন। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর দেশজুড়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।৮ দিন আগে
জাপানের টোকিওতে ঐতিহ্যবাহী নববর্ষের মাছ নিলামে ইতিহাস গড়ল একটি বিশালাকার ব্লুফিন টুনা। সোমবার (৫ জানুয়ারি) ভোরে টোকিওর টয়োসু ফিশ মার্কেটে অনুষ্ঠিত নিলামে বিক্রি হওয়া ওই প্যাসিফিক ব্লুফিন টুনাটির ওজন ছিল ২৪৩ কেজি।১১ দিন আগে