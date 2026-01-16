Ajker Patrika
ল–র–ব–য–হ

ওপর থেকে পড়ল পাখির বিষ্ঠা, ভারতে আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টের ম্যাচ বন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৩৪
ইন্ডিয়ান ওপেনে পাখির বিষ্ঠা পড়ায় ম্যাচ একাধিকবার বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: সংগৃহীত
ইন্ডিয়ান ওপেনে পাখির বিষ্ঠা পড়ায় ম্যাচ একাধিকবার বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: সংগৃহীত

নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে চলমান ইন্ডিয়া ওপেন সুপার–৭৫০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে গতকাল বৃহস্পতিবার এক অস্বাভাবিক ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুরুষদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতের এইচএস প্রণয় ও সিঙ্গাপুরের লো কিন ইউয়ের ম্যাচে কোর্টে পাখির বিষ্ঠা পড়ায় দুবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা আয়োজনের মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এর আগেই ভেন্যুর খেলার পরিবেশ, বাতাসের মান, তীব্র ঠান্ডা এবং গ্যালারিতে বানর দেখা যাওয়ার ঘটনায় আয়োজকেরা সমালোচনার মুখে পড়েন।

প্রণয়-লো ম্যাচটি প্রথম বন্ধ হয় প্রথম সেটে, যখন প্রণয় ১৬-১৪ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। পরে তৃতীয় ও নির্ধারণী সেটের শুরুতে আবার খেলা বন্ধ হয়, তখন প্রণয় ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। দুবারই টুর্নামেন্ট কর্মকর্তারা প্রধান টিভি কোর্ট কোর্ট-১–এ ঢুকে মেঝে পরিষ্কার করেন। ছাদ থেকে পাখির বিষ্ঠা পড়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে প্রণয় বলেন, ‘পাখির বিষ্ঠার কারণেই মূলত ম্যাচটা থামাতে হয়েছিল।’ শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লো কিন ইউয়ের কাছে ২১-১৮,১৯-২১, ১৪-২১ ব্যবধানে ম্যাচটি হেরে যান প্রণয়।

ঘটনার পর ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন (বিডব্লিউএফ) এক বিবৃতিতে জানায়, ‘ইয়োনেক্স-সানরাইজ ইন্ডিয়া ওপেন ২০২৬ চলাকালীন নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য আমরা খেলোয়াড় ও দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছি।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘খেলোয়াড়দের কাছ থেকে পাওয়া ইতিবাচক ও গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া এই টুর্নামেন্ট এবং ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়নশিপগুলোর জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলোয়াড়দের মন্তব্য এবং তা নিয়ে হওয়া গণমাধ্যমের প্রতিবেদনও আমরা স্বীকার করছি।’

বিডব্লিউএফ জানায়, মৌসুমি কারণে ভেন্যুর ভেতরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়েছে। তারা বলেছে, ‘এ সপ্তাহে কুয়াশা ও ঠান্ডাজনিত আবহাওয়ার কারণে ভেন্যুর ভেতরে বাতাসের মান ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে আমাদের মূল্যায়নে দেখা গেছে, ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স আগের কেডি যাদব স্টেডিয়ামের তুলনায় অবকাঠামোগতভাবে অনেক উন্নত।’

পশু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতা নিয়েও উদ্বেগের কথা স্বীকার করে সংস্থাটি জানায়, ‘সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পশু নিয়ন্ত্রণসহ কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ প্রয়োজন ছিল। তবে এসব বিষয় সমাধানে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।’

লো কিন ইউ ম্যাচে বাধা নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও দূষণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘সবার স্ট্যামিনা যেন হঠাৎ দুই ধাপ কমে গেছে। আবহাওয়া ভালো নয়। আমার শারীরিক অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে গেছে। ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছি না। সুযোগ পেলেই মাস্ক পরি, যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে থাকি—এর বেশি কিছু করার নেই।’

খেলা বন্ধ হওয়ার সময় দর্শক ও ধারাভাষ্যকাররাও প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। চেয়ার আম্পায়ার হঠাৎ খেলা বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে কর্মকর্তারা টিস্যু ও ওয়াইপ দিয়ে কোর্ট পরিষ্কার করেন। দ্বিতীয়বার খেলা বন্ধের সময় লো কিন ইউ কোর্টে কী পড়েছে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

ম্যাচটি গ্যালারি থেকে দেখা সাবেক ভারতীয় কোচ বিমল কুমার বলেন, ‘এটা পাখির বিষ্ঠা ছিল কি না আমি নিশ্চিত নই। মাত্র ৩০-৪০ সেকেন্ডের জন্য খেলা থেমেছিল। ওই সময়েই তারা মেঝে মুছে নেয়। এটাকে খুব বড় কোনো বিষয় বলেও মনে হয়নি।’ তবে ভেন্যু ব্যবস্থাপনা নিয়ে কঠোর মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘চীন ছাড়া বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ টুর্নামেন্ট ভেন্যুই ভয়াবহভাবে অবহেলিত।’

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টে চলমান অভিযোগের তালিকা আরও দীর্ঘ হলো। মঙ্গলবার ডেনমার্কের মিয়া ব্লিশফেল্ট ভেন্যুর স্বাস্থ্যগত পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। একই দিন ডেনমার্কের আন্দেরস আন্টনসেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘চরম দূষণ’-এর কথা উল্লেখ করে টানা তৃতীয়বারের মতো ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করেন।

এর আগের দিন বুধবার, গ্যালারিতে একটি বানর দেখা যাওয়ায় আয়োজকেরা আরও বিব্রত হন। একের পর এক ঘটনায় ইন্ডিয়া ওপেনের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

বিষয়:

টেনিসইন্দিরা গান্ধীল–র–ব–য–হনয়াদিল্লি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

ওপর থেকে পড়ল পাখির বিষ্ঠা, ভারতে আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টের ম্যাচ বন্ধ

ওপর থেকে পড়ল পাখির বিষ্ঠা, ভারতে আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টের ম্যাচ বন্ধ

এক সপ্তাহে ১৭ জনকে হত্যা, সন্দেহের তীর একটি হাতির দিকে

এক সপ্তাহে ১৭ জনকে হত্যা, সন্দেহের তীর একটি হাতির দিকে

২০২৬-এ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শঙ্কা, দেখা মিলতে পারে এলিয়েনের—বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

২০২৬-এ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শঙ্কা, দেখা মিলতে পারে এলিয়েনের—বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ৬২ বছর বয়সে গর্ভধারণ, ভাইরাল নারী

একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ৬২ বছর বয়সে গর্ভধারণ, ভাইরাল নারী