বগুড়ার শিবগঞ্জে ধারের টাকা শোধ করতে না পারায় স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। । গত বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
বগুড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ট্রাক হেলপার। আজ সোমবার সকালে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে শিবগঞ্জ উপজেলার নাগরকান্দী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।
দীর্ঘ ২৩ বছর পর বগুড়ার শিবগঞ্জের আনারুল হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এই মামলায় একমাত্র আসামি আজিজার রহমানকে (৬২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
শিবগঞ্জে পদ্মা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার উজিরপুর ইউনিয়নের উত্তর মাঝপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নির্মাণের ২০ বছর পর চালু হতে যাচ্ছে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ২০ শয্যাবিশিষ্ট আলিয়ারহাট হাসপাতাল। আজ শনিবার হাসপাতালটি চালু করার লক্ষ্যে পরিদর্শনে আসেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাইদুর রহমান এবং ডা. মো. সারোয়ার বারী। পরিদর্শনকালে তাঁরা জীর্ণশীর্ণ হাসপাতালটির বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে
বগুড়ার শিবগঞ্জে পিকআপের ধাক্কায় নান্নু মণ্ডল (৬০) নামের এক সবজি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার মহাস্থান মাহী সওয়ার ডিগ্রি কলেজের গেটসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বগুড়ার শিবগঞ্জে স্কুলমাঠে গরু-ছাগলের হাট বসায় খেলাধুলার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে শিক্ষার্থীদের। শিবগঞ্জ উপজেলার বুড়িগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে স্থানীয়ভা বে সপ্তাহে দুই দিন গরু-ছাগলের হাট বসানো হয়।
বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান এলাকায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী বাসচাপায় দাদি ও নাতি নিহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় মহাস্থান পদচারী-সেতুর উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মছিরন বেগম (৫০) ও তাঁর ৮ বছরের নাতি নুর আলম। মছিরন বেগম গড়মহাস্থান হঠাৎপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মহাস্থানে হোটেলের কর
শিবগঞ্জে ডিবি পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে নারীসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের হাত থেকে ফারুক হোসেন (৩৮) নামের হাতকড়া পরা এক আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের জাবারীপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটে। ফারুক মোকামতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
হেমন্তে নবান্ন উৎসবে মেতেছেন বগুড়ার শিবগঞ্জের মানুষ। বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য নবান্ন উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতে উপজেলার উথুলী বাজারে বসে মেলা। স্থানীয়দের দাবি প্রায় ৪ শ বছরের পুরোনো এই মেলা। আজ রোববার ভোর থেকেই ক্রেতা-বিক্রেতায় মুখর হয়ে উঠেছে মেলা প্রাঙ্গন। এ মেলায় নতুন সবজি, মিষ্টির
পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে মান্না বলেন, পুলিশ জিডি নেয় না। তদন্ত করতে বললে তদন্ত করে না। ওই শেখ হাসিনার আমলে জনগণের ওপর অত্যাচার করেছে। মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়েছে। মারার পর লাশ গাছে টাঙিয়ে রেখেছে। তারা যত অত্যাচার করেছে, জনগণের রাগ শেষ পর্যন্ত থামাতে পারেনি। বর্তমান সরকার বলেছে, যেই
বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান মাদ্রাসার পাশের জঙ্গল থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জেলার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপি নেতা শাহ আলম সুজা হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। মামলায় শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, রেজওয়ান মুজিব সিদ্দিকী ববিসহ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির ৮০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে আনুমানিক ৪০ বছর বয়সী অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার মহানন্দা নদীর চক নরেন্দ্রপুর ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বগুড়ার শেরপুরে ছোনকা দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার আগেই প্রার্থী চূড়ান্ত করার অভিযোগে উঠেছে। এ ঘটনায় প্রায় ৬০ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ বিভিন্ন পদে আবেদনকারীদের।
১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর অবশেষে বগুড়ার শিবগঞ্জে হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি শামিম গাছু (৪৫) র্যাবের জালে ধরা পড়লেন। গতকাল শুক্রবার গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ছদ্মবেশে ওই এলাকায় রিকশা চালাতেন।