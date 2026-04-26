Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় দুই নারীর হাত-পা বেঁধে বাড়িতে ডাকাতি

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় দুই নারীর হাত-পা বেঁধে বাড়িতে ডাকাতি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শিবগঞ্জে দুই নারীর হাত-পা বেঁধে এক বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। মুখোশপরা ডাকাত দল বাড়ির জানালা কেটে ভেতরে ঢুকে দুই নারীকে হাত-পা বেঁধে মারপিট করে। তখন নগদ টাকা, সোনার গয়না ও কাঁসার থালাবাসন নিয়ে যায়।

গতকাল শনিবার গভীর রাতে শিবগঞ্জ উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের রামচন্দ্র পুর গ্রামের বিভাস সরকারের বাড়িতে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটে।

রামচন্দ্রপুর গ্রামের বিভাস সরকারের ছেলে শুভজিৎ সরকার জানান, বাড়িতে তাঁর মা, খালা ও নানি বসবাস করেন। তিনি বগুড়া শহরে বসবাস করে পড়াশোনা করেন। গতকাল দিবাগত রাত ২টার দিকে ৮-১০ জনের ডাকাত দল জানালা কেটে ভেতরে ঢোকে। এরপর তাঁর মা বাসনা রানী সরকার (৫০) ও খালা আলপনা রানী সরকারের (৪৫) হাত-পা বেঁধে মারপিট করে সোনার গয়না আট ভরি, লক্ষাধিক টাকা ও থালাবাসন নিয়ে চলে যায়।

শুভজিৎ সরকার আরও বলেন, ডাকাত দল আশপাশের প্রত্যেকটি বাড়ির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়। যার কারণে লোকজন হইচই করলেও কেউ বের হতে পারেনি।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান বলেন, ‘পীরব ইউনিয়নে ডাকাতির ঘটনায় ভুক্তভোগী মামলা করেনি। তারপরেও আমরা জড়িতদের শনাক্ত করেছি।’ ধারণা করা হচ্ছে, ওই চক্রটি শনিবার রাতে দেউলী ইউনিয়নের মীরপুর গ্রামে ডাকাতি করেছে।

বিষয়:

বগুড়া সদরডাকাতরাজশাহী বিভাগনারীজেলার খবরশিবগঞ্জ (বগুড়া)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাবি ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার, শিক্ষক ও বন্ধু পুলিশ হেফাজতে

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

গুরুকে হত্যার পরিকল্পনা ফাঁস, শিষ্য রকি প্রকাশ্যে খুন: বগুড়ায় সন্ত্রাসী চক্রের দ্বন্দ্ব ভয়ংকর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

সম্পর্কিত

বিএনপি নেতার মারধরের শিকার পুলিশ সদস্য, আটক ৩

বিএনপি নেতার মারধরের শিকার পুলিশ সদস্য, আটক ৩

রায়পুরায় শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

রায়পুরায় শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

ডাসারে জমি নিয়ে বিরোধে আহত কিশোরের মৃত্যু

ডাসারে জমি নিয়ে বিরোধে আহত কিশোরের মৃত্যু

বগুড়ায় দুই নারীর হাত-পা বেঁধে বাড়িতে ডাকাতি

বগুড়ায় দুই নারীর হাত-পা বেঁধে বাড়িতে ডাকাতি