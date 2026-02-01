Ajker Patrika
বগুড়া

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, একজন নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শিবগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের পেছনে ইটবাহী ট্রাকের ধাক্কায় শামীম হাসান (৫০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার লস্করপুর এলাকায় বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত শামীম হাসান শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের চকপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে। তিনি পেশায় পল্লি প্রাণী চিকিৎসক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শামীম আজ সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার পাকুড়তলা এলাকার একটি ইটভাটা থেকে ট্রাকে খোয়া নিয়ে যাচ্ছিলেন চণ্ডীহারার দিকে। এ সময় তিনি চালকের পাশের সিটে বসা ছিলেন। ট্রাকটি মোকামতলার লস্করপুর এলাকায় পৌঁছালে সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন শামীম।

কুন্দারহাট হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করি। পরবর্তী আইনানুগ কাজ চলমান আছে।’

বিষয়:

দুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগজেলার খবরশিবগঞ্জ (বগুড়া)বগুড়া জেলা
