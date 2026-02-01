দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, একজন নিহত

বগুড়ার শিবগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের পেছনে ইটবাহী ট্রাকের ধাক্কায় শামীম হাসান (৫০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার লস্করপুর এলাকায় বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত শামীম হাসান শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের চকপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে। তিনি পেশায় পল্লি প্রাণী চিকিৎসক ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শামীম আজ সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার পাকুড়তলা এলাকার একটি ইটভাটা থেকে ট্রাকে খোয়া নিয়ে যাচ্ছিলেন চণ্ডীহারার দিকে। এ সময় তিনি চালকের পাশের সিটে বসা ছিলেন। ট্রাকটি মোকামতলার লস্করপুর এলাকায় পৌঁছালে সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন শামীম।
কুন্দারহাট হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করি। পরবর্তী আইনানুগ কাজ চলমান আছে।’
ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পি কে হালদারের সহযোগী নাহিদা রুনাইয়ের ফ্ল্যাট, ভবন ও জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।১৫ মিনিট আগে
স্বাধীনতাই যারা বিশ্বাস করে না, তারাই এখন ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিভাজন করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।২৫ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস চত্বর এবং আশপাশে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১৪) সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের সদস্যরা এই অভিযান চালান। অভিযুক্ত৩৩ মিনিট আগে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী, স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের ৪৬টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩৩ কোটি ১৯ লাখ ১৩ হাজার ৩৩৫ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।২ ঘণ্টা আগে