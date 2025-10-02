Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> সোশ্যাল মিডিয়া

বন্ধুর চেহারা দিয়ে বানানো যাবে হাস্যকর ভিডিও, সোশ্যাল অ্যাপ আনল ওপেনএআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অ্যাপটি ভবিষ্যতে সবার জন্য উন্মুক্ত হবে। ছবি: সংগৃহীত
অ্যাপটি ভবিষ্যতে সবার জন্য উন্মুক্ত হবে। ছবি: সংগৃহীত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক ভিডিও তৈরির সুবিধা নিয়ে নতুন সোশ্যাল ভিডিও অ্যাপ ‘সোরা’ (Sora) চালু করেছে ওপেনএআই। আপাতত এটি কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে আমন্ত্রণভিত্তিক (invite-only) পদ্ধতিতে এটি ব্যবহার করা যাবে।

অ্যাপটিতে যারা প্রাথমিকভাবে অ্যাপে প্রবেশাধিকার পাচ্ছেন, তারা আরও চারজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানোর সুযোগ পাবেন। তবে এখনই অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণের বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করেনি ওপেনএআই।

অ্যাপটির মূল আকর্ষণ হলো ‘ক্যামিও’ নামের একটি ফিচার। এই ফিচারের মাধ্যমে স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন ব্যবহারকারী। অন্য ব্যবহারকারীরা চাইলে এই ভিডিও ব্যবহার করে নতুন ক্লিপ তৈরি করতে পারবেন। এসব ভিডিও তৈরিতে ওপেনএআই-এর উন্নত সোরা ২ মডেল ব্যবহার করা যাবে।

তবে, যাঁর চেহারা ব্যবহার করা হবে, তিনিই ভিডিওটির সহ-মালিক (co-owner) হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রয়োজনে ভিডিও মুছে ফেলার বা কারও অ্যাকসেস বাতিল করার পূর্ণ অধিকার থাকবে তাঁর হাতে।

অ্যাপে রয়েছে ‘রিমিক্স’ নামের একটি ফিচার। এটি ব্যবহারকারীদের চলমান ট্রেন্ড এবং ক্লিপগুলোর সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। তবে প্রতিটি ভিডিওর দৈর্ঘ্য সীমা এখন ১০ সেকেন্ড।

নিরাপত্তার জন্য ওপেনএআই কিছু কড়াকড়ি আরোপ করেছে। অ্যাপটিতে সহিংস, অশ্লীল বা চরম কনটেন্ট তৈরির সুযোগ নেই। সেই সঙ্গে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের চেহারাও ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তবে ব্যবহারকারীর নিজে ‘ক্যামিও’ আপলোড করে সম্মতি দিলে অন্যরা তা ব্যবহার করতে পারবেন।

এই অ্যাপের উন্মোচনের সঙ্গেই এসেছে ‘সোরা ২.০’ মডেল। এটি আগের মডেলের তুলনায় বাস্তবধর্মী ভিডিও তৈরি করতে পারে। সেই সঙ্গে শব্দ ও ভিডিওর সামঞ্জস্য করে একাধিক দৃশ্যসহ জটিল কাহিনি তৈরি করতে পারে। ওপেনএআই বলছে, এটি ভিডিও নির্মাণে চ্যাটজিপিটির মতো বিপ্লব ঘটাতে পারে।

তবে অ্যাপটি ঘিরে সমালোচনাও শুরু হয়েছে। এক প্রতিবেদনে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানায়, ওপেনএআই ইতিমধ্যেই স্টুডিও এবং ট্যালেন্ট এজেন্সিগুলোকে সতর্ক করেছে। ওপেনএআই বলছে, তারা যদি আলাদা করে ‘অপ্ট-আউট’ না করে, তাহলে তাদের কপিরাইট কনটেন্টও সোরা-তে ব্যবহৃত হতে পারে।

এ বিষয়ে ওপেনএআই বলছে, এটি ভক্তদের সৃষ্টিশীল অংশগ্রহণ হিসেবে বিবেচিত, যেভাবে মানুষ মিম বা ছবি রিমিক্স করে।

তবে কারও চেহারার ব্যবহার নিয়ে কড়া সীমারেখা টেনেছে প্রতিষ্ঠানটি। কেউ নিজের ‘ক্যামিও’ আপলোড না করলে, তাঁর মুখ এআই দিয়ে তৈরি করে ভিডিও বানানো যাবে না।

ওপেনএআই নিশ্চিত করেছে, অ্যাপটি ভবিষ্যতে সবার জন্য উন্মুক্ত হবে। পাশাপাশি প্রো সংস্করণ, ওয়েব অ্যাকসেস ও ডেভেলপার এপিআই চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

বিষয়:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআইওপেনএআই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজার জলসীমায় পৌঁছে গেছে ফ্লোটিলার এক জাহাজ, পথে আরও ২৩টি

ইসরায়েলি সব কূটনীতিককে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের

বাংলাদেশ–নেপালে সহিংস আন্দোলন হলেও পরিবর্তন আসেনি, বিদেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে: আরএসএস প্রধান

এখনো গাজা অভিমুখে চলছে ফ্লোটিলার ২৬ নৌযান, অবস্থান ৫০ কিমি দূরে

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

বাজারমূল্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক ছুঁয়েছে ওপেনএআই

বাজারমূল্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক ছুঁয়েছে ওপেনএআই

বন্ধুর চেহারা দিয়ে বানানো যাবে হাস্যকর ভিডিও, সোশ্যাল অ্যাপ আনল ওপেনএআই

বন্ধুর চেহারা দিয়ে বানানো যাবে হাস্যকর ভিডিও, সোশ্যাল অ্যাপ আনল ওপেনএআই

নির্বাহীদের কাছে অর্থ আদায়ের জন্য ই-মেইল পাঠাচ্ছে হ্যাকাররা, গুগলের সতর্কবার্তা

নির্বাহীদের কাছে অর্থ আদায়ের জন্য ই-মেইল পাঠাচ্ছে হ্যাকাররা, গুগলের সতর্কবার্তা

এআইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন দেখাবে মেটা

এআইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন দেখাবে মেটা