অ্যাপলের নতুন পণ্য ও ফিচার নিয়ে ব্যঙ্গ করল স্যামসাং

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নতুন প্রজন্মের আইফোন সিরিজ উন্মোচনের পরপরই অ্যাপলকে নিয়ে ব্যঙ্গ করল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্যামসাং। গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত অ্যাপলের পণ্য উন্মোচন অনুষ্ঠানে ‘আইফোন ১৭ এয়ার’ মডেল প্রকাশের পর স্যামসাং তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে এসব ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট করে।
স্যামসাং লেখে, ‘আই ক্যান্ট বিলিভ দিস ইজ স্টিল রিলেভ্যান্ট’ (আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, এটা এখনো প্রাসঙ্গিক)। তারা ২০২২ সালের একটি পুরোনো টুইট উদ্ধৃত করে লিখেছে, ‘লেট আস নো ইট হোয়েন ইট ফোল্ডস’, যার ইঙ্গিত ছিল অ্যাপলের এখনো ভাঁজযোগ্য বা ফোল্ডেবল প্রযুক্তি ব্যবহার না করার দিকে।
অ্যাপলের ক্যামেরা ফিচার নিয়েও কটাক্ষ করেছে স্যামসাং। আরও এক পোস্টে তারা লিখেছে, ‘৪৮ মেগাপিক্সেল × ৩ স্টিল ডাজনট ইকুয়াল ২০০ মেগাপিক্সেল’, অর্থাৎ তিনটি ৪৮ মেগাপিক্সেল ক্যামেরাও স্যামসাংয়ের ২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরার সমান নয়।
স্যামসাং আরও লিখেছে, ‘#আই ক্যান্ট বিলিভ সাম পিপল হ্যাড টু ওয়েট ফাইভ ইয়ার্স ফর স্লিপ স্কোর’, অর্থাৎ ঘুমের মান জানার ফিচারের জন্য ব্যবহারকারীদের পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে—এটাও তাদের কাছে অবিশ্বাস্য।
আলোচনায় ‘আইফোন ১৭ এয়ার’
অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে আইফোন ১৭ এয়ার মডেলটি। অ্যাপল জানিয়েছে, এটি তাদের তৈরি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পাতলা আইফোন। পুরুত্ব মাত্র ৫ দশমিক ৬ মিলিমিটার, যা স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের এস ২৫এজ-এর (৫.৮ মিলিমিটার) চেয়েও পাতলা।
আইফোন ১৭ এয়ার ২৫৬ জিবি, ৫১২ জিবি ও ১ টেরাবাইট ইন্টারনাল স্টোরেজ সংস্করণে পাওয়া যাবে।
আইফোন ১৭ এয়ারের ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরেজ সংস্করণের দাম ৯৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার ১৫৮ টাকা)।
৬০টির বেশি দেশে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে এটি খুচরা বাজারে বিক্রি শুরু হবে
এ ফোনে রয়েছে এ১৯ প্রো প্রসেসর, এন১ নেটওয়ার্কিং চিপ এবং সি১ এক্স মডেম। চারটি রঙে বাজারে আসছে ডিভাইসটি—স্পেস ব্ল্যাক, ক্লাউড হোয়াইট, লাইট গোল্ড ও স্কাই ব্লু। এতে শুধু ই-সিম ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।
এ ছাড়া আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ ম্যাক্সও উন্মোচন করেছে। সে সঙ্গে নতুন এয়ারপডস প্রো-৩ ও অ্যাপল ওয়াচের তিনটি মডেল উন্মোচন হয়েছে। অ্যাপল ওয়াচের তিনটি মডেল হলো—অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১১, অ্যাপল ওয়াচ এসই ৩ ও অ্যাপল ওয়াচ আলট্রা ৩।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি
