ই-মেইল থেকে প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট—সবই শেয়ার করা যাবে চ্যাটজিপিটিতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির জন্য নতুন কিছু ফিচার চালু করেছে ওপেনএআই। নতুন আপডেটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ‘শেয়ার প্রজেক্টস’ নামের একটি অপশন দেখতে পারবেন। ফলে চ্যাটজিপিটিতে একই প্রজেক্টে বা প্রকল্পে একাধিক ব্যবহারকারী একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন।
এ ছাড়া নতুন আপডেটে রয়েছে তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ সংযোগের সুবিধা এবং উন্নত নিরাপত্তাব্যবস্থা। এটি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য চ্যাটজিপিটিকে আরও নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর করে তুলবে।
দলগত কাজের জন্য শেয়ার্ড প্রজেক্টস
চ্যাটজিপিটির নতুন ‘শেয়ার্ড প্রজেক্টস’ ফিচারের মাধ্যমে একটি দল একসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে কাজ করতে পারবে। দলের সদস্যরা সেই প্রকল্পের নথি বা ফাইল আপলোড করতে পারবেন। পরে সেই ডেটা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত উত্তরের মাধ্যমে সহযোগিতা করবে চ্যাটজিপিটি।
প্রকল্পের তথ্য চ্যাটজিপিটিতে সংরক্ষিত থাকবে এবং সময়ের সঙ্গে সেগুলো আপডেট হতে থাকবে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি আলোচনাগুলোও নিয়মিতভাবে অনুসরণ করা যাবে।
একজন প্রকল্প নির্মাতা চাইলে লিংক বা ই-মেইলের মাধ্যমে সহকর্মীদের আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন। যেমনটি গুগল ডকে করা যায়। অংশগ্রহণকারীরা ‘চ্যাট’ মোডে প্রশ্ন করতে পারবেন বা ‘এডিট’ মোড থেকে নির্দেশনা দিতে পারবেন।
ওপেনএআই এক ব্লগপোস্টে জানায়, ‘এখন থেকে আপনি আপনার দলের সঙ্গে একত্রে প্রজেক্ট ভাগাভাগি করে সেখানে ফাইল ও নির্দেশনা সংযুক্ত করতে পারবেন। এতে করে চ্যাটজিপিটি দলগতভাবে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে কাজ করতে পারে।’
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, বিভিন্ন দল একসঙ্গে প্রজেক্টের প্রস্তাব, চুক্তিপত্রসহ নানা ধরনের ফাইল নিয়ে কাজ করতে পারছে। এদিকে পুরো সময়ে চ্যাটে একই রকম ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছে চ্যাটজিপিটি।
থার্ড পার্টি অ্যাপ ব্যবহার
ওপেনএআই আরও জানিয়েছে, এখন থেকে চ্যাটজিপিটি সরাসরি জিমেইল, গুগল ক্যালেন্ডার, মাইক্রোসফট আউটলুক, টিমস, শেয়ার পয়েন্ট, গিটহাব, ড্রপবক্স ও বক্সের মতো জনপ্রিয় অ্যাপ থেকে তথ্য নিতে পারবে।
ব্যবহারকারীকে এখন আর নির্দিষ্ট করে বলতে হবে না কোন অ্যাপ থেকে তথ্য নিতে হবে। চ্যাটজিপিটিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম নির্ধারণ করতে পারবে এবং আগের চেয়ে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে তথ্য সরবরাহ করবে।
ওপেনএআই প্রদত্ত একটি ডেমো ভিডিওতে দেখা যায়, একজন ব্যবহারকারী চ্যাটজিপিটিকে সাম্প্রতিক ই-মেইলগুলোর ভিত্তিতে একটি কাজের আপডেট জানতে চায়। তখন চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীর জিমেইল থেকে তথ্য নিয়ে কাজের সারসংক্ষেপ, অ্যাকশন আইটেমসহ বিস্তারিত তথ্য প্রস্তুত করে দেয়।
সবশেষে ওপেনএআই চ্যাটজিপিটির জন্য নতুন নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করেছে। এই ব্যবস্থা দলগতভাবে ব্যবহারের জন্য আরও নির্ভরযোগ্য হবে বলে জানিয়েছে ওপেনএআই।
তথ্যসূত্র: জেডনেট ডট কম
