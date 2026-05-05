পরিবেশ ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে দুবাইয়ে দ্য লুপ প্রজেক্ট

দুবাইয়ের দ্য লুপ প্রজেক্টটি স্মার্ট প্রযুক্তিচালিত একটি আরবান হাইওয়ে। এটি শুধু যাতায়াতের পথ নয়, বরং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এক সমন্বিত প্রদর্শনী। ৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই আরবান হাইওয়েতে পরিবেশবান্ধব যাতায়াত নিশ্চিত করতে এবং দুবাইয়ের নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য লুপ নামের এই ভবিষ্যৎমুখী প্রকল্প গাড়িকেন্দ্রিক অবকাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির এক অনন্য মিশেল হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। এই বহুমুখী প্রযুক্তির সমন্বয় দ্য লুপকে শুধু একটি টেকসই যাতায়াতব্যবস্থাই নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম স্মার্ট অবকাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের।
এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান দ্য বোরিং কোম্পানি। চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই প্রকল্পের আপডেটে জানানো হয়েছে, প্রকল্পটির জন্য প্রিকাস্ট কংক্রিট সেগমেন্ট উৎপাদন শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৬ দশমিক ৪ কিলোমিটার টানেল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা ডাউন টাউন দুবাই এবং ডিআইএফসি এলাকাকে সংযুক্ত করবে। এ বছরের শেষের দিকে প্রকল্পটির কাজ পুরোদমে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
রিসাইকেলড ম্যাটেরিয়াল: কাইনেটিক এনার্জি উৎপাদনকারী এই ফ্লোরগুলো তৈরি করা হয়েছে পুরোনো গাড়ির টায়ার রিসাইকেল করে। এই বিশেষ ফ্লোরিং নমনীয় হওয়ায় পা রাখলে সামান্য দেবে যায় এবং শক্তি উৎপাদন করে।
সূত্র: ইউআরবি, দ্য বোরিং কোম্পানি
