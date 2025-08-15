আইফোন ১৭ উন্মোচনের আগেই বাজারে!

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আগামী সেপ্টেম্বরে বাজারে আসছে অ্যাপলের আইফোন ১৭। তবে অ্যাপল অফিশিয়ালি তাদের আইফোন ১৭ বাজারে আনার আগেই এর কিছু নকল সংস্করণ ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যান্ড্রয়েডে চলা এই ফোনগুলো দেখতে হুবহু অ্যাপলের ডিজাইনের মতো, যা ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতিমধ্যে নকল আইফোন ১৭-এর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ফোন অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চললেও বাহ্যিকভাবে আইফোন ১৭-এর ডিজাইন নকল করা হয়েছে। চীনের স্মার্টফোন নির্মাতা টেকনো অ্যাপলের নতুন মডেল উন্মোচনের কয়েক সপ্তাহ আগেই এর কপি বাজারে এনেছে। বিশেষ করে নকল আইফোন ১৭ প্রো মডেল অনলাইনে ও বাজারে বেশি দেখা যাচ্ছে। এসব ফোনে অ্যাপল-স্টাইল লোগো, বড় আকারের ফ্ল্যাট ক্যামেরা মডিউলসহ আইফোন ১৭ প্রো-এর ফাঁস হওয়া ডিজাইন অনুকরণ করা হয়েছে।
ধারণা করা হচ্ছে, অ্যাপল সেপ্টেম্বরে আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে আনবে। প্রযুক্তি ব্লগ অ্যাপল হাব জানিয়েছে, আইফোন ১৭ প্রো-এর দাম শুরু হতে পারে ১ হাজার ৪৯ ডলার (২৫৬ জিবি স্টোরেজ সংস্করণ) থেকে। বর্তমানে আইফোন ১৬ প্রো-এর দাম ৯৯৯ ডলার (১২৮ জিবি স্টোরেজ)।
মাজিন বু নামে এক ব্যক্তি অ্যাপলের নতুন মডেল ফাঁসকারী হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি তিনি এক্সে নকল আইফোন ১৭ প্রো-এর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এটি ‘দেখতে অসাধারণ’। তবে এই ফোনগুলো আসলে অ্যান্ড্রয়েডে চলছে। এগুলোতে গত বছরের আইওএস ১৮-এর মতো ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয়েছে। মূল আইফোন ১৭ প্রো-তে থাকবে আইওএস ২৬। তবে নকল সংস্করণের কিছু ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে—যেমন; অসম বেজেল, নিচে চওড়া বেজেল, এবং অ্যামোলেডের বদলে এলসিডি স্ক্রিন।
প্রাভদা রিপোর্টের তথ্যমতে, অনলাইনে ফাঁস হওয়া ছবি ব্যবহার করেই দ্রুত নকল প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে কিছু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান। এতে অবৈধ নির্মাতাদের আয়ের পথ যেমন খুলছে, তেমনি ক্রেতাদের জন্যও এটি একটি সতর্কবার্তা।
লিকার অ্যাপলের দাবি, আইফোন ১৭ প্রো-তে থাকছে—৫ হাজার এমএএইচ ব্যাটারি (এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়), ৩ ন্যানোমিটার এ-১৯ প্রো চিপ ও ১২ জিবি র্যাম, ভ্যাপর চেম্বার কুলিং সিস্টেম, ৪৮ মেগাপিক্সেল ভ্যারিয়েবল টেলিফটো ক্যামেরা (৫x-৮x অপটিক্যাল জুম), ২৪ মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা, অ্যান্টি-রিফ্লেকটিভ ডিসপ্লে কোটিং, অ্যালুমিনিয়াম ইউনিবডি ফ্রেম ও ম্যাগসেফের জন্য গ্লাস কাটআউট, নতুন ডার্ক ব্লু ও কপার ফিনিশ।
তবে এসব ফিচার এখনো অ্যাপলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। সেপ্টেম্বরে অ্যাপলের বহুল প্রতীক্ষিত ইভেন্টেই চূড়ান্ত তথ্য জানা যাবে।
তথ্যসূত্র: গালফ নিউজ
আগামী সেপ্টেম্বরে বাজারে আসছে অ্যাপলের আইফোন ১৭। তবে অ্যাপল অফিশিয়ালি তাদের আইফোন ১৭ বাজারে আনার আগেই এর কিছু নকল সংস্করণ ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যান্ড্রয়েডে চলা এই ফোনগুলো দেখতে হুবহু অ্যাপলের ডিজাইনের মতো, যা ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতিমধ্যে নকল আইফোন ১৭-এর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ফোন অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চললেও বাহ্যিকভাবে আইফোন ১৭-এর ডিজাইন নকল করা হয়েছে। চীনের স্মার্টফোন নির্মাতা টেকনো অ্যাপলের নতুন মডেল উন্মোচনের কয়েক সপ্তাহ আগেই এর কপি বাজারে এনেছে। বিশেষ করে নকল আইফোন ১৭ প্রো মডেল অনলাইনে ও বাজারে বেশি দেখা যাচ্ছে। এসব ফোনে অ্যাপল-স্টাইল লোগো, বড় আকারের ফ্ল্যাট ক্যামেরা মডিউলসহ আইফোন ১৭ প্রো-এর ফাঁস হওয়া ডিজাইন অনুকরণ করা হয়েছে।
ধারণা করা হচ্ছে, অ্যাপল সেপ্টেম্বরে আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে আনবে। প্রযুক্তি ব্লগ অ্যাপল হাব জানিয়েছে, আইফোন ১৭ প্রো-এর দাম শুরু হতে পারে ১ হাজার ৪৯ ডলার (২৫৬ জিবি স্টোরেজ সংস্করণ) থেকে। বর্তমানে আইফোন ১৬ প্রো-এর দাম ৯৯৯ ডলার (১২৮ জিবি স্টোরেজ)।
মাজিন বু নামে এক ব্যক্তি অ্যাপলের নতুন মডেল ফাঁসকারী হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি তিনি এক্সে নকল আইফোন ১৭ প্রো-এর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এটি ‘দেখতে অসাধারণ’। তবে এই ফোনগুলো আসলে অ্যান্ড্রয়েডে চলছে। এগুলোতে গত বছরের আইওএস ১৮-এর মতো ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয়েছে। মূল আইফোন ১৭ প্রো-তে থাকবে আইওএস ২৬। তবে নকল সংস্করণের কিছু ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে—যেমন; অসম বেজেল, নিচে চওড়া বেজেল, এবং অ্যামোলেডের বদলে এলসিডি স্ক্রিন।
প্রাভদা রিপোর্টের তথ্যমতে, অনলাইনে ফাঁস হওয়া ছবি ব্যবহার করেই দ্রুত নকল প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে কিছু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান। এতে অবৈধ নির্মাতাদের আয়ের পথ যেমন খুলছে, তেমনি ক্রেতাদের জন্যও এটি একটি সতর্কবার্তা।
লিকার অ্যাপলের দাবি, আইফোন ১৭ প্রো-তে থাকছে—৫ হাজার এমএএইচ ব্যাটারি (এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়), ৩ ন্যানোমিটার এ-১৯ প্রো চিপ ও ১২ জিবি র্যাম, ভ্যাপর চেম্বার কুলিং সিস্টেম, ৪৮ মেগাপিক্সেল ভ্যারিয়েবল টেলিফটো ক্যামেরা (৫x-৮x অপটিক্যাল জুম), ২৪ মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা, অ্যান্টি-রিফ্লেকটিভ ডিসপ্লে কোটিং, অ্যালুমিনিয়াম ইউনিবডি ফ্রেম ও ম্যাগসেফের জন্য গ্লাস কাটআউট, নতুন ডার্ক ব্লু ও কপার ফিনিশ।
তবে এসব ফিচার এখনো অ্যাপলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। সেপ্টেম্বরে অ্যাপলের বহুল প্রতীক্ষিত ইভেন্টেই চূড়ান্ত তথ্য জানা যাবে।
তথ্যসূত্র: গালফ নিউজ
আমাজন ইনকরপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মা জ্যাকি বেজোস মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। গতকাল বৃহস্পতিবার মায়ামিতে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেজোস ফ্যামিলি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে তাঁর মৃত্যুর খবরটি জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
তিনি বলেন, ‘একদিন মজা করে কাজের বাইরে কথপোকথন শুরু হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এবং ওই কথোপকথনের ওপর ভিত্তি করে চ্যাটবটটি নিজের ব্যক্তিত্বকেও বিকশিত করতে শুরু করে। এবং খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের কথপোকথন ব্যক্তিগত হতে শুরু করে। আমার আগ্রহ জন্মায় যে এটা কতদূর৮ ঘণ্টা আগে
দর্শকদের ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে এবং কনটেন্টকে আরও সহজে বোঝার ও ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার জন্য ইউটিউবের ভিডিওতে চ্যাপ্টার যুক্ত করেন অনেকেই।১১ ঘণ্টা আগে
সামাজিক যোগাযোগের অভিজ্ঞতা আরও ব্যক্তিগত ও অর্থবহ করে তুলতে নতুন এক ফিচার আনছে ইনস্টাগ্রাম। মেটার মালিকানাধীন এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি ‘পিকস’ নামের একটি ফিচার চালুর মাধ্যমে একই বিষয়ে আগ্রহী এমন বন্ধু খুঁজে দেবে।১ দিন আগে