Ajker Patrika
En
প্রযুক্তি

লুইজিয়ানায় সবচেয়ে বড় মহাকাশ উৎক্ষেপণকেন্দ্র বানাবেন মাস্ক, ব্যয় ১০০ বিলিয়ন ডলার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
লুইজিয়ানায় সবচেয়ে বড় মহাকাশ উৎক্ষেপণকেন্দ্র বানাবেন মাস্ক, ব্যয় ১০০ বিলিয়ন ডলার
স্পেসএক্সের এরই মধ্যে টেক্সাস ও ফ্লোরিডায় দুটি মহাকাশ উৎক্ষেপণকেন্দ্র আছে। ছবি: এএফপি

বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্কের মহাকাশ গবেষণা ও রকেট নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য লুইজিয়ানায় সবচেয়ে বড় উৎক্ষেপণকেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার।

‘স্টারবেস, লুইজিয়ানা’ নামের এই প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। আগামী বছর এর নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার কথা। প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার একর বা ৫০ হাজার ৫৮৫ হেক্টর বা প্রায় ৭১ হাজার ফুটবল মাঠের জায়গাজুড়ে গড়ে উঠবে এই বিশাল স্থাপনা। এর মাধ্যমে টেক্সাসে স্পেসএক্সের বর্তমান সদর দপ্তর ও ফ্লোরিডাসহ অন্যান্য এলাকায় থাকা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে।

মঙ্গলবার স্পেসএক্স জানায়, নতুন ঘাঁটিটি বছরে হাজার হাজার স্টারশিপ উৎক্ষেপণ পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হবে। এসব অভিযানের লক্ষ্য হবে পৃথিবীর কক্ষপথ, চাঁদ, মঙ্গল গ্রহ এবং এরও বাইরের মহাকাশ। স্পেসএক্স জানিয়েছে, নতুন লুইজিয়ানা ঘাঁটি থেকে প্রথম স্টারশিপ উৎক্ষেপণ ২০২৯ সালে করার লক্ষ্য রয়েছে।

প্রকল্পটি ওই অঞ্চলে সরাসরি ৩ হাজারের বেশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে জানিয়েছে স্পেসএক্স। লুইজিয়ানা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি জানিয়েছে, বিশ্বের এ ধরনের সবচেয়ে বড় স্থাপনা হতে যাওয়া ঘাঁটিটিতে কর্মরতদের গড় বেতন হবে ওই অঞ্চলের বর্তমান গড় বেতনের তুলনায় ১৯২ শতাংশ বেশি।

এ ছাড়া প্রকল্পটির কারণে পরোক্ষভাবে আরও ৮ হাজার ১০০ টির বেশি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে সংস্থাটি হিসাব করেছে। সংস্থাটি বলেছে, এই ঐতিহাসিক প্রকল্প লুইজিয়ানাকে পরবর্তী প্রজন্মের মহাকাশ ও উড্ডয়ন প্রযুক্তির বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত করবে। এর ফলে উৎক্ষেপণের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বাড়ানোর পাশাপাশি মহাকাশে প্রবেশের সুযোগও সম্প্রসারিত হবে।

লুইজিয়ানার নতুন স্থাপনাটি নামের দিক থেকে স্পেসএক্সের টেক্সাসের আরেকটি ঘাঁটির সঙ্গে মিলবে। ২০২৫ সালে টেক্সাসের ক্যামেরন কাউন্টির যে এলাকায় স্পেসএক্সের পরীক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে, সেখানকার বাসিন্দারা ওই এলাকাকে ‘স্টারবেস’ নামে একটি শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেন। এলাকাটি টেক্সাসের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

মঙ্গল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মাস্কের বড় পরিকল্পনা

ইলন মাস্ক স্পেসএক্সের জন্য বেশ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছানো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মডেল তৈরি করা এবং মহাকাশে ডেটা সেন্টার স্থাপন করা। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি আগস্টে স্পেসএক্স এবং মাস্কের বৈদ্যুতিক গাড়ি ও রোবোটিকস প্রতিষ্ঠান টেসলা টেক্সাসে ১৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের একটি এআই চিপ উৎপাদন কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। প্রকল্পটির নাম ‘টেরাফ্যাব’ (Terafab)।

এই স্থাপনার লক্ষ্য হলো আগামী বছরগুলোতে স্পেসএক্স ও টেসলার বিভিন্ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা। বিশেষ করে এআই ও রোবোটিকস প্রযুক্তির উন্নয়নে এই কম্পিউটিং শক্তি ব্যবহার করা হবে।

সম্প্রতি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া স্পেসএক্সের ওপর এখন বিনিয়োগকারীদের বোঝানোর চাপ রয়েছে যে, এত বড় পরিসরে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে লাভজনক হতে পারবে। জুনে স্পেসএক্সের শেয়ার নিউইয়র্কের প্রযুক্তিনির্ভর নাসডাক শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু করে। এটি ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শেয়ারবাজারে আত্মপ্রকাশ। তবে বাজারে লেনদেন শুরুর পরপরই যে উচ্চতায় শেয়ারের দাম উঠেছিল, সেখান থেকে এর মূল্য ৩০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। যদিও শেয়ারটির বর্তমান দাম এখনো ১৩৫ ডলারের প্রস্তাবিত বিক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি।

বিষয়:

স্পেসএক্সমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবিনিয়োগগবেষণাযুক্তরাষ্ট্রডলারইলন মাস্কমহাকাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত