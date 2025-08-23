Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

চীনা চিপে চালানোর উপযোগী নতুন এআই মডেল আনল ডিপসিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চলতি বছর ডিপসিক তাদের এআই মডেল উন্মোচনের পর থেকেই প্রযুক্তি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ছবি: টেকক্লুসিভ
চলতি বছর ডিপসিক তাদের এআই মডেল উন্মোচনের পর থেকেই প্রযুক্তি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ছবি: টেকক্লুসিভ

চীনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ ডিপসিক তাদের ফ্ল্যাগশিপ মডেল ‘ভি৩ ’-এর নতুন সংস্করণ ‘ডিপসিক ভি৩.১’ উন্মোচন করেছে। কোম্পানিটি বলছে, এটি চীনে তৈরি চিপের সঙ্গে ভালোভাবে কাজ করতে পারে। সেই সঙ্গে আগের তুলনায় বেশি গতিসম্পন্ন।

গত বৃহস্পতিবার এক উইচ্যাট পোস্টে ডিপসিক জানায়, ডিপসিক-ভি ৩.১ মডেলটির ইউই ৮ এম ০ (UE 8 M0) এফপি ৮ (FP8) প্রিসিশন ফরম্যাট চীনের পরবর্তী প্রজন্মের দেশীয় চিপের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম। তবে তারা নির্দিষ্ট করে বলেনি, ঠিক কোন কোম্পানির চিপ কিংবা কোন মডেলকে লক্ষ্য করে এই সমন্বয় করা হয়েছে।

এফপি ৮ বা ৮-বিট ফ্লোটিং পয়েন্ট হচ্ছে একটি তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ফরম্যাট, যা কম মেমোরি ব্যবহার করে তুলনামূলক দ্রুতগতিতে এআই মডেল চালাতে সাহায্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে বেইজিং যখন দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর খাতকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দিচ্ছে, তখন ডিপসিকের এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। এটি ইঙ্গিত দেয়, দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে এআই বিকাশে এগিয়ে যাচ্ছে চীন।

চলতি বছর ডিপসিক তাদের এআই মডেল উন্মোচনের পর থেকেই প্রযুক্তি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অপারেশন খরচ কম রেখে পশ্চিমা প্রযুক্তি, যেমন ওপেনএআই-এর চ্যাটজিপিটির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার দাবি করেছিল তারা।

নতুন আপডেট ‘ডিপসিক-ভি ৩.১’ উন্মোচনের আগে প্রতিষ্ঠানটি মে মাসে আর ১ মডেলের হালনাগাদ এবং মার্চে ভি৩ মডেলের একটি আপগ্রেড এনেছিল।

ডিপসিক জানায়, তাদের নতুন মডেলে হাইব্রিড ইনফারেন্স স্ট্রাকচার রয়েছে, যা ‘যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ’ এবং ‘সাধারণ মোড’—এই দুই প্রক্রিয়াতেই কাজ করতে পারে। ব্যবহারকারীরা চাইলে ডিপথিংকিং নামে একটি বোতামের মাধ্যমে এই মোড চালু বা বন্ধ করতে পারবেন। কোম্পানির অ্যাপ ও ওয়েব প্ল্যাটফর্ম—উভয়েই এখন এই নতুন সংস্করণে চলছে।

ডিপসিক আরও জানিয়েছে, তাদের এআই মডেলের এপিআই ব্যবহারের খরচ আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে সমন্বয় করা হবে। এপিআইয়ের মাধ্যমে অন্যান্য অ্যাপ বা ওয়েব ডেভেলপাররা ডিপসিকের এআই মডেল নিজেদের সেবায় যুক্ত করতে পারেন।

বিষয়:

চিপচীনতথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআইডিপসিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

সম্পর্কিত

চীনা চিপে চালানোর উপযোগী নতুন এআই মডেল আনল ডিপসিক

চীনা চিপে চালানোর উপযোগী নতুন এআই মডেল আনল ডিপসিক

মিডজার্নির এআইভিত্তিক ছবি তৈরির প্রযুক্তি ব্যবহার করবে মেটা, নতুন চুক্তির ঘোষণা

মিডজার্নির এআইভিত্তিক ছবি তৈরির প্রযুক্তি ব্যবহার করবে মেটা, নতুন চুক্তির ঘোষণা

ভারতে এবার কার্যালয় খুলবে ওপেনএআই

ভারতে এবার কার্যালয় খুলবে ওপেনএআই

টিকটক মাতাচ্ছেন মার্কিন বাহিনীর তরুণী সেনারা, নিরাপত্তাঝুঁকি নিয়ে বিতর্ক

টিকটক মাতাচ্ছেন মার্কিন বাহিনীর তরুণী সেনারা, নিরাপত্তাঝুঁকি নিয়ে বিতর্ক