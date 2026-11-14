পরকীয়ার খবর প্রকাশের পর পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করতে চেয়েছিলেন জেনসেন

পরকীয়ার খবর প্রকাশের পর পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করতে চেয়েছিলেন জেনসেন
চীনা ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে নিজের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ধরন নিয়ে এনভিডিয়ার শীর্ষ নির্বাহীদের বিভ্রান্ত করেছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াং। বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত দুটি সূত্র এবং বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পর্যালোচনা করা অভ্যন্তরীণ নথিপত্র থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এনভিডিয়ার জেনারেল কাউন্সেল টিম টেটার এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার অ্যালিসন ওয়াগনফেল্ডসহ প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে কেবল ‘স্বাভাবিক ব্যবসায়িক লেনদেন’ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন জেনসেন হুয়াং।
গত বৃহস্পতিবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চিপ শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ জেনসেন হুয়াং এনভিডিয়ার সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এটিকে প্রযুক্তি বিশ্বের ইতিহাসে এক নাটকীয় পতন হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শরৎকালে এবং চলতি বছরের অক্টোবর মাসে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে এনভিডিয়ার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা মেগাস্পিড ইন্টারন্যাশনাল এবং এর সাবেক শীর্ষ নির্বাহী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে জেনসেনের সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চান। উভয় সময়েই জেনসেন তাঁদের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ ‘যথাযথ’ বলে দাবি করেন।
গত অক্টোবরে পাঠানো দুটি পৃথক বার্তায় জেনসেন হুয়াং টিম টেটার ও অ্যালিসন ওয়াগনফেল্ডসহ অন্য নির্বাহীদের জানান, অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত ব্যবসায়িক সম্পর্কেরই অংশ। অন্যান্য বার্তায় তিনি মেগাস্পিডের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগের বিষয়টিও নিশ্চিত করেন।
এমনকি গত বছরের অক্টোবরে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘দ্য নিউইয়র্ক টাইমস’-এ অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে জেনসেনের প্রকাশ্য সাক্ষাতের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর, জেনসেন পত্রিকাটির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও এনভিডিয়ার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত এনভিডিয়া বা জেনসেন কেউই কোনো মামলা করেননি।
গত রোববার এক বিবৃতিতে জেনসেন হুয়াং স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত থাকার কথা স্বীকার করে ক্ষমা চান এবং প্রতিষ্ঠানকে হতাশ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে সেই বিবৃতিতে তিনি অ্যালিস হুয়াংয়ের নাম উল্লেখ করেননি। উল্লেখ্য, জেনসেন হুয়াং এবং অ্যালিস হুয়াংয়ের পদবি এক হলেও তাঁদের মধ্যে কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই।
অ্যালিস হুয়াং যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন, সেই ‘মেগাস্পিড ইন্টারন্যাশনাল’ এনভিডিয়ার অন্যতম গ্রাহক। মার্কিন কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করছে, অ্যালিস হুয়াং চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছিলেন। তবে বেইজিং এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং রয়টার্সও স্বাধীনভাবে গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়টি যাচাই করতে পারেনি।
এদিকে, চলতি সপ্তাহে ‘দ্য নিউইয়র্ক টাইমস’ জানায় যে জেনসেন হুয়াং এনভিডিয়ার এক নারী কর্মীর সঙ্গেও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার রয়টার্স আরও জানায়, প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন আরেকজন নারী কর্মীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।
অনলাইনে প্রকাশিত এবং রয়টার্স কর্তৃক যাচাইকৃত বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ বিভিন্ন স্থানে জেনসেন ও অ্যালিস হুয়াংকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তবে ঠিক কবে তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রূপ নেয়, তা স্পষ্ট নয়।
গত ১০ নভেম্বর এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের স্বতন্ত্র সদস্যরা জানান, অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে জেনসেনের সম্পর্ক এবং চীনা গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তাঁরা ওয়াল স্ট্রিটের আইনি প্রতিষ্ঠান ‘ওয়াচটেল, লিপটন, রোজেন অ্যান্ড কাৎজ’-কে নিয়োগ দিয়েছেন।
এর আগে ২৯ অক্টোবর ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জেনসেন হুয়াং দাবি করেছিলেন, অ্যালিস হুয়াংয়ের বিষয়ে মার্কিন সরকারের সন্দেহের কথা তাঁকে আগে জানানো হয়নি।
এই বিতর্ক ও নেতৃত্বের সংকটের জেরে শেয়ার বাজারে এনভিডিয়ার বড় ধরনের পতন ঘটেছে। গত ৬ অক্টোবরের সর্বোচ্চ অবস্থানের পর থেকে কোম্পানিটির শেয়ার দর ৩০ শতাংশের বেশি কমেছে, যার ফলে এর বাজারমূল্য থেকে ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন (১ লাখ ৮০ হাজার কোটি) ডলারেরও বেশি মুছে গেছে।
এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য টিম টেটার, অ্যালিসন ওয়াগনফেল্ড, জেনসেন হুয়াংয়ের প্রতিনিধি এবং এনভিডিয়ার মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কেউ সাড়া দেননি। অ্যালিস হুয়াংয়ের বিজনেস কার্ডে থাকা ফোন নম্বর ও ই-মেইলেও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।