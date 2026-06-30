Ajker Patrika
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প্রযুক্তি

চ্যাটজিপিটির নতুন ফিচার: শিডিউল টাস্ক, কারা পাবেন, কীভাবে ব্যবহার করবেন

ফিচার ডেস্ক
চ্যাটজিপিটির নতুন ফিচার: শিডিউল টাস্ক, কারা পাবেন, কীভাবে ব্যবহার করবেন
চ্যাটজিপিটির ফ্রি, প্লাস, প্রো ও টিম প্ল্যান ব্যবহারকারীদের জন্য গত মঙ্গলবারে স্টাডি মোড চালু হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাটজিপিটিতে নতুন ‘শিডিউল’ সুবিধা চালু করেছে ওপেনএআই। এটি এমন একটি ফিচার, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী কোনো প্রম্পট বারবার নিজে টাইপ না করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য শিডিউল করে রাখতে পারেন। ২০২৫ সালের প্রথম দিক থেকে এটি চ্যাটজিপিটির প্লাস, প্র এবং টিম প্ল্যানের গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে। এটি ডিফল্টভাবে জিপিটি-৪ এবং মডেল ও ওয়েব ব্রাউজিং সুবিধা ব্যবহার করে লাইভ তথ্য সংগ্রহ করে।

যা করা যাবে ও যাবে না

ইন্টারনেট থেকে সর্বশেষ তথ্য ও সংবাদের সামারি তৈরি, নির্দিষ্ট নিয়মে নিয়মিত রিপোর্ট তৈরি এবং কোনো রুটিন কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

চ্যাটজিপিটি সরাসরি কারও ব্যক্তিগত ই-মেইল ইনবক্স অ্যাক্সেস করতে পারে না।

সেটআপ করার নিয়ম

  • নতুন চ্যাটে গিয়ে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে। যেমন সময়, বিষয় এবং ফরম্যাট উল্লেখ করা।
  • চ্যাটজিপিটি শিডিউলটি নিশ্চিত করলে তা সেভ করতে হবে।
  • মোবাইল বা ডেস্কটপে পুশ নোটিফিকেশন অন রাখতে হবে, যেন সঠিক সময়ে আপডেট পাওয়া যায়।
  • » পুরোদমে ব্যবহারের আগে একবার টেস্ট রান করে নিতে হবে।

দৈনিক তথ্য বা ব্রিফিং তৈরি

কার্যকর ব্রিফিংয়ের জন্য ২ থেকে ৪টি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি বেছে নেওয়া উচিত। যেমন ইন্ডাস্ট্রি নিউজ বা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের আপডেট। প্রম্পটে তথ্যের সময়সীমা, সংবাদের সংখ্যা এবং লেখার টোন কেমন হবে, তা স্পষ্ট করে দিতে হবে। প্রয়োজনে একটি প্রায়োরিটিজ সেকশন রাখা যায়। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি আলাদা করে দেখাবে।

ইমেইল অটোমেশনের উপায়

চ্যাটজিপিটি সরাসরি ইনবক্স রিড করতে না পারলেও কিছু বিকল্প উপায় রয়েছে। যেমন—

  • ফরওয়ার্ডিং: জিপার বা মেক-এর মতো টুলের সাহায্যে ইমেইল কোনো ডকুমেন্টে ফরওয়ার্ড করে, চ্যাটজিপিটি দিয়ে তা সামারি করানো।
  • পাবলিক সোর্স: নির্দিষ্ট নিউজলেটার বা ওয়েবসাইটের পাবলিক ইউআরএল দিয়ে তা প্রতিদিন সকালের ব্রিফিংয়ে যুক্ত করা।
  • ইমেইল ড্রাফট: সাপ্তাহিক বা নিয়মিত কোনো ইমেইলের মূল কাঠামো বা টেমপ্লেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্রাফট করে রাখা।

কার্যকারিতা বজায় রাখা ও মাইন্ডস্টুডিও

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রম্পটের আউটপুট পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তাই নিয়মিত প্রম্পট রিফাইন ও রিক্যালিব্রেট করা প্রয়োজন। ফরম্যাটের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রম্পটের ভেতরেই একটি উদাহরণ জুড়ে দেওয়া ভালো। চ্যাটজিপিটির এই ফিচার মূলত একমুখী এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করার জন্য।

সূত্র: ওপেনএআই হেলপ সেন্টার

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণচ্যাটজিপিটিওপেনএআইফিচার
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