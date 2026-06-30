হোয়াটসঅ্যাপে আর লাগবে না ফোন নম্বর, আসছে নতুন ইউজারনেম ফিচার

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে আর ব্যক্তিগত ফোন নম্বর প্রকাশ করার প্রয়োজন হবে না। মেটার মালিকানাধীন এই চ্যাট প্ল্যাটফর্মে খুব শিগগিরই আসছে একটি বড় পরিবর্তন, যেখানে ফোন নম্বরের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাবে অনন্য (ইউনিক) ‘ইউজারনেম’।
গত সোমবার মেটার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ব্যবহারকারীদের ফোন নম্বরের গোপনীয়তা রক্ষা এবং নিরাপত্তা আরও জোরদার করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে বা গ্রুপ চ্যাটে যুক্ত হতে হলে ফোন নম্বর প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। তবে নতুন এই আপডেট চালু হলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো একটি অনন্য ইউজারনেম তৈরি করতে পারবেন।
হোয়াটসঅ্যাপ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘এই ফিচারটি মূলত আপনার ফোন নম্বরের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি কার সঙ্গে নিজের ফোন নম্বর শেয়ার করবেন, তা এখন সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।’
নতুন এই নিয়মের ফলে কোনো ব্যবহারকারীকে যদি কোনো বড় গ্রুপ চ্যাটে যুক্ত করা হয়, অথবা কেউ যদি প্রথমবারের মতো কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তবে অপর প্রান্তের মানুষের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর ফোন নম্বরটি দৃশ্যমান হবে না।
মেটা জানিয়েছে, অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মতো হোয়াটসঅ্যাপে ইউজারনেম খোঁজার জন্য কোনো উন্মুক্ত ডিরেক্টরি বা স্বয়ংক্রিয় সাজেশন (পরামর্শ) থাকবে না।
অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে হলে আপনাকে তাঁর সঠিক ইউজারনেমটি জানতে হবে। সঠিক নামটি না জানা থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে কাউকে খুঁজে পাওয়া বা অযাচিত বার্তা পাঠানো সম্ভব হবে না। ফলে স্প্যামিং বা অনাকাঙ্ক্ষিত হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।
বিশ্বজুড়ে বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপের সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ কোটিরও বেশি। বিপুল এই ব্যবহারকারীর কারণে অনেকেই হয়তো নিজেদের প্রথম পছন্দের ইউজারনেমটি খালি নাও পেতে পারেন।
মেটা জানিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্বজুড়ে পর্যায়ক্রমে এই ইউজারনেম বুকিং বা রিজার্ভেশন প্রক্রিয়া চালু করা হবে। প্রতিটি দেশের ব্যবহারকারীদের জন্য এই সুবিধা উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অ্যাপের মধ্যে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।
তবে কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন সংস্থাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তারা মেটার অন্য দুটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম—ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে যে ইউজারনেম ব্যবহার করছেন, সেই একই নাম হোয়াটসঅ্যাপেও আগেভাগে দাবি বা ‘ক্লেম’ করার সুযোগ পাবেন।
এই ফিচারটি হোয়াটসঅ্যাপের ইতিহাসে অন্যতম সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা আপডেট হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে নারী, মানবাধিকার কর্মী এবং পেশাদারদের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে, যারা ব্যক্তিগত ফোন নম্বর অপরিচিত কারও সঙ্গে শেয়ার না করেই পেশাদার যোগাযোগ বজায় রাখতে চান। তবে একই সঙ্গে ব্যবহারকারীদের দ্রুত নিজেদের পছন্দের নামটি বুকিং করে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা, যাতে পরবর্তীতে নাম বিভ্রান্তিতে পড়তে না হয়।
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