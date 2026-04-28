অভিভাবকদের হাতে মেটা এআই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

কিশোর-কিশোরীদের ডিজিটাল জীবনের একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। তবে এই প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিয়ে অভিভাবকদের উদ্বেগও কম নয়। সম্প্রতি মেটা (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও মেসেঞ্জারের মূল প্রতিষ্ঠান) অভিভাবকদের জন্য ‘ইনসাইটস’ নামে একটি শক্তিশালী টুল উন্মুক্ত করেছে। এর মাধ্যমে অভিভাবকেরা জানতে পারবেন, তাঁদের সন্তানেরা মেটা এআইয়ের সঙ্গে ঠিক কোন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। এই টুল চালু করার মূল কারণ হলো, সম্প্রতি মেটা ও গুগল বিভিন্ন দেশে আইনি জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে। তবে বিশেষ করে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সামাজিক মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব এবং বিভিন্ন আসক্তিমূলক ডিজাইনের কারণে আদালত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়ী করেছেন। বিভিন্ন মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মেটা তাদের এআই ফিচারে এই পরিবর্তনগুলো আনতে বাধ্য হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, এআই চ্যাটবট ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
নতুন ফিচারের মূল বৈশিষ্ট্য
তবে তার মানে এই নয় যে অভিভাবকেরা সন্তানের মেসেজ সরাসরি পড়তে পারবেন। প্রাইভেসি রক্ষার খাতিরে মেটা এই দিকটা বিবেচনায় এনেছে। তবে সন্তান এআইয়ের সঙ্গে গত ৭ দিনে কী কী বিষয়ে কথা বলেছে, তার একটি তালিকা অভিভাবকেরা দেখতে পাবেন। এখানে আলোচনাগুলোকে কয়েকটি মূল ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে। যেমন শিক্ষা বা স্কুল, বিনোদন বা এন্টারটেইনমেন্ট, ভ্রমণ বা ট্রাভেল, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং এবং জীবনধারা বা লাইফস্টাইল। মূল বিষয়ের ভেতরে আরও গভীরে গিয়ে তথ্য দেখা যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লাইফস্টাইল ক্যাটাগরি হলে তার নিচে ফ্যাশন, খাবার বা ছুটির দিনের পরিকল্পনার মতো উপবিভাগগুলো দেখা যাবে। মেটা একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করেছে, যারা এআই ডেভেলপমেন্ট দলের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করবেন, যাতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য এআই অভিজ্ঞতা নিরাপদ এবং বয়সোপযোগী হয়।
এই নতুন টুল ব্যবহার করতে হলে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ প্রয়োজন। ধাপগুলো হলো—
বর্তমানে এই টুল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ব্রাজিলে চালু হয়েছে। তবে মেটা নিশ্চিত করেছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা বিশ্বজুড়ে এই ফিচার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। মেটা বর্তমানে তাদের সেলিব্রিটি এআই ক্যারেক্টারগুলোতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রবেশাধিকার স্থগিত রেখেছে। কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি নিরাপদ ভার্সন না আসা পর্যন্ত তারা শুধু সাধারণ মেটা এআই চ্যাটবট ব্যবহার করতে পারবে।
সূত্র: ইনডিপেনডেন্ট, টেক ক্রাঞ্চ
প্রযুক্তি জায়ান্ট মেটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ ‘মানুস’ অধিগ্রহণ করে চেয়েছিল। তবে সেই উদ্যোগ আটকে দিয়েছে চীন। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা চীনা স্টার্টআপে বিনিয়োগে নজরদারি আরও কঠোর করা হলো। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে২২ মিনিট আগে
কল্পবিজ্ঞানের সিনেমা বা উপন্যাসে আমরা দশকের পর দশক ধরে দেখে আসছি উড়ন্ত ট্যাক্সি। এটি এখন আর শুধু কল্পনার বিষয় নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বহু প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপ এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু জাঁকজমকপূর্ণ প্রচারের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু কঠিন প্রযুক্তিগত,২৩ মিনিট আগে
জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যেমন উন্মাদনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে এক অজানা আশঙ্কা। কেউ বলছেন, কাজের সুবিধা এসেছে। আবার কেউ ভাবছেন, চলে যাবে চাকরিটা! তবে সাম্প্রতিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এআই শুধু মানুষের কাজ কেড়ে নিচ্ছে না; বরং নতুন ধরনের কর্মসংস্থান তৈরি এবং১ ঘণ্টা আগে
বর্তমানে আলোচনা চলছে স্মার্ট গ্লাস, বিল্ট-ইন ক্যামেরাযুক্ত পরিধানযোগ্য পেনডেন্ট এবং এআই-সমৃদ্ধ এয়ারপড নিয়ে। এদিকে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপলের নতুন সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বর্তমান হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জন টার্নাস। তাঁর লক্ষ্য হলো, এসব পণ্যকে আইফোনের৩ ঘণ্টা আগে