অভিভাবকদের হাতে মেটা এআই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

কাশফিয়া আলম ঝিলিক, ঢাকা 
কিশোর-কিশোরীদের ডিজিটাল জীবনের একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। তবে এই প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিয়ে অভিভাবকদের উদ্বেগও কম নয়। সম্প্রতি মেটা (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও মেসেঞ্জারের মূল প্রতিষ্ঠান) অভিভাবকদের জন্য ‘ইনসাইটস’ নামে একটি শক্তিশালী টুল উন্মুক্ত করেছে। এর মাধ্যমে অভিভাবকেরা জানতে পারবেন, তাঁদের সন্তানেরা মেটা এআইয়ের সঙ্গে ঠিক কোন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। এই টুল চালু করার মূল কারণ হলো, সম্প্রতি মেটা ও গুগল বিভিন্ন দেশে আইনি জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে। তবে বিশেষ করে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সামাজিক মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব এবং বিভিন্ন আসক্তিমূলক ডিজাইনের কারণে আদালত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়ী করেছেন। বিভিন্ন মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মেটা তাদের এআই ফিচারে এই পরিবর্তনগুলো আনতে বাধ্য হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, এআই চ্যাটবট ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

নতুন ফিচারের মূল বৈশিষ্ট্য

তবে তার মানে এই নয় যে অভিভাবকেরা সন্তানের মেসেজ সরাসরি পড়তে পারবেন। প্রাইভেসি রক্ষার খাতিরে মেটা এই দিকটা বিবেচনায় এনেছে। তবে সন্তান এআইয়ের সঙ্গে গত ৭ দিনে কী কী বিষয়ে কথা বলেছে, তার একটি তালিকা অভিভাবকেরা দেখতে পাবেন। এখানে আলোচনাগুলোকে কয়েকটি মূল ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে। যেমন শিক্ষা বা স্কুল, বিনোদন বা এন্টারটেইনমেন্ট, ভ্রমণ বা ট্রাভেল, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং এবং জীবনধারা বা লাইফস্টাইল। মূল বিষয়ের ভেতরে আরও গভীরে গিয়ে তথ্য দেখা যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লাইফস্টাইল ক্যাটাগরি হলে তার নিচে ফ্যাশন, খাবার বা ছুটির দিনের পরিকল্পনার মতো উপবিভাগগুলো দেখা যাবে। মেটা একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করেছে, যারা এআই ডেভেলপমেন্ট দলের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করবেন, যাতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য এআই অভিজ্ঞতা নিরাপদ এবং বয়সোপযোগী হয়।

যেভাবে এই ফিচার চালু এবং ব্যবহার করা যাবে

এই নতুন টুল ব্যবহার করতে হলে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ প্রয়োজন। ধাপগুলো হলো—

  • টিন অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করা: প্রথম শর্ত হলো, সন্তানকে মেটার প্ল্যাটফর্মে (ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম) অবশ্যই টিন অ্যাকাউন্ট বা কিশোর প্রোফাইল ব্যবহার করতে হবে। সাধারণ বা বড়দের প্রোফাইলে এই প্যারেন্টাল সুপারভিশন টুল কার্যকর হবে না।
  • সুপারভিশন টুল সক্রিয় করা: ফেসবুক, মেসেঞ্জার বা ইনস্টাগ্রামের সেটিংস থেকে অভিভাবককে তাঁর সন্তানের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সুপারভিশন বা তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াটি যুক্ত করতে হবে। এটি উভয় পক্ষের সম্মতিতে চালু হয়।
  • ইনসাইটস ট্যাবে প্রবেশ: সুপারভিশন হাবের ভেতরে নতুন একটি ‘ইনসাইটস’ ট্যাব পাওয়া যাবে। সেখানে প্রবেশ করলেই অভিভাবক একটি নতুন অপশন দেখবেন, যার নাম ‘দিয়ার এআই ইন্টার‌্যাকশনস’। এখানে ক্লিক করলে গত এক সপ্তাহে সন্তান এআই চ্যাটবটের সঙ্গে যেসব বিষয়ে আলাপ করেছে, তার তালিকা দেখা যাবে। অভিভাবকেরা কোনো নির্দিষ্ট টপিকের ওপর ক্লিক করে তার ভেতরের সাব-ক্যাটাগরিগুলোও পরীক্ষা করতে পারবেন।
  • সাজেশন ও আলোচনা: মেটা অভিভাবকদের জন্য কিছু ‘কনভারসেশন স্টার্টার্স’ বা আলোচনার সূত্রও দেবে। এর মাধ্যমে অভিভাবকেরা সন্তানের সঙ্গে কোনো বিচার না করে খোলাখুলি এআই অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে পারবেন।

বর্তমানে এই টুল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ব্রাজিলে চালু হয়েছে। তবে মেটা নিশ্চিত করেছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা বিশ্বজুড়ে এই ফিচার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। মেটা বর্তমানে তাদের সেলিব্রিটি এআই ক্যারেক্টারগুলোতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রবেশাধিকার স্থগিত রেখেছে। কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি নিরাপদ ভার্সন না আসা পর্যন্ত তারা শুধু সাধারণ মেটা এআই চ্যাটবট ব্যবহার করতে পারবে।

সূত্র: ইনডিপেনডেন্ট, টেক ক্রাঞ্চ

