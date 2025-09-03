Ajker Patrika
ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ বন্ধ করেও দেখা যাবে রিল ভিডিও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইনস্টাগ্রাম রিলের এই নতুন ফিচার আপাতত পরীক্ষামূলক পর্যায়ে চালু হয়েছে। ছবি: ট্রাভেল মিডিয়া গ্রুপ
ইনস্টাগ্রাম রিলের এই নতুন ফিচার আপাতত পরীক্ষামূলক পর্যায়ে চালু হয়েছে। ছবি: ট্রাভেল মিডিয়া গ্রুপ

মেটা মালিকানাধীন ইনস্টাগ্রাম এবার ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে আসছে নতুন ‘পিকচার-ইন-পিকচার’ (PiP) ফিচার। এই ফিচারের মাধ্যমে এখন ব্যবহারকারীরা ইনস্টাগ্রামের রিল ছোট একটি ভাসমান উইন্ডোতে দেখতে পারবেন, এমনকি অন্য অ্যাপে থাকলেও ভিডিও চলবে।

এই নতুন ফিচার আপাতত পরীক্ষামূলক পর্যায়ে চালু হয়েছে। শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে ঢুকলে ব্যবহারকারীরা একটি পপ-আপ বার্তা দেখতে পাবেন যেখানে লেখা থাকবে–‘ট্রাই পিকচার ইন পিকচার’। ব্যবহারকারী চাইলে সেটি চালু করে নিতে পারবেন। ফিচারটি একবার চালু করলে ইনস্টাগ্রাম থেকে বেরিয়েও গেলে রিল চালু থাকবে ছোট একটি উইন্ডোতে। ব্যবহারকারীরা চাইলে সেটিংস মেনু থেকে ফিচারটি চালু বা বন্ধ করতে পারবেন।

প্রযুক্তি গবেষক রাডু অনসেস্কু প্রথম এই ফিচারের অস্তিত্ব খুঁজে পান এবং থ্রেডসে এর স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। এরপর মেটার পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

টিকটক এবং ইউটিউবের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্মগুলোতে অনেক আগেই পিআইপি ফিচার চালু হয়েছে। ইনস্টাগ্রাম কিছুটা দেরিতে হলেও এবার সেই পথে হাঁটছে। এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ভিডিও দেখার সময় বাড়বে, এবং দীর্ঘ ভিডিওতে দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হবে বলে মনে করছে মেটা। ফলে ইউজার এনগেজমেন্ট এবং রিটেনশন—দুটিই বাড়বে।

বর্তমান সময়ে যেখানে ব্যবহারকারীদের মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী, এবং সবাই একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে চায়, সেখানে এই ধরনের মাল্টিটাস্কিং ফিচার নির্মাতাদের কনটেন্ট বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি কয়েক মাস আগে একজন ব্যবহারকারীর পিআইপি ফিচার চালুর অনুরোধের জবাবে বলেছিলেন, ‘দলের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি দেখছি। এখন সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে।

ইনস্টাগ্রামে পিআইপি ফিচার চালু হওয়া মানে শুধু প্রযুক্তিগত সুবিধাই নয়, বরং এটি মেটার কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজিরও একটি বড় অংশ। পরীক্ষামূলক পর্যায়ের সাফল্যের ওপর নির্ভর করবে কবে এটি সবার জন্য উন্মুক্ত হবে।

তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

