ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ বন্ধ করেও দেখা যাবে রিল ভিডিও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেটা মালিকানাধীন ইনস্টাগ্রাম এবার ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে আসছে নতুন ‘পিকচার-ইন-পিকচার’ (PiP) ফিচার। এই ফিচারের মাধ্যমে এখন ব্যবহারকারীরা ইনস্টাগ্রামের রিল ছোট একটি ভাসমান উইন্ডোতে দেখতে পারবেন, এমনকি অন্য অ্যাপে থাকলেও ভিডিও চলবে।
এই নতুন ফিচার আপাতত পরীক্ষামূলক পর্যায়ে চালু হয়েছে। শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে ঢুকলে ব্যবহারকারীরা একটি পপ-আপ বার্তা দেখতে পাবেন যেখানে লেখা থাকবে–‘ট্রাই পিকচার ইন পিকচার’। ব্যবহারকারী চাইলে সেটি চালু করে নিতে পারবেন। ফিচারটি একবার চালু করলে ইনস্টাগ্রাম থেকে বেরিয়েও গেলে রিল চালু থাকবে ছোট একটি উইন্ডোতে। ব্যবহারকারীরা চাইলে সেটিংস মেনু থেকে ফিচারটি চালু বা বন্ধ করতে পারবেন।
প্রযুক্তি গবেষক রাডু অনসেস্কু প্রথম এই ফিচারের অস্তিত্ব খুঁজে পান এবং থ্রেডসে এর স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। এরপর মেটার পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
টিকটক এবং ইউটিউবের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্মগুলোতে অনেক আগেই পিআইপি ফিচার চালু হয়েছে। ইনস্টাগ্রাম কিছুটা দেরিতে হলেও এবার সেই পথে হাঁটছে। এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ভিডিও দেখার সময় বাড়বে, এবং দীর্ঘ ভিডিওতে দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হবে বলে মনে করছে মেটা। ফলে ইউজার এনগেজমেন্ট এবং রিটেনশন—দুটিই বাড়বে।
বর্তমান সময়ে যেখানে ব্যবহারকারীদের মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী, এবং সবাই একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে চায়, সেখানে এই ধরনের মাল্টিটাস্কিং ফিচার নির্মাতাদের কনটেন্ট বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।
ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি কয়েক মাস আগে একজন ব্যবহারকারীর পিআইপি ফিচার চালুর অনুরোধের জবাবে বলেছিলেন, ‘দলের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি দেখছি। এখন সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে।
ইনস্টাগ্রামে পিআইপি ফিচার চালু হওয়া মানে শুধু প্রযুক্তিগত সুবিধাই নয়, বরং এটি মেটার কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজিরও একটি বড় অংশ। পরীক্ষামূলক পর্যায়ের সাফল্যের ওপর নির্ভর করবে কবে এটি সবার জন্য উন্মুক্ত হবে।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
মেটা মালিকানাধীন ইনস্টাগ্রাম এবার ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে আসছে নতুন ‘পিকচার-ইন-পিকচার’ (PiP) ফিচার। এই ফিচারের মাধ্যমে এখন ব্যবহারকারীরা ইনস্টাগ্রামের রিল ছোট একটি ভাসমান উইন্ডোতে দেখতে পারবেন, এমনকি অন্য অ্যাপে থাকলেও ভিডিও চলবে।
এই নতুন ফিচার আপাতত পরীক্ষামূলক পর্যায়ে চালু হয়েছে। শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে ঢুকলে ব্যবহারকারীরা একটি পপ-আপ বার্তা দেখতে পাবেন যেখানে লেখা থাকবে–‘ট্রাই পিকচার ইন পিকচার’। ব্যবহারকারী চাইলে সেটি চালু করে নিতে পারবেন। ফিচারটি একবার চালু করলে ইনস্টাগ্রাম থেকে বেরিয়েও গেলে রিল চালু থাকবে ছোট একটি উইন্ডোতে। ব্যবহারকারীরা চাইলে সেটিংস মেনু থেকে ফিচারটি চালু বা বন্ধ করতে পারবেন।
প্রযুক্তি গবেষক রাডু অনসেস্কু প্রথম এই ফিচারের অস্তিত্ব খুঁজে পান এবং থ্রেডসে এর স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। এরপর মেটার পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
টিকটক এবং ইউটিউবের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্মগুলোতে অনেক আগেই পিআইপি ফিচার চালু হয়েছে। ইনস্টাগ্রাম কিছুটা দেরিতে হলেও এবার সেই পথে হাঁটছে। এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ভিডিও দেখার সময় বাড়বে, এবং দীর্ঘ ভিডিওতে দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হবে বলে মনে করছে মেটা। ফলে ইউজার এনগেজমেন্ট এবং রিটেনশন—দুটিই বাড়বে।
বর্তমান সময়ে যেখানে ব্যবহারকারীদের মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী, এবং সবাই একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে চায়, সেখানে এই ধরনের মাল্টিটাস্কিং ফিচার নির্মাতাদের কনটেন্ট বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।
ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি কয়েক মাস আগে একজন ব্যবহারকারীর পিআইপি ফিচার চালুর অনুরোধের জবাবে বলেছিলেন, ‘দলের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি দেখছি। এখন সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে।
ইনস্টাগ্রামে পিআইপি ফিচার চালু হওয়া মানে শুধু প্রযুক্তিগত সুবিধাই নয়, বরং এটি মেটার কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজিরও একটি বড় অংশ। পরীক্ষামূলক পর্যায়ের সাফল্যের ওপর নির্ভর করবে কবে এটি সবার জন্য উন্মুক্ত হবে।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
অনলাইনে যৌন হয়রানি ও ডিজিটাল প্রতারণার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক ন্যুডিফাই বা নগ্ন ছবি তৈরির টুল নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার। সেই সঙ্গে প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের ব্যবহারকারীদের এসব টুলে প্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থ হলে৩৯ মিনিট আগে
ব্রিটেনের বিলাসবহুল গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার (জেএলআর) সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। এই হামলার ফলে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন ও খুচরা বিক্রয় কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে কোম্পানিটি জানিয়েছে, তারা এখন ধাপে ধাপে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে কার্যক্রম পুনরায় চালু করার...৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে চাপের মুখে রয়েছে টেসলা। চীনের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির আলোচিত প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ককে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক ও জনমনে ক্রমবর্ধমান অস্বস্তির কারণে বৈশ্বিক বিক্রয় হ্রাস পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে মাস্কের দৃষ্টি এখন গাড়ির বাইরের খাতে—হিউম্যানয়েড...৩ ঘণ্টা আগে
পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ, অফিস কাজে, বা অনলাইন ক্লাসের জন্য ওয়েবক্যাম একটি দরকারি প্রযুক্তি। তবে এই ছোট্ট ডিভাইসটিই অনেক সময় আমাদের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাকাররা আপনার ওপর নজর রাখতে ওয়েবক্যাম ব্যবহার করতে পারে। আর তখনই গোপনীয়তার লঙ্ঘন ঘটে, যা ব্যক্তিগত জীবনকে বিপদে ফেলতে৫ ঘণ্টা আগে