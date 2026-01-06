Ajker Patrika
প্রযুক্তি

এআই প্রভাবের ঝুঁকিতে ব্যাংকিং খাতের চাকরি

ফিচার ডেস্ক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের কারণে প্রযুক্তি খাতে চাকরি কমার খবর ইতিমধ্যে সবার জানা। এবার জানা যাচ্ছে, সেই প্রভাব পড়তে পারে ব্যাংকিং খাতেও। বিনিয়োগ ব্যাংক মরগ্যান স্ট্যানলের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হয়েছে যে চলতি বছর থেকে ব্যাংকিং খাতে বড় পরিসরে চাকরি কমতে পারে। এ তথ্য প্রকাশ করেছে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউরোপের ব্যাংকিং খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২ লাখ লোক চাকরির ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এটি ইউরোপের মোট আর্থিক খাতের কর্মীর প্রায় ১০ শতাংশ। হিসাবটি করা হয়েছে ইউরোপের ৩৫টি বড় ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে।

কোন খাতে বেশি প্রভাব পড়বে

বিশেষজ্ঞদের মতে, সবচেয়ে বেশি চাকরি কমতে পারে ব্যাংকের ব্যাক অফিস ও মিডল অফিসে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিয়মনীতি মানা-সংক্রান্ত কাজ এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব। এসব কাজে এআই ব্যবহার করলে প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। এতে মানবকর্মীর প্রয়োজন কমে যেতে পারে।

ভিন্ন মতও রয়েছে

তবে সব ব্যাংক কর্মকর্তা এআইয়ের প্রভাব নিয়ে একই মত পোষণ করছেন না। ব্যাংক জেপি মরগ্যান চেজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেমি ডাইমন মনে করেন, জুনিয়র বা এন্ট্রি লেভেলের চাকরি কমে গেলে ভবিষ্যতে দক্ষ কর্মী সৃষ্টিতে সমস্যা হতে পারে। তাঁর মতে, স্বল্প মেয়াদে খরচ কমলেও দীর্ঘ মেয়াদে এর নেতিবাচক প্রভাব হয়তো পড়বে।

সূত্র: টেক রাডার

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাছাপা সংস্করণএআই
