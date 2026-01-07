জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

জবি প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ছয়টি বিভাগের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। এসব বিভাগের কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএসসহ অধিকাংশ পদে এগিয়ে রয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেল।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, লোকপ্রশাসন বিভাগ ও ফার্মেসি বিভাগের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এরপর ঘোষণা করা হয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে।
ভিপি পদে ছয়টি কেন্দ্রের পাঁচটিতে এগিয়ে আছেন শিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেলের রিয়াজুল ইসলাম। ৬টি কেন্দ্র মিলিয়ে তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৫৮৫। নিকটপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল ও অধিকার-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের এ কে এম রাকিব ৫২৭ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে ছয়টি কেন্দ্রেই এগিয়ে আছেন শিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেলের আব্দুল আলিম আরিফ। তিনি পেয়েছেন ৫৭৭ ভোট। আর ছাত্রদল ও অধিকার-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের খাদিজাতুল কুবরা পেয়েছেন ২৭৭ ভোট।
এজিএস পদেও এগিয়ে আছেন শিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেলের মাসুদ রানা। তিনি পেয়েছেন ৫৫৫ ভোট। ছাত্রদল ও অধিকার-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের বি এম আতিকুর রহমান তানজিল পেয়েছেন ৪৭২ ভোট।
ভোট গণনার যন্ত্রে ত্রুটির কারণে গতকাল সন্ধ্যা ৬টায় ভোট গণনা শুরু হওয়ার পরপরই স্থগিত হয়ে যায়। প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর পুনরায় মধ্যরাতে ভোট গণনা শুরু হয়।
আটটি কেন্দ্রের ফলাফলে ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম ৮১০ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল-সমর্থিত ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব পেয়েছেন ৮০৪ ভোট।২ ঘণ্টা আগে
গণনা মেশিনের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্থগিত করা হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোট গণনা। পরে উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে আলোচনায় মেশিনেই ভোট গণনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি অভিযোগের মধ্য দিয়ে ভোট গ্রহণ করা হলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বিকেলে ভোট শেষে শুরু হয় গণনা। আজ বুধবার ফলাফল জানা যেতে পারে।১৩ ঘণ্টা আগে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে অপটিক্যাল মার্ক রিকগনিশন (ওএমআর) মেশিনে ত্রুটির কারণে ভোট গণনা স্থগিত করা হয়েছে। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত (রাত ৯টা ৩০ মিনিট) ভোট গণনা স্থগিত রয়েছে।১৬ ঘণ্টা আগে