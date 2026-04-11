ওপেনএআই প্রধান স্যাম অল্টম্যানের বাড়িতে পেট্রলবোমা হামলা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যানের সান ফ্রান্সিসকোর বাসভবনে একটি পেট্রলবোমা (মোলোটভ ককটেল) নিক্ষেপ করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার ভোরে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২০ বছর বয়সী এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে সান ফ্রান্সিসকো পুলিশ বিভাগ (এসএফপিডি)।
পুলিশ জানায়, স্থানীয় সময় ভোর ৪টার দিকে উত্তর সৈকত এলাকায় অল্টম্যানের বাসভবন লক্ষ্য করে দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করা হয়। এতে বাড়ির বাইরের গেটের একটি অংশে আগুন লেগে যায়। ঘটনার পরপরই হামলাকারী সেখান থেকে হেঁটে চলে যায়।
ওপেনএআইয়ের একজন মুখপাত্র এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘সৌভাগ্যক্রমে কেউ আহত হননি। আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে শহরের সহায়তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’
পুলিশ আরও জানিয়েছে, হামলার প্রায় এক ঘণ্টা পর সন্দেহভাজন ওই যুবককে ওপেনএআই সদর দপ্তরের কাছ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে সে ভবনটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
সাম্প্রতিক সময়ে ওপেনএআই এবং স্যাম অল্টম্যানকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা উদ্বেগ বেড়েছে। গত নভেম্বরেও প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে হামলার হুমকির জেরে অফিস লকডাউন করা হয়েছিল। মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে ওপেনএআইয়ের সাম্প্রতিক অংশীদারত্বের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মীদের ক্ষোভ থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সমালোচকদের নজরদারি ও জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও ওপেনএআইয়ের প্রবৃদ্ধি দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে কোম্পানিটির বাজারমূল্য প্রায় ৮৫২ বিলিয়ন ডলার। তাদের জনপ্রিয় চ্যাটবট ‘চ্যাটজিপিটি’ বর্তমানে সপ্তাহে প্রায় ৯০ কোটি মানুষ ব্যবহার করছে। এই হামলার ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
সূত্র: রয়টার্স ও এনবিসি নিউজ
