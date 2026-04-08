১৫ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করছে গ্রিসও

গ্রিসের সরকার ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিস এই ঘোষণা দেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর আসক্তিকর অ্যালগরিদমের কারণে শিশুদের মধ্যে উদ্বেগ ও ঘুমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের সামনে থাকায় শিশুদের মানসিক বিশ্রাম কমে যাচ্ছে এবং তারা অনলাইনে বিভিন্ন বিষয়ে তুলনা ও মন্তব্যের চাপে পড়ছে।
গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন, তাঁদের সন্তানেরা ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না, অল্পেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ সময় মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকে।
গত ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত একটি জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে মত দিয়েছে। এর আগে গ্রিসে স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় এবং কিশোরদের স্ক্রিন টাইম সীমিত করতে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।
মিতসোতাকিস বলেন, ‘এই উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রিস প্রথম দেশগুলোর একটি হবে, তবে শেষ দেশ নয়। আমরা চাই ইউরোপীয় ইউনিয়নও এই পথে এগিয়ে আসুক।’
এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করে অস্ট্রেলিয়া।
তবে এসব প্ল্যাটফর্ম পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলো বলেছে, এমন নিষেধাজ্ঞা শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট নয়।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, পোল্যান্ডসহ আরও কয়েকটি দেশ শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ভাবছে বা আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।
গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনকে লেখা এক চিঠিতে ইউরোপজুড়ে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেবল জাতীয় উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। চিঠিতে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নজুড়ে ১৫ বছরকে ‘ডিজিটাল প্রাপ্তবয়স্কতার বয়স’ নির্ধারণ, বয়স যাচাই বাধ্যতামূলক করা এবং সব প্ল্যাটফর্মের জন্য সমন্বিত আইন ও শাস্তির কাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন।
দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন কেব্ল সিমিউই ৫-এ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে কয়েক দিন ইন্টারনেট সেবায় ধীরগতি বা আংশিক বিঘ্ন দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেব্লস কোম্পানি (বিএসসিপিএলসি)। বুধবার (৮ এপ্রিল) এক বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি এসব কথা জানিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
আট বছর ও তার কম বয়সী শিশুদের জন্য ‘নেটফ্লিক্স প্লেগ্রাউন্ড’ নামে নতুন একটি অ্যাপ চালু করেছে জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স। গত সোমবার এই অ্যাপটি চালু হয়। ভিডিও গেমের বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে জনপ্রিয় সব শো-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি গেম ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই অ্যাপটি...১ দিন আগে
প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কলমও এখন স্মার্ট হচ্ছে। কলম দিয়ে খাতায় লেখা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যাবে। তেমন কিছু স্মার্ট পেন আছে বাজারে।১ দিন আগে
বর্তমান সময়ের কিশোর-কিশোরীদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)। তবে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে সন্তান এবং অভিভাবকদের মধ্যে বিশাল এক মানসিক ও তথ্যগত দূরত্ব তৈরি হয়েছে।১ দিন আগে