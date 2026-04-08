Ajker Patrika
প্রযুক্তি

১৫ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করছে গ্রিসও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত

গ্রিসের সরকার ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিস এই ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর আসক্তিকর অ্যালগরিদমের কারণে শিশুদের মধ্যে উদ্বেগ ও ঘুমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের সামনে থাকায় শিশুদের মানসিক বিশ্রাম কমে যাচ্ছে এবং তারা অনলাইনে বিভিন্ন বিষয়ে তুলনা ও মন্তব্যের চাপে পড়ছে।

গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন, তাঁদের সন্তানেরা ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না, অল্পেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ সময় মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকে।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত একটি জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে মত দিয়েছে। এর আগে গ্রিসে স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় এবং কিশোরদের স্ক্রিন টাইম সীমিত করতে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

মিতসোতাকিস বলেন, ‘এই উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রিস প্রথম দেশগুলোর একটি হবে, তবে শেষ দেশ নয়। আমরা চাই ইউরোপীয় ইউনিয়নও এই পথে এগিয়ে আসুক।’

এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করে অস্ট্রেলিয়া।

তবে এসব প্ল্যাটফর্ম পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলো বলেছে, এমন নিষেধাজ্ঞা শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট নয়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, পোল্যান্ডসহ আরও কয়েকটি দেশ শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ভাবছে বা আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনকে লেখা এক চিঠিতে ইউরোপজুড়ে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেবল জাতীয় উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। চিঠিতে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নজুড়ে ১৫ বছরকে ‘ডিজিটাল প্রাপ্তবয়স্কতার বয়স’ নির্ধারণ, বয়স যাচাই বাধ্যতামূলক করা এবং সব প্ল্যাটফর্মের জন্য সমন্বিত আইন ও শাস্তির কাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন।

বিষয়:

অস্ট্রেলিয়াগ্রিসসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমনিষেধাজ্ঞাপ্রযুক্তিপণ্যশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

