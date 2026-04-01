এআইতে বিপুল বিনিয়োগ ওরাকলের, চাকরি গেল ১০ হাজার কর্মীর

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই খাতে বিপুল বিনিয়োগের অংশ হিসেবে বড় আকারের কর্মী ছাঁটাই চালিয়েছে প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ওরাকল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি হতে পারে।
ওরাকলের সিনিয়র ম্যানেজার মাইকেল শেফার্ড মঙ্গলবার লিংকডইন-এ লেখেন, ‘সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, অপারেশনস লিডার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের’ চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। শেফার্ড এই ছাঁটাইয়ের আওতায় পড়েননি। তিনি আরও জানান, এই ছাঁটাই কর্মীদের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে করা হয়নি।
তবে এ বিষয়ে ওরাকল কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।
বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ওরাকল বর্তমানে অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে এআই টুলের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছিলেন, এআই ব্যবহারের ফলে কম কর্মী দিয়ে এখন অনেক বেশি কাজ করা যাচ্ছে।
চলতি মাসের শুরুর দিকে ওরাকলের সহপ্রধান নির্বাহী মাইক সিলিচিয়া বলেন, ‘ওরাকলের ভেতরে এআই কোডিং টুলের ব্যবহার প্রকৌশলীদের ছোট দলগুলোকে আরও দ্রুত গ্রাহকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ সমাধান তৈরিতে সাহায্য করছে।’
সিলিচিয়া আরও জানান, এআই টুলগুলো বিক্রয় সম্ভাবনা (সেলস লিড) বৃদ্ধি এবং ওরাকলের সেবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রির নতুন পথ তৈরি করেছে। এমনকি প্রতিষ্ঠানের নতুন ওয়েবসাইট তৈরিতেও এআই ব্যবহার করা হয়েছে।
ওরাকলের অভ্যন্তরীণ মেসেজিং সিস্টেম ‘স্ল্যাক’-এ সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়ার তথ্য উল্লেখ করে একজন কর্মী বিবিসিকে জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার মানুষ চাকরি হারিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। শেফার্ড তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘যাদের ছাঁটাই করা হয়েছে, তাঁদের ব্যক্তিগত কোনো দায় বা পারফরম্যান্সের কারণে এটি করা হয়নি।’
ওরাকলের সাবেক কর্মী কেন্ডাল লেভিন লিংকডইনে লিখেছেন, প্রতিষ্ঠানের ‘গণ-ছাঁটাইয়ের অংশ হিসেবে তাঁর পদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।’ তবে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে তিনি এখনো ইতিবাচক।
আরও বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোরে তাঁরা ইমেইল পেয়েছেন। সেখানে লেখা আছে, তাঁদের চাকরি নেই এবং এক মাসের বেতন (severance pay) পাবেন।
ওরাকলের এই বড় ছাঁটাইয়ের গুঞ্জন বছরের শুরু থেকেই শোনা যাচ্ছিল। এআই ব্যবহারের মাধ্যমে কম কর্মী দিয়ে বেশি কাজ করার এই ধারা মেটার মার্ক জাকারবার্গ এবং ব্লকের জ্যাক ডরসির মতো প্রযুক্তি নেতাদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। এ বছর এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রধানরাও বড় ছাঁটাই কার্যক্রম চালিয়েছেন। তবে প্রযুক্তি খাতে গত কয়েক বছর ধরেই নিয়মিত গণ-ছাঁটাই চলছে, যার সবগুলোর পেছনে আগে এআইকে দায়ী করা হয়নি। এ বছর অ্যামাজন, পিন্টারেস্ট ও এপিক গেমসের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও কর্মী ছাঁটাই করেছে।
বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওরাকল অন্যান্য কোম্পানিকে সফটওয়্যার এবং ক্লাউড কম্পিউটিং অবকাঠামো সরবরাহ করে। এই প্রতিষ্ঠানের সহপ্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান এবং সিটিও হলেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ল্যারি এলিসন।
প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নিজেদের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ওপেনএআইয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে এআই খাতে বিশাল বিনিয়োগ করছে। এ বছর অবকাঠামো খাতে অন্তত ৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে এবং এআই অবকাঠামোর চাহিদা মেটাতে আরও ৫০ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে তারা।
ওরাকল বর্তমানে ‘স্টারগেট’ প্রকল্পেরও অংশীদার। ওপেনএআই, সফটব্যাংক এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত এআই বিনিয়োগ তহবিল এমজিএক্স-এর সঙ্গে মিলে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্টারগেট হলো যুক্তরাষ্ট্রে ডেটা সেন্টার তৈরির ৫০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল প্রকল্প। উদ্যোক্তাদের মতে, আগামী কয়েক বছরে এআই প্রসেসিং ও বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে এই প্রকল্প অত্যন্ত জরুরি।
ওরাকলের সহপ্রধান নির্বাহী ক্লেটন ম্যাগুইর্ক এই মাসের শুরুতে বলেন, ‘এআই অবকাঠামোতে বিনিয়োগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তবে আমাদের ব্যবসায়িক মডেলটি মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। এত দ্রুত বিশাল পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা নজিরবিহীন।’
এদিকে এই ছাঁটাই ও বিনিয়োগ বাড়ানোর পর গতকাল মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দাম ৬ শতাংশ বেড়েছে।
আসন্ন পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে দেশের বাজারে নতুন স্মার্টফোন এনেছে অপো। ‘অপো এ৬ কে’ স্মার্টফোনটি অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তি ও শক্তিশালী ব্যাটারির সমন্বয়ে তৈরি। অপো এ৬কে ফোনের প্রধান আকর্ষণ এর ৫০ মেগাপিক্সেল আলট্রা-ক্লিয়ার ক্যামেরা।২১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া অনেকের কাছেই ‘ড্রিম’। আর এই স্বপ্ন পূরণ করতে একেক জন আবেদন করেন একেক যোগ্যতায়। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে দেখা গেল দারুণ এক তথ্য। বিশ্বজুড়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইনফ্লুয়েন্সাররা ঝুঁকছেন দেশটির ভিসা নিতে।২ দিন আগে
বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের আয়োজনে সম্মেলনে দেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষণা, উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা তুলে ধরবেন। কংগ্রেসে বিভিন্ন সেশন, গবেষণা উপস্থাপনা, প্যানেল আলোচনা এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।২ দিন আগে
বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জ্বালানি সংকটের প্রভাব বাংলাদেশেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এর ফলে দেশের টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ও ডেটা সেন্টার সেবাসমূহ মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এই খাতগুলো আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ডিজিটাল কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছ৩ দিন আগে