ইরানের নিশানায় টেক জায়ান্ট, তালিকায় গুগল-অ্যাপল-মাইক্রোসফটসহ ১৮ কোম্পানি

মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন টেক জায়ান্টদের লক্ষ্যবস্তু করার ঘোষণা দিয়েছে ইরানের সামরিক বাহিনী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, আজ বুধবার স্থানীয় সময় রাত ৮টা থেকে অ্যাপল, মাইক্রোসফট এবং গুগলের মতো বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোতে হামলা চালানো হবে।
আইআরজিসি-র অফিশিয়াল নিউজ আউটলেট ‘সেপাহ নিউজ’-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মোট ১৮টি কোম্পানির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইরানের দাবি, এই কোম্পানিগুলো মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক হামলায় লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ এবং ট্র্যাকিংয়ের কাজে সরাসরি জড়িত। এই তালিকায় মেটা (ফেসবুক), এনভিডিয়া, ওরাকল, টেসলা, এইচপি, ইন্টেল এবং আইবিএম-এর মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তালিকায় একমাত্র অ-মার্কিন প্রতিষ্ঠান হিসেবে জায়গা পেয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কোম্পানি ‘জি-৪২’।
বিবৃতিতে ইরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বুধবার রাত ৮টা থেকে এই স্থাপনাগুলোতে আক্রমণ শুরু হবে। প্রাণহানি এড়াতে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীদের অবিলম্বে কর্মস্থল ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত মার্চ মাসে ইরান ড্রোন হামলার মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনে অবস্থিত আমাজনের বেশ কিছু ডাটা সেন্টার ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।
প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অবকাঠামোগুলো যুদ্ধের সরাসরি লক্ষ্যবস্তু হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল অঙ্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিনিয়োগ নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব গত এক বছরে এআই খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন চীনের সঙ্গে এআই প্রতিযোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যকে একটি অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করলেও, এই যুদ্ধ সেই পরিকল্পনাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।
বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, যদি গুগল বা মাইক্রোসফটের মতো প্রতিষ্ঠানের ডাটা সেন্টার বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়, তবে তার প্রভাব কেবল মধ্যপ্রাচ্যে নয়, বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তিগত পরিষেবা এবং আর্থিক লেনদেনে পড়বে। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই ছায়াযুদ্ধ এখন সরাসরি ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর ওপর আঘাত হানছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।
আসন্ন পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে দেশের বাজারে নতুন স্মার্টফোন এনেছে অপো। ‘অপো এ৬ কে’ স্মার্টফোনটি অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তি ও শক্তিশালী ব্যাটারির সমন্বয়ে তৈরি। অপো এ৬কে ফোনের প্রধান আকর্ষণ এর ৫০ মেগাপিক্সেল আলট্রা-ক্লিয়ার ক্যামেরা।২১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া অনেকের কাছেই ‘ড্রিম’। আর এই স্বপ্ন পূরণ করতে একেক জন আবেদন করেন একেক যোগ্যতায়। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে দেখা গেল দারুণ এক তথ্য। বিশ্বজুড়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইনফ্লুয়েন্সাররা ঝুঁকছেন দেশটির ভিসা নিতে।২ দিন আগে
বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের আয়োজনে সম্মেলনে দেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষণা, উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা তুলে ধরবেন। কংগ্রেসে বিভিন্ন সেশন, গবেষণা উপস্থাপনা, প্যানেল আলোচনা এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।২ দিন আগে
বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জ্বালানি সংকটের প্রভাব বাংলাদেশেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এর ফলে দেশের টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ও ডেটা সেন্টার সেবাসমূহ মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এই খাতগুলো আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ডিজিটাল কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছ৩ দিন আগে