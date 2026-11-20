শেয়ারবাজারে অভিষেকেই ১.৭৬ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক ছুঁল অ্যানথ্রপিক
যুক্তরাষ্ট্রের নাসডাক শেয়ার বাজারে যাত্রা শুরুর প্রথম দিনেই বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান পাবলিক কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রতিষ্ঠান ‘অ্যানথ্রপিক’। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) লেনদেন শেষে জনপ্রিয় এআই চ্যাটবট ‘ক্লড’-এর নির্মাতা এই প্রতিষ্ঠানটির বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৭৬ ট্রিলিয়ন (১ লাখ ৭৬ হাজার কোটি) ডলারে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের যৌক্তিকতা নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যে অ্যানথ্রপিকের এই আইপিও বা শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্তিকে পুরো প্রযুক্তি শিল্পের জন্য একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছিল।
বৃহস্পতিবার অ্যানথ্রপিকের প্রতিটি শেয়ারের প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে অভিহিত মূল্য নির্ধারিত ছিল ৮৩ ডলার। লেনদেন শুরু হতেই বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক আগ্রহের কারণে শেয়ারের দাম লাফিয়ে ১১১ দশমিক ৫৩ ডলারে উঠে যায়, যা কোম্পানিটির বাজারমূল্য প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। তবে দিন শেষে দাম কিছুটা কমে ৯৭ দশমিক ১৭ ডলারে স্থির হয়—যা অভিহিত মূল্যের তুলনায় প্রায় ১৭ শতাংশ বেশি।
অ্যানথ্রপিকের শেয়ার দর বাড়লেও সামগ্রিক প্রযুক্তি বাজারে এদিন কিছুটা পতন দেখা গেছে। প্রযুক্তি-নির্ভর ‘নাসডাক কম্পোজিট সূচক’ প্রায় ২ দশমিক ৩ শতাংশ কমেছে। গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের শেয়ার দর ২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং আমাজনের শেয়ার দর প্রায় ৩ দশমিক ৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
প্রযুক্তির ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলোর একটি হয়ে উঠেছে এই এআই অবকাঠামো নির্মাণ, যেখানে গত এক বছরেই শীর্ষ কয়েকটি প্রযুক্তি কোম্পানি ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে। বিনিয়োগের এই দ্রুত গতির কারণে বাজারে একটি আর্থিক বুদবুদ বা ‘ফিন্যানসিয়াল বাবল’ তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে।
সালফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ রিচার্ড হুইটল বলেন, ‘বড় কোনো চুক্তির দিনেই বুদবুদ ফেটে যায় না। ভবিষ্যতের ইতিবাচক সম্ভাবনা নিয়ে যখন সন্দেহ তৈরি হয়, তখনই তা ভেঙে পড়ে।’
মাত্র পাঁচ বছর আগে যাত্রা শুরু করা অ্যানথ্রপিক ইতিহাসের অন্যতম দ্রুততম সময়ে স্টার্টআপ থেকে পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হলো। প্রথম বিশুদ্ধ এআই কোম্পানি হিসেবে শেয়ার বাজারে আসায় আগামী দিনগুলোতে এর শেয়ার দরে বড় ধরনের ওঠানামা দেখা যেতে পারে বলে মনে করছেন কুইল্টার শেভিওটের প্রযুক্তি গবেষণা প্রধান বেন ব্যারিঙ্গার। তিনি চলতি বছরের শুরুতে ইলন মাস্কের ‘স্পেসএক্স’-এর উদাহরণ টেনে বলেন, স্পেসএক্স প্রথম দিনে ২ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যে পৌঁছালেও এক মাসের মধ্যেই এর শেয়ার দর প্রাথমিক মূল্যের নিচে নেমে গিয়েছিল।
স্যাক্সো ইউকে-র বিনিয়োগ কৌশলবিদ নিল উইলসনের মতে, শেয়ার বাজারে অ্যানথ্রপিকের তুলনা করার মতো কোনো সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে প্রতিষ্ঠানটি সত্যিই ১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের যোগ্য কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা কঠিন।
আগামী দিনগুলোতে অ্যানথ্রপিকের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে এআই-সংক্রান্ত নতুন আইনের ওপর। ২০২৭ সালে মার্কিন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের প্রভাব বাড়তে যাওয়ায় এআই প্রযুক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন বিধিনিষেধ আরোপের আলোচনা জোরদার হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার চীনে এপেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে চীনা প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাপকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এআই-এর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে বলেন, ‘সত্যি বলতে, আমরা এমন কিছু হতে দেব না।’ তবে একই দিনে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের একটি দ্বিদলীয় গ্রুপ এআই নিরাপত্তা ও উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করার জন্য একটি বিশেষ ‘হাউস ককাস’ গঠন করেছে।
মজার বিষয় হলো, এআই-এর ঝুঁকি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সরব অ্যানথ্রপিক নিজেই। প্রতিষ্ঠানটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী দারিও আমোদেই এবং প্রেসিডেন্ট দানিয়েলা আমোদেই বরাবরই সতর্ক করে আসছেন, ভবিষ্যতের এআই মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।
দানিয়েলা আমোদেই বৃহস্পতিবার বলেন, ‘আমরা প্রথম পণ্য বাজারে আনার আগেই একটি এআই সেফটি বা নিরাপত্তা দল গঠন করেছিলাম। এআই-এর ভেতরে বাস্তব ঝুঁকি রয়েছে।’
প্রযুক্তির সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে এমন সতর্কবার্তা দেওয়া সত্ত্বেও রেকর্ড গতিতে শেয়ার বাজারে প্রতিষ্ঠানটির এই বিশাল উত্থান প্রযুক্তি বিশ্বে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।