৬০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে ওপেনএআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত

২০৩০ সালের মধ্যে কম্পিউটিং খাতে প্রায় ৬০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার পরিকল্পনা করছে ওপেনএআই। চ্যাটজিপিটি নির্মাতা সংস্থা আইপিওর প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা কোম্পানির মূল্য সর্বোচ্চ ১ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বাড়াতে পারে।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ওপেনএআইর রাজস্ব ১৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যা তাদের ১০ বিলিয়ন ডলারের পূর্বাভাসকে ছাড়িয়ে গেছে, আর খরচ হয়েছে ৮ বিলিয়ন ডলার, যা ৯ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য থেকে কম।

এদিকে, এনভিডিয়া ওপেনএআইতে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। কোম্পানিটি এই তহবিল সংগ্রহে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি চাইছে। এই বিনিয়োগের ভিত্তিতে স্যাম অল্টম্যানের নেতৃত্বাধীন কোম্পানির মূল্য প্রায় ৮৩০ বিলিয়ন ডলার হবে এবং এটি সবচেয়ে বড় প্রাইভেট ফান্ডরেইজের একটি হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাইক্রোসফট-সমর্থিত ওপেনএআই আশা করছে, ২০৩০ সালের মধ্যে তার মোট রাজস্ব ২৮০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হবে, যা প্রায় সমানভাবে কনজ্যুমারস ও এন্টারপ্রাইজ ব্যবসা থেকে আসবে। অল্টম্যান গত বছর বলেছিলেন, কোম্পানি ৩০ গিগাওয়াট কম্পিউটিং ক্ষমতা তৈরি করতে ১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন খরচ করবে, যা প্রায় ২৫ মিলিয়ন মার্কিন বাড়িকে শক্তি দিতে যথেষ্ট।

অন্যদিকে, বিনিয়োগকারীদের জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালে মডেল চালানোর খরচ চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কোম্পানির সমন্বিত গ্রস মার্জিন ২০২৪ সালের ৪০ শতাংশ থেকে কমে ৩৩ শতাংশে নেমেছে।

বিষয়:

বিনিয়োগচ্যাটজিপিটিডলারওপেনএআই
