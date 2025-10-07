Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

দেশের বাজারে অপোর নতুন ফোন

ফিচার ডেস্ক
দেশের বাজারে অপোর নতুন ফোন

বাংলাদেশে বাজারে এসেছে স্মার্টফোন অপো এ৬ প্রো। দেশের জনপ্রিয় টিভি শো ব্যাচেলর পয়েন্টের সঙ্গে বিশেষ অংশীদারত্বে সম্প্রতি মোবাইল ফোনটি বাজারে আনে অপো।

ডিভাইসটিতে রয়েছে ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, ৮০ ওয়াট সুপারভুক ফাস্ট চার্জিং ও রিভার্স চার্জিং সুবিধা। এর সুপারকুল ভিসি সিস্টেম সেট ঠান্ডা রাখে। এর বেজেল-লেস আলট্রা ব্রাইট অ্যামোলেড স্ক্রিন, কালারওএস ১৫, এআই ইমেজিং, এআই এডিটর ২.০ এবং এআই লিংকবুস্ট ৩.০ ভ্রমণ ও বিনোদনকে করবে আরও সহজ ও উপভোগ্য।

বিষয়:

বাংলাদেশস্মার্টফোনতথ্যপ্রযুক্তিঅপোছাপা সংস্করণবাজার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদাতবার্ষিকীতে উদ্বোধন হচ্ছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ

আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদাতবার্ষিকীতে উদ্বোধন হচ্ছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

বিরল খনিজের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাল পাকিস্তান

বিরল খনিজের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাল পাকিস্তান

এবার মাউশি মহাপরিচালক খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এবার মাউশি মহাপরিচালক খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

সম্পর্কিত

ইউরোপে বাড়ছে চীনের চালকবিহীন গাড়ির বাজার

ইউরোপে বাড়ছে চীনের চালকবিহীন গাড়ির বাজার

জটিল গবেষণা সহজ করতে আসছে যুক্তরাজ্যের এআই সুপার কম্পিউটার

জটিল গবেষণা সহজ করতে আসছে যুক্তরাজ্যের এআই সুপার কম্পিউটার

পানির অপচয় কমিয়ে ফলন বাড়াবে ইনস্টাক্রপসের এআই

পানির অপচয় কমিয়ে ফলন বাড়াবে ইনস্টাক্রপসের এআই

দেশের বাজারে অপোর নতুন ফোন

দেশের বাজারে অপোর নতুন ফোন