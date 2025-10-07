দেশের বাজারে অপোর নতুন ফোন

ফিচার ডেস্ক
বাংলাদেশে বাজারে এসেছে স্মার্টফোন অপো এ৬ প্রো। দেশের জনপ্রিয় টিভি শো ব্যাচেলর পয়েন্টের সঙ্গে বিশেষ অংশীদারত্বে সম্প্রতি মোবাইল ফোনটি বাজারে আনে অপো।
ডিভাইসটিতে রয়েছে ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, ৮০ ওয়াট সুপারভুক ফাস্ট চার্জিং ও রিভার্স চার্জিং সুবিধা। এর সুপারকুল ভিসি সিস্টেম সেট ঠান্ডা রাখে। এর বেজেল-লেস আলট্রা ব্রাইট অ্যামোলেড স্ক্রিন, কালারওএস ১৫, এআই ইমেজিং, এআই এডিটর ২.০ এবং এআই লিংকবুস্ট ৩.০ ভ্রমণ ও বিনোদনকে করবে আরও সহজ ও উপভোগ্য।
অনেক কারণে চীনের চালকবিহীন গাড়ির প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করতে পারছে না। তাই দেশটি এখন ইউরোপকে নতুন বাজার হিসেবে বেছে নিচ্ছে। তারা ইউরোপে অফিস খুলছে, তথ্য ভাগাভাগির চুক্তি করছে এবং রাস্তায় তাদের চালকবিহীন গাড়ির প্রযুক্তি পরীক্ষার কাজ করছে।৯ মিনিট আগে
যুক্তরাজ্যে উদ্বোধন করা হলো এআই সুপার কম্পিউটার। নাম ইসামবার্ড-এআই। প্রায় ২২৫ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে তৈরি এই সুপার কম্পিউটার অসুস্থ গাভি শনাক্ত করা থেকে শুরু করে মানুষের ত্বকের ক্যানসার চিহ্নিত করা পর্যন্ত নানান কাজে ব্যবহৃত হবে। এমনকি এটি পুলিশকে বিপদ শনাক্তে সহায়তা করবে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বজুড়ে কৃষিক্ষেত্রে পানির ব্যবহার বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবীর সুপেয় পানির প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় কৃষিতে। আবার ভারত বা চিলির মতো দেশে এই হার ৯০ শতাংশের বেশি। তাই পানির সংকট কৃষকদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। চিলির কৃষক মারিও বুস্তামান্ত এটি কাছ থেকে অনুভব করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশকে ইন্টারনেট সরবরাহের আন্তর্জাতিক রুট হিসেবে ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানে ব্যবসা করতে চায় স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা- দানকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক। এ জন্য অনুমোদন চেয়ে তারা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) চিঠি পাঠিয়েছে।১০ ঘণ্টা আগে