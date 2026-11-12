এনভিডিয়া প্রধানের পদত্যাগ

এনভিডিয়া প্রধানের পদত্যাগ
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াং পদত্যাগ করেছেন। চীনা গুপ্তচরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের এক নারী কর্মকর্তার সঙ্গে আরও একটি সম্পর্কের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের জেরে তাঁর এ সিদ্ধান্ত বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। তাঁর পদত্যাগের খবরে বিশ্ব প্রযুক্তিশিল্পে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রয়টার্স ও বিবিসির তথ্যমতে, হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত তদন্তের খবর প্রকাশের পর থেকে এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম ১৫ শতাংশের বেশি কমেছে। বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) বাজার খোলার আগেই শেয়ারের দর ৯ শতাংশ কমে যায়। এর আগে পরিচালনা পর্ষদ তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছিল।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বুধবার রাতে হুয়াংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈঠকে বসে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ। ৪১ বছর ধরে বিবাহিত ৬৩ বছর বয়সী হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে অ্যালিস হুয়াং নামের এক নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের অভিযোগ ওঠে। ওই নারী তাঁর আত্মীয় নন; তিনি চীনের সন্দেহভাজন গুপ্তচর বলে অভিযোগ রয়েছে।
অ্যালিস সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান মেগাস্পিডের নির্বাহী ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি এনভিডিয়ার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ চিপ কিনে চীনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ভাড়া দিত। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা প্রযুক্তিও চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। অ্যালিস বর্তমানে চীনে ফিরে গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করেছে চীন সরকার।
এরপর এনভিডিয়ার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম্বারলি পাওয়েলের সঙ্গেও হুয়াংয়ের দ্বিতীয় সম্পর্কের খবর সামনে আসে।
১৯৯৩ সালে এনভিডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন হুয়াং। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর আগাম বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান কোম্পানিতে পরিণত করেছে। বর্তমানে এআই শিল্পের বড় একটি অংশ এনভিডিয়ার চিপের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলার।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত হুয়াং। হোয়াইট হাউসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সফরে তাঁকে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা গেছে। এদিকে, তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কাউকে প্রস্তুত করার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এনভিডিয়ার নেই বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত চলাকালে পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছিল, জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনো প্রমাণ তারা পায়নি। তবে বিতর্কটি যুক্তরাষ্ট্রে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মার্কিন প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর নতুন করে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের পথ তৈরি করতে পারে।