জেনসেন হুয়াংয়ের পদত্যাগের পর কে হচ্ছেন এনভিডিয়ার প্রধান

জেনসেন হুয়াংয়ের পদত্যাগের পর কে হচ্ছেন এনভিডিয়ার প্রধান
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও সহপ্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াং পদত্যাগ করেছেন। চীনা গুপ্তচর সন্দেহে এক নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের এক নারী কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ ঘিরে তৈরি বিতর্কের মধ্যে বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) কোলেট ক্রেস। তবে স্থায়ীভাবে কে দায়িত্ব নেবেন, তা নিয়ে প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ খাতে আলোচনা শুরু হয়েছে।
তিন দশকের বেশি সময় ধরে এনভিডিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন হুয়াং। ভিডিও গেমের জন্য গ্রাফিকস চিপ তৈরির প্রতিষ্ঠান থেকে এনভিডিয়াকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান চিপ সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তুলেছেন তিনি। ফলে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন প্রতিষ্ঠানটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।
সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অর্থপ্রধান কোলেট ক্রেস, সহপ্রতিষ্ঠাতা ক্রিস মালাচোস্কি ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং বিভাগের প্রধান ইয়ান বাক। প্রতিষ্ঠানের বাইরের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে এসেছে অ্যাপলের সাবেক প্রধান নির্বাহী টিম কুক ও আর্ম হোল্ডিংসের প্রধান নির্বাহী রেনে হাসের নাম।
অন্তর্বর্তী প্রধান কোলেট ক্রেস
জেনসেন হুয়াংয়ের পদত্যাগের পর আপাতত এনভিডিয়ার সিইওর দায়িত্ব পেয়েছেন কোলেট ক্রেস। স্থায়ী উত্তরসূরি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রযুক্তি খাতে ৩০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে ক্রেসের। এর আগে তিনি সিসকো ও মাইক্রোসফটের মতো প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। এনভিডিয়ার নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।
১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ভিডিও গেমের জন্য চিপ তৈরি থেকে শুরু করে এআই সেমিকন্ডাক্টর খাতে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া—এনভিডিয়ার এই পুরো রূপান্তরের সাক্ষী ক্রেস।
বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইটোরোর বিশ্লেষক জশ গিলবার্ট বিবিসিকে বলেন, এনভিডিয়ার আয়সংক্রান্ত প্রতিটি আলোচনায় হুয়াংয়ের সঙ্গে ক্রেসও উপস্থিত থাকেন। এই খাতের বাজারে তিনি পরিচিত ও আস্থাভাজন মুখ। এমন সংকটের সময়ে তাঁর উপস্থিতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধরে রাখতে সহায়ক হতে পারে।
তবে স্থায়ীভাবে সিইও হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন হতে পারে বলে মনে করেন গিলবার্ট। তাঁর মতে, প্রযুক্তিগত সক্ষমতার জন্য পরিচিত এনভিডিয়া শীর্ষ পদে একজন প্রকৌশলীকে বেছে নিতে পারে।
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রকৌশলীরা
সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের তালিকায় রয়েছেন এনভিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা ক্রিস মালাচোস্কি। জেনসেন হুয়াং ও কার্টিস প্রিয়েমের সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার কারণে তাঁকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
এনভিডিয়ার কম্পিউটিং প্রযুক্তি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মালাচোস্কির। তবে স্থায়ীভাবে সিইও হওয়ার বিষয়ে তাঁর সম্ভাবনা কতটা, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
আরও এক সম্ভাব্য প্রার্থী ইয়ান বাক। তিনি এনভিডিয়ার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং ব্যবসার দায়িত্বে রয়েছেন। গেমিংয়ের বাইরেও গ্রাফিকস প্রসেসরের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম দিকের পথিকৃৎদের একজন তিনি।
বিনিয়োগ ব্যাংক স্যাক্সোর বিনিয়োগ কৌশলবিদ চারু চানানার মতে, বাক এনভিডিয়ার প্রযুক্তিগত অগ্রগামিতা ধরে রাখতে পারবেন। তবে প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সামলানোর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।
বর্তমানে এনভিডিয়ার উন্নত প্রসেসরগুলো এআই প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই নতুন প্রধান নির্বাচনের সময় প্রযুক্তিগত দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হতে পারে।
এ ছাড়া জেনসেন হুয়াংয়ের সন্তানেরাও এনভিডিয়ায় নির্বাহী পদে কাজ করছেন। তবে তাঁদের বয়স তুলনামূলক কম এবং অভিজ্ঞতাও সীমিত।
অ্যাপল ও আর্মের শীর্ষ কর্মকর্তারাও আলোচনায়
প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই প্রথমে নতুন প্রধান নিয়োগের সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করছেন বিনিয়োগকারীরা। তবে স্থায়ী উত্তরসূরি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাইরের প্রার্থীদেরও বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে।
টেন ক্যাপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক জুন বেই লিউয়ের মতে, অ্যাপলের সাবেক প্রধান নির্বাহী টিম কুক সম্ভাব্য প্রার্থী হতে পারেন। বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থা পরিচালনায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে বর্তমানে অ্যাপলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কুক আইফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে এনভিডিয়ায় যোগ দিতে আগ্রহী হবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
জুন লিউ ও চারু চানানা—দুজনই আর্ম হোল্ডিংসের প্রধান নির্বাহী রেনে হাসের নামও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আর্মের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে হাসের। পাশাপাশি সেমিকন্ডাক্টর শিল্প সম্পর্কেও তাঁর ভালো ধারণা রয়েছে। তবে এনভিডিয়া ও আর্মের ব্যবসায়িক মডেলে কিছু পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন চানানা।
এনভিডিয়ার প্রসেসর তৈরিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে তাইওয়ানের টিএসএমসি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার এসকে হাইনিক্স ও স্যামসাং উল্লেখযোগ্য। ফলে নতুন সিইওকে শুধু প্রযুক্তি নয়, বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থা ও অংশীদারত্বও সামলাতে হবে।
জুন লিউ বলেন, এমন একজনকে খুঁজে বের করাই মূল চ্যালেঞ্জ, যিনি জেনসেন হুয়াংয়ের মতো প্রযুক্তিগত জ্ঞান, কৌশলগত দূরদৃষ্টি ও বৈশ্বিক প্রযুক্তিশিল্পে সম্পর্ক বজায় রাখার সক্ষমতা একসঙ্গে ধারণ করেন।
হুয়াংয়ের পর এনভিডিয়ার সামনে কী চ্যালেঞ্জ
টেন ক্যাপের জুন লিউ মনে করেন, হুয়াংয়ের সিইও পদ ছাড়ার বিষয়টি একসময় ঘটবে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সংকটটি শুধু ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।
জুন বলেন, এখন করপোরেট কর্মক্ষেত্র পরিচালনা, জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের ওপর আস্থা ধরে রাখার প্রশ্ন সামনে এসেছে।
এদিকে কয়েকটি বড় বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন ও পূর্বাভাস কমিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘদিনের আশাবাদের মধ্যে এমন পরিবর্তনকে বিরল ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
বার্নস্টেইন রিসার্চের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেমিকন্ডাক্টর বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক স্টেসি রাসগন বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে লেখা এক নোটে বলেন, এই ঘটনায় সামনে আরও কী তথ্য উঠে আসতে পারে, তা এখনো পুরোপুরি বোঝা যায়নি।
কনস্টেলেশন রিসার্চের প্রধান নির্বাহী রে ওয়াংয়ের মতে, এই সংকট পুরো এআই-শিল্পের চেয়ে এনভিডিয়ার জন্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রতিষ্ঠানটিকে এমন একজন প্রধান নির্বাচন করতে হবে, যাঁর প্রতি আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা হুয়াংয়ের মতো হবে কি না, তা অংশীদার ও বিনিয়োগকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
ওয়াং বলেন, এনভিডিয়ার অনেক অংশীদারত্ব ও বিনিয়োগ গড়ে উঠেছে জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত আস্থার ভিত্তিতে। নতুন প্রধানের ক্ষেত্রে সেই আস্থা বজায় রাখা বড় চ্যালেঞ্জ হবে।
সব মিলিয়ে, এনভিডিয়ার পরবর্তী প্রধান কে হবেন, তা এখনো চূড়ান্ত নয়। আপাতত কোলেট ক্রেস দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা, প্রকৌশলগত দক্ষতা, বৈশ্বিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা—সবকিছুই বিবেচনায় আসতে পারে।
তথ্যসূত্র: বিবিসি