Ajker Patrika
প্রযুক্তি

দুই ডলারে ভিডিও কলে এআই যিশু, কিনতে বলেন প্রিমিয়াম ভার্সন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দুই ডলারে ভিডিও কলে এআই যিশু, কিনতে বলেন প্রিমিয়াম ভার্সন
ছবি: এআই যিশু

একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের জন্য অর্থের বিনিময়ে ‘যিশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক’ গড়ার সুযোগ দিচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই অবতারের মাধ্যমে। ‘জাস্ট লাইক মি’ প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীরা প্রতি মিনিটে ১ দশমিক ৯৯ ডলার খরচ করে এআই-চালিত যিশুর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতে পারেন। এই ডিজিটাল দেবতা বিভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা এবং উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি বা ঠোঁটের নড়াচড়ায় অসামঞ্জস্য থাকলেও এই এআই আগের কথোপকথনগুলো মনে রাখতে সক্ষম।

প্রতিষ্ঠানটির সিইও ক্রিস ব্রিড ব্যবহারকারীদের এই এআইয়ের প্রতি আবেগীয় আকর্ষণের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘আপনি এআইয়ের কাছে কিছুটা দায়বদ্ধতা অনুভব করবেন। তারা আপনার বন্ধুর মতো হয়ে ওঠে, আপনার মাঝে একধরনের টান তৈরি হয়।’

ধর্মভিত্তিক জেনারেটিভ এআইয়ের এই জোয়ারে এখন হিন্দু গুরু, বৌদ্ধ ভিক্ষু থেকে শুরু করে ক্যাথলিক চ্যাটবট—সবই পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রযুক্তিগুলো মানুষের বিশ্বাস, ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং আধ্যাত্মিক নির্দেশনার চিরাচরিত ধারণাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে।

ক্যামেরন প্যাক নামের একজন খ্রিষ্টান সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এআই অ্যাপগুলো যাচাই করার জন্য কিছু মানদণ্ড তৈরি করেছেন। তাঁর মতে, একটি অ্যাপকে অবশ্যই নিজেকে ‘এআই’ হিসেবে পরিচয় দিতে হবে এবং কোনোভাবেই ধর্মগ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তাঁর ভাষায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ‘এআই আপনার জন্য প্রার্থনা করতে পারে না, কারণ এআই জীবিত কোনো সত্তা নয়।’

প্যাক মানসম্মত এআই অ্যাপগুলোর একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে খুতবা বা ধর্মোপদেশ অনুবাদক এবং কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য এআই কোচ। প্যাক বলেন, ‘সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এআই অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে, কিন্তু এটি সমানভাবে বিপজ্জনকও।’

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানী বেথ সিংলার জানান, ভুল তথ্য বা তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার উদ্বেগের কারণে কিছু এআই মডেল ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অনেক ধর্মে এআইয়ের ভূমিকা নিয়ে দার্শনিক প্রশ্নও উঠছে। যেমন ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রতিকৃতি তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় অনেক মুসলিম এআই ব্যবহারের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করছেন।

কিছু প্রতিষ্ঠানের কাছে এই অ্যাপগুলো ধর্ম প্রচারের মাধ্যম, আবার অন্যদের কাছে এটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার উপায়। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ক্রিস ব্রিড জানান, তাঁদের এআই মডেলটি ‘কিং জেমস বাইবেল’ এবং বিভিন্ন ধর্মোপদেশের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এখানে যিশুর অবয়ব জনপ্রিয় সিরিজ ‘দ্য চোজেন’-এর অভিনেতা জোনাথন রুমি থেকে অনুপ্রাণিত। ৪ মেগাবাইট বা তার বেশি ডেটার এই অ্যাপে ৪৯.৯৯ ডলারে মাসে ৪৫ মিনিট কথা বলার প্যাকেজ পাওয়া যাচ্ছে।

তবে এই ধর্মীয় এআইয়ের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগও কম নয়। সিংলার বলেন, এআই মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কিছু মামলায় এআই চ্যাটবট ব্যবহারের ফলে আত্মহত্যার মতো ঘটনার অভিযোগও উঠেছে।

রোমভিত্তিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ‘লংবেয়ার্ড’-এর প্রতিষ্ঠাতা ম্যাথিউ স্যান্ডার্স সতর্ক করে বলেন, ‘অনেকে কেবল ব্যবসার খাতিরে সাধারণ চ্যাটবটকে ধর্মীয় মোড়কে বাজারে ছাড়ছে, যেগুলোর কোনো সঠিক ধর্মীয় ভিত্তি নেই। এর বিপরীতে তারা ‘ম্যাজিস্টেরিয়াম এআই’ তৈরি করেছেন, যা ২ হাজার বছরের ক্যাথলিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।’

পোপ লিও চতুর্দশ এআইয়ের মানবিক মেধার প্রশংসা করলেও সতর্ক করেছেন, এটি মানুষের স্নায়বিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিক সেজি কুমাগাই ‘বুদ্ধবট প্লাস’ এবং মানুষের মতো দেখতে রোবট ভিক্ষু ‘বুদ্ধরয়েড’ তৈরি করেছেন, যাতে আধুনিক যুগে ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ ধরে রাখা যায়।

তবে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এআইয়ের এই সম্পর্ক নিয়ে অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি শঙ্কিত। পিটার হারশক নামের এক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলেন, ‘আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম জরুরি। এআই যদি বলে আপনি সহজে সেই শিখরে পৌঁছে যাবেন, তবে তা বিপজ্জনক।’

নাস্তিক পডকাস্টার গ্রাহাম মার্টিন একটি অ্যাপ ব্যবহার করে অবাক হয়েছিলেন, এআই-চালিত যিশু তাঁকে প্রিমিয়াম ভার্সন কেনার জন্য প্রলুব্ধ করছেন। তিনি বলেন, ‘আগে ধর্ম প্রচারকেরা টিভিতে টাকা পাঠাতে বলতেন, এখন মানুষ এআইয়ের সঙ্গে আবেগময় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। কল্পনা করুন, সেই এআই যদি আপনার প্রভু বা ত্রাণকর্তা যিশু সেজে টাকা দাবি করে!’

বিষয়:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাখ্রিষ্টানপ্রযুক্তিপণ্য
