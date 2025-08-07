ইউএস ওপেনে হাজার কোটি টাকার প্রাইজমানি, টেনিসে ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক
২৪ আগস্ট শুরু হবে ইউএস ওপেন। তার আগে আজ বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে আয়োজকেরা। এবার প্রাইজমানির দিক থেকে রীতিমতো ইতিহাস গড়েছে ইউএস ওপেন। ঘোষণা করেছে ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পুরস্কার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৪৪ কোটি টাকা। টেনিস ইতিহাসে এটিই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রাইজমানি।
২০২৪ সালের বিবেচনায় ২০২৫ ইউএস ওপেনের প্রাইজমানি বেড়েছে ২০ শতাংশ। গত বছর প্রাইজমানি ছিল ৭৫ মিলিয়ন ডলার। এবার পুরুষ ও নারী এককের চ্যাম্পিয়নরা পাবেন প্রত্যেকে ৫ মিলিয়ন ডলার, যা আগে ছিল ৩.৬ মিলিয়ন ডলার।
টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুধুমাত্র শীর্ষ পর্যায়ের খেলোয়াড়দের নয়, বরং শুরু থেকে বাছাইপর্ব পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী সব খেলোয়াড়ের প্রাপ্য অর্থেও দ্বিগুণের কাছাকাছি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে খেলোয়াড়দের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
দর্শক আগ্রহ ও আয়োজকদের কৌশলগত পরিকল্পনার কারণে ইউএস ওপেন এবার প্রতিযোগিতার সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ দিনে করেছে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৪ আগস্ট থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
এবারে মিক্সড ডাবলসে থাকছে নতুন ফরম্যাট, যেখানে মূল প্রতিযোগিতার আগেই দুই দিনব্যাপী এই ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশ নেবেন তারকা একক খেলোয়াড়রাও।
ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিন চোটে পড়েন ঋষভ পন্ত। বাঁ পায়ের আঙুল ভেঙে যাওয়ার পর এখন তাঁকে সময় বিশ্রামে থাকতে হচ্ছে। ২০২৫ এশিয়া কাপে ভারতের এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে দেখা যাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগামী অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সির
বগুড়ায় সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল ২০০৬ সালে। শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে ওয়ানডে ক্রিকেটে মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। এই ভেন্যু থেকে এই দীর্ঘ সময়ে শুধু আন্তর্জাতিক ম্যাচই হারিয়ে যায়নি, হারিয়েছে ভেন্যু হিসেবে এর এক সময়ের জৌলুশও। বিপিএল কিংবা বিসিবির অন্যান্য ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আয়োজনেও আর নাম থাকে
আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিয়মিত সাফল্য না থাকায় বিশ্ব ফুটবলে বাংলাদেশের অবস্থান যেন তৃতীয় বিশ্বে। মাঝেমধ্যে বিশ্ব ফুটবলে বাংলাদেশ যদি নাড়াও দেয়, সেটাও নেতিবাচক কারণে। সে ক্ষেত্রে ইতিবাচক ঘটনায় ফিফার বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের নাম দেখাটা দুর্লভই বটে।
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ নারী এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। কুয়ালালামপুরে হওয়া এই ড্রয়ের পর জানা গেল, বাংলাদেশ বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টটি খেলবে জর্ডানে। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে চাইনিজ তাইপেও।