টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
মিরপুরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ১৭০ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ। চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ম্যাচও। দুপুরে লাহোরে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মিরপুর টেস্ট: ৪র্থ দিন
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
এনসিএল
সিলেট-চট্টগ্রাম
ময়মনসিংহ-খুলনা
ঢাকা-বরিশাল
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা: ফাইনাল
বেলা ২টা
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
কেপটাউন টেস্ট: ৫ম দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-ম্যান. ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ম্যানসিটি-ব্রাইটন
রাত ৯টা
সরাসরি
টটেনহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল বেতিস-মালাগা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
বার্সেলোনা-আলাভেস
রাত ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস