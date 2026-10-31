Ajker Patrika
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টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
মিরপুরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলছে। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ১৭০ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ। চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ম্যাচও। দুপুরে লাহোরে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মিরপুর টেস্ট: ৪র্থ দিন

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

এনসিএল

সিলেট-চট্টগ্রাম

ময়মনসিংহ-খুলনা

ঢাকা-বরিশাল

রংপুর-রাজশাহী

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা: ফাইনাল

বেলা ২টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

কেপটাউন টেস্ট: ৫ম দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-ম্যান. ইউনাইটেড

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ম্যানসিটি-ব্রাইটন

রাত ৯টা

সরাসরি

টটেনহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম

রাত ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল বেতিস-মালাগা

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

বার্সেলোনা-আলাভেস

রাত ২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

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